'అఖండ 2' ప్రీమియర్లు రద్దు- బాలయ్య ఫ్యాన్స్కు భారీ షాక్
బాలయ్య ఫ్యాన్స్కు షాక్
Published : December 4, 2025 at 6:43 PM IST
Akhanda 2 Premieres : 'అఖండ 2 తాండవం' ప్రీమియర్స్ కోసం ఆత్రుతగా ఎదురుచూస్తున్న ఫ్యాన్స్కు మేకర్స్ భారీ షాక్ ఇచ్చారు. ఇవాళ రాత్రి 8 గంటలకు ప్రారంభం కావాల్సిన ప్రీమియర్ షోలను రద్దు చేస్తున్నట్లు మేకర్స్ అధికారికంగా ప్రకటించారు. ఈ మేరకు ఎక్స్లో పోస్ట్ షేర్ చేశారు. దీంతో బాలయ్య ఫ్యాన్స్ కాస్త నిరాశకు గురవుతున్నారు.
'కొన్ని సాంకేతిక కారణాల వల్ల ఇవాళ రాత్రి జరగాల్సిన ప్రీమియర్ల షోలను రద్దు చేస్తున్నాం. షెడ్యూల్ ప్రకారం షోలు వేసేందుకు మేం చాలా ప్రయత్నించాం. అని అది కుదరలేదు. అసౌకర్యానికి క్షమించండి' అని పోస్ట్కు రాసుకొచ్చారు. అయితే ఓవర్సీస్లో మాత్రం షెడ్యూల్ ప్రకారం ప్రీమియర్ షోలు ఉండనున్నాయి.
#Akhanda2 Premieres scheduled for today are canceled due to technical issues.— 14 Reels Plus (@14ReelsPlus) December 4, 2025
We've tried our best, but a few things are beyond our control. Sorry for the inconvenience.