అఖండ 2 విడుదల వాయిదా- కారణమేంటి? మరి రిలీజ్ ఎప్పుడు?
వాయిదా పడిన అఖండ 2
Published : December 5, 2025 at 6:35 AM IST
Akhanda 2 Release Postponed : టాలీవుడ్ సీనియర్ హీరో నందమూరి బాలకృష్ణ- మాస్ డైరెక్టర్ బోయపాటి శ్రీను కాంబినేషన్లో రూపొందిన లేటెస్ట్ మూవీ అఖండ 2: ది తాండవం విడుదల వాయిదా పడింది. షెడ్యూల్ ప్రకారం నేడు (డిసెంబర్ 5) థియేటర్లలో ఆ చిత్రం విడుదల కావాల్సి ఉంది. కానీ రిలీజ్కు కొన్ని గంటల ముందు సినిమా పోస్ట్ పోన్ చేస్తున్నట్లు నిర్మాణ సంస్థ 14 రీల్స్ ప్లస్ సోషల్ మీడియాలో ప్రకటించింది.
నిజానికి అఖండ 2 ఆర్థిక సమస్యల్లో చిక్కుకున్నట్లు గురువారం సాయంత్రం వార్తలొచ్చాయి. ఆ తర్వాత తెలంగాణ ప్రభుత్వం టికెట్ రేట్ల పెంపుతోపాటు ప్రీమియర్ షోలు వేసుకునేందుకు అనుమతులు ఇచ్చింది. దీంతో అంతా సెట్ అయిందని అనుకున్నారు. కానీ అక్కడికి కాసేపటికే గురువారం రాత్రి ప్లాన్ చేసిన ప్రీమియర్స్ను మేకర్స్ రద్దు చేయడంతో మళ్లీ సమస్యలు ఉన్నట్లు వచ్చిన వార్తలకు బలం చేకూరింది.
ఆ తర్వాత గురువారం రాత్రి 11.30 గంటల సమయంలో మూవీ విడుదలను వాయిదా వేస్తున్నట్లు నిర్మాణ సంస్థ అనౌన్స్ చేసింది. అనివార్య కారణాల వల్ల అఖండ 2 షెడ్యూల్ ప్రకారం విడుదల కావడం లేదని తెలిపింది. ఆ విషయం పట్ల చింతిస్తున్నామని, ఆ క్షణం తమకు చాలా బాధాకరమైనదని చెప్పింది. ప్రతి అభిమాని, సినీ ప్రేమికుడికి ఇది కలిగించే నిరాశను తాము అర్థం చేసుకుంటామని పేర్కొంది.
With a heavy heart, we regret to inform you that #Akhanda2 will not be releasing as scheduled due to unavoidable circumstances.— 14 Reels Plus (@14ReelsPlus) December 4, 2025
This is a painful moment for us, and we truly understand the disappointment it brings to every fan and movie lover awaiting the film.
We are working…
అయితే విషయాన్ని వీలైనంత త్వరగా పరిష్కరించడానికి అవిశ్రాంతంగా కృషి చేస్తున్నామని వెల్లడించింది. వాయిదా వేస్తున్నట్లు తీసుకున్న నిర్ణయం పట్ల కలిగిన అసౌకర్యానికి హృదయపూర్వక క్షమాపణలు కూడా చెప్పింది. ఇలాంటి సమయంలో అందరి మద్దతు తమకు చాలా అవసరమని చెప్పింది. అతి త్వరలో సానుకూల నిర్ణయంతో మీ ముందుకు వస్తామని నిర్మాణ సంస్థ పేర్కొంది.
కానీ సినిమా విడుదల తేదీపై మాత్రం క్లారిటీ ఇవ్వలేదు నిర్మాణ సంస్థ. దీంతో రకరకాల వార్తలు సోషల్ మీడియాలో చక్కర్లు కొడుతున్నాయి. మరో మూడు వారాల్లో సంక్రాంతి పండుగ రానుండడంతో అప్పుడు అఖండ-2 రిలీజ్ అయ్యే అవకాశం ఉందని రూమర్లు వినిపిస్తున్నాయి. మేకర్స్ ఎలాంటి అధికారిక ప్రకటన ఇవ్వకపోయినా ఆ విషయం వైరల్గా మారాయి. అయితే శుక్రవారం, సినిమా రిలీజ్పై క్లారిటీ వచ్చే అవకాశముందని సినీ వర్గాలు చెబుతున్నాయి.
ఇక సినిమా విషయానికొస్తే, బ్లాక్ బస్టర్ హిట్ అఖండ మూవీకి సీక్వెల్గా అఖండ 2: తాండవం రూపొందింది. బాలయ్య మళ్లీ డ్యూయల్ రోల్ పోషించారు. ఫస్ట్ పార్ట్లాగానే అఘోరగా కనిపించనున్నారు. ఆయన సరసన మూవీలో సంయుక్త మీనన్ నటించారు. విలన్గా ఆది పినిశెట్టి యాక్ట్ చేశారు. వారితోపాటు పూర్ణ, హర్షాలీ సహా పలువురు కీలక పాత్రలు పోషించారు. తమన్ మ్యూజిక్తోపాటు బ్యాక్ గ్రౌండ్ స్కోర్ అందించారు.
నందమూరి తేజస్విని సమర్పణలో 14 రీల్స్ ప్లస్ బ్యానర్పై రామ్ ఆచంట, గోపీచంద్ ఆచంట, హరీష్ పెద్ది, ఇషాన్ సక్సేనా సంయుక్తంగా భారీ బడ్జెట్తో నిర్మించారు. తెలుగు, తమిళ, మళయాలం, కన్నడ, హిందీతోపాటు అవధి భాషతో సహా మొత్తం ఆరు భాషల్లో రిలీజ్కు సిద్ధం చేశారు. కానీ ఇప్పుడు అనుకోని కారణాల వల్ల మూవీ విడుదల వాయిదా పడింది. మరి ఎప్పుడు రిలీజ్ అవుతుందో వేచి చూడాలి.
'జై అఖండ'- మూడో భాగం టైటిల్ ఇదేనా? తమన్ ట్వీట్ వైరల్
'రిలీజ్ టైమ్లో దయచేసి అలా చేయకండి' - ఫ్యాన్స్కు బాలయ్య రిక్వెస్ట్!