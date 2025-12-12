అఖండ 2 రివ్యూ: అఘోరగా బాలయ్య- థియేటర్స్లో తాండవమేనా?
అఖండ 2: తాండవం రివ్యూ మీకోసం!
Published : December 12, 2025 at 7:09 AM IST
khanda 2 Review In Telugu : నందమూరి బాలకృష్ణ–బోయపాటి శ్రీను కాంబినేషన్ అంటే ప్రేక్షకుల్లో ప్రత్యేక అంచనాలు ఉంటాయన్న సంగతి తెలిసిందే. సింహా, లెజెండ్, అఖండ వంటి విజయాల తర్వాత వచ్చిన అఖండ 2: తాండవం అదే హైప్కు తగ్గట్టే భారీ అంచనాలు క్రియేట్ చేసుకుంది. 2021లో వచ్చిన అఖండ ఘనవిజయాన్ని అందుకున్న తర్వాత, దాని కొనసాగింపుగా తెరకెక్కిన ఈ చిత్రం డిసెంబర్ 12న ప్రేక్షకుల ముందుకు వచ్చింది. మరి ఈ సినిమా ఎలా ఉంది? అఘోర పాత్రలో బాలయ్య మరోసారి ప్రజలను ఏమి చూపించారు?
కథ
టిబెట్ సరిహద్దుల్లో మొదలయ్యే కథలో, చైనా సైన్య అధికారులు భారతీయుల నమ్మకాలను దెబ్బ కొట్టాలనే ఉద్దేశంతో కుంభమేళాను లక్ష్యంగా చేసుకొని బయోవార్కు దిగుతారు. వారు రూపొందించిన విషసూత్రంతో కుంభస్నానం చేసినవారిలో చాలామంది కొద్ది నిమిషాల్లోనే అపస్మారక పరిస్థితికి చేరుతారు. ఈ పరిస్థితిని అరికట్టేందుకు DRDO శాస్త్రవేత్తలు యాంటీడోట్ను అభివృద్ధి చేస్తారు. అయితే ఇది తెలుసుకున్న శత్రువు ల్యాబ్పై దాడి చేసి శాస్త్రవేత్తలను హతమారుస్తారు.
ఆ బృందంలో ఉన్న యువ శాస్త్రవేత్త జనని (హర్షాలీ మల్హోత్రా) మాత్రం వ్యాక్సిన్తో తప్పించుకుంటుంది. ఆమెను పట్టుకునేందుకు శత్రువులు వెన్నంటి వస్తుంటారు. ఇదే సమయంలో ఆమెను రక్షించేందుకు రంగంలోకి దిగుతాడు రుద్ర సికిందర్ అఘోరా (బాలకృష్ణ). జనని ప్రమాదంలో ఉందన్న విషయం అఘోరాకు ఎలా తెలిసింది? బాలమురళీకృష్ణ (మరో బాలకృష్ణ)తో ఆమెకు ఉన్న సంబంధం ఏమిటి? అఘోరా దేశంపై జరుగుతున్న కుట్రను ఎలా చెరిపేశాడు? అనేదే మిగతా కథ.
సినిమా ఎలా ఉంది?
బోయపాటి శ్రీను ఈసారి కథను సరిహద్దుల వరకు తీసుకెళ్లి, అఘోరా పాత్రకు మరింత పవర్ ఇస్తూ భారీ స్థాయిలో ఎలివేషన్ సన్నివేశాలు పండించారు. సనాతన ధర్మం, భారతీయుల విశ్వాసాలు, వేద జ్ఞానాల గొప్పతనాన్ని అఘోరా డైలాగ్స్ ద్వారా బలంగా చూపించారు. మాస్ హీరోల్ని ఎలివేట్ చేయడంలో బోయపాటి స్టైల్ గురించి ప్రత్యేకంగా చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు. ఆ శైలి ఈ సినిమాలో మరింత పదునెక్కింది. అఖండ మొదటి భాగం రీక్యాప్తో సినిమా మొదలవుతుంది. ఆ తర్వాత టిబెట్ సరిహద్దుల్లో సంఘర్షణలు, చైనా కుట్రలు కథను ముందుకు నడిపిస్తాయి. ఇందులోనూ బాలమురళీకృష్ణ ఎపిసోడ్ పూర్తిగా మాస్ ట్రీట్మెంట్తో అందించారు. ఫ్యాక్షన్ బదులు ఈసారి డ్రగ్ మాఫియాపై బాలయ్య పోరాడుతాడు.
ప్రథమార్థం కొంత సాగదీతగా ఉన్నా, విరామం ముందు వచ్చే ఎపిసోడ్ ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకుంటుంది. ఇంటర్వెల్ తర్వాత అఘోరా పాత్ర ప్రాధాన్యం మరింత పెరిగిపోతుంది. ముఖ్యంగా నేత్ర (ఆది పినిశెట్టి)తో వచ్చే తాంత్రిక ఎపిసోడ్, తర్వాత హనుమాన్, శివుడి నేపథ్యంతో వచ్చిన ఘట్టాలు రోమాంచితంగా సాగుతాయి. తల్లి–కొడుకు భావోద్వేగ సన్నివేశాలు కూడా సినిమాకు బలాన్ని చేకూరుస్తాయి. చివరి 30 నిమిషాలు పూర్తిగా యాక్షన్, దేశభక్తి, ఆధ్యాత్మిక మేళవింపుతో సాగుతాయి. బోయపాటి స్టైల్లోనే పెద్ద పెద్ద ఎలివేషన్లు తెరపైన గ్రాండ్గా కనిపిస్తాయి.
నటీనటులు ఎలా చేశారు?
బాలకృష్ణ: అఘోరా పాత్రలో అద్భుతంగా చేశారు. అంతర్లీనంగా ఉన్న శక్తి, యాక్షన్, పౌరాణిక టచ్—అన్నీ బాలయ్య మాత్రమే చేయగలిగిన విధంగా చేశారు. బాలమురళీకృష్ణ పాత్రలో కూడా స్టైలిష్గా మెప్పించారు. సంయుక్త పాత్రకు పెద్దగా ప్రాధాన్యం లేదు. హర్షాలీ మల్హోత్రా ప్రధాన పాత్రలో మెప్పించింది. ఆది పినిశెట్టి తాంత్రిక పాత్రలో బలమైన నటన కనబరిచారు. ఇతర పాత్రలు కథకు అవసరమైనంత మేరకే వినిపించాయి.
సాంకేతిక విభాగం
ఎస్.ఎస్. తమన్ అందించిన సంగీతం మరోసారి సినిమాకి ప్రధాన బలం అయ్యింది. నేపథ్య సంగీతం బోయపాటి మాస్ టేకింగ్కు సరిపోయేలా ఉంది. సి. రామ్ ప్రసాద్ ఛాయాగ్రహణం, హిమాలయ ప్రాంతాల విజువల్స్, కుంభమేళా సన్నివేశాలు ఎంతో గ్రాండ్గా కనిపించాయి. నిర్మాణ విలువలు చాలా ఉన్నతంగా కనిపిస్తాయి. ప్రతి సన్నివేశంలో భారీగా ఖర్చు చేసినట్టు తెలుస్తుంది.
బలాలు
- బాలకృష్ణ అఘోర అవతారం
- రెండో భాగం, ముఖ్యంగా ఇంటర్వెల్ తర్వాత
- తమన్ బ్యాక్గ్రౌండ్ మ్యూజిక్
- మాస్ ఎలివేషన్లు, భావోద్వేగం
బలహీనతలు
- మొదటి భాగంలో కొన్ని సన్నివేశాలు నెమ్మదిగా సాగడం
- కొన్ని చోట్ల అఖండ టెంప్లేట్ ప్రభావం ఎక్కువగా కనిపించడం
మొత్తానికి
అఖండ 2: తాండవం పూర్తిగా బాలయ్య తాండవమే. మాస్ అభిమానులకు పండగ సినిమా. అఘోరా పాత్రను మరింత గ్రాండ్గా చూపించాలనుకున్న బోయపాటి ప్రయత్నం సక్సెస్ అయ్యింది.
- గమనిక: ఈ సమీక్ష సమీక్షకుడి దృష్టి కోణానికి సంబంధించింది. ఇది సమీక్షకుడి వ్యక్తిగత అభిప్రాయం మాత్రమే!