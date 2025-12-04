ETV Bharat / entertainment

'అఖండ 2' ప్రీమియర్లు రద్దు- బాలయ్య ఫ్యాన్స్​కు భారీ షాక్

బాలయ్య ఫ్యాన్స్​కు షాక్

Akhanda 2 Premieres
Akhanda 2 Premieres (Source : Movie Poster)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : December 4, 2025 at 6:43 PM IST

Akhanda 2 Premieres : 'అఖండ 2 తాండవం' ప్రీమియర్స్ కోసం ఆత్రుతగా ఎదురుచూస్తున్న ఫ్యాన్స్​కు మేకర్స్ భారీ షాక్ ఇచ్చారు. ఇవాళ రాత్రి 8 గంటలకు ప్రారంభం కావాల్సిన ప్రీమియర్ షోలను రద్దు చేస్తున్నట్లు మేకర్స్ అధికారికంగా ప్రకటించారు. ఈ మేరకు ఎక్స్​లో పోస్ట్ షేర్ చేశారు. దీంతో బాలయ్య ఫ్యాన్స్​ కాస్త నిరాశకు గురవుతున్నారు.

'కొన్ని సాంకేతిక కారణాల వల్ల ఇవాళ రాత్రి జరగాల్సిన ప్రీమియర్ల షోలను రద్దు చేస్తున్నాం. షెడ్యూల్ ప్రకారం షోలు వేసేందుకు మేం చాలా ప్రయత్నించాం. అని అది కుదరలేదు. అసౌకర్యానికి క్షమించండి' అని పోస్ట్​కు రాసుకొచ్చారు. అయితే ఓవర్సీస్​లో మాత్రం షెడ్యూల్ ప్రకారం ప్రీమియర్ షోలు ఉండనున్నాయి.

