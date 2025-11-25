'అఖండ 2 తాండవం'పై మరో అప్డేట్ - ఐదు భాషల్లోనే మరో లాంగ్వేజ్లోనూ రిలీజ్!
'అఖండ 2 తాండవం' కోసం ఎంతో ఆసక్తిగా ఎదురు చూస్తున్న బాలయ్య ఫ్యాన్స్- మరో కొత్త భాషలో రిలీజ్ కానున్న సినిమా!
Published : November 25, 2025 at 3:07 PM IST
Akhanda 2 Movie Updates: నటసింహం నందమూరి బాలకృష్ణ హీరో, దర్శకుడు బోయపాటి శ్రీను కాంబోలో వస్తున్న చిత్రం 'అఖండ 2 తాండవం'. ఈ డిసెంబరు 5న ఈ మూవీ విడుదల కానుంది. ఈ సినిమాను పాన్ఇండియా వైడ్గా రిలీజ్ చేసేందుకు సినిమా యూనిట్ ప్లాన్ చేస్తోంది. ఈ క్రమంలో ఇప్పటికే ఐదు భాషల్లో ఈ సినిమాను విడుదల చేస్తున్నట్లు ప్రకటించిన మేకర్స్, తాజాగా మరో భాషలో కూడా దీన్ని రిలీజ్ చేసేందుకు సిద్ధమవుతున్నట్లు సమాచారం. ఈ మూవీ ప్రేక్షకుల ముందుకు కొత్తగా ఏ లాంగ్వేజ్లో రానుందంటే?
మరో కొత్త భాషలో విడుదల
ఇప్పటికే అఖండ 2 చిత్రాన్ని ఐదు భాషల్లో విడుదల చేస్తున్నట్లు మూవీ టీమ్ అధికారికంగా ప్రకటించింది. మేకర్స్ ఈ చిత్రాన్ని ఒరిజినల్గా తెలుగులో తెరకెక్కిస్తున్నారు. అయితే దీనినే తమిళ, మళయాలం, కన్నడ, హిందీ భాషల్లో డబ్ చేస్తున్నారు. ఇటీవలే ఉత్తర్ప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి యోగి ఆదిత్యనాథ్ను బాలకృష్ణతో పాటు చిత్ర బృందం కలిసింది. ఈ సందర్భంగానే 'అఖండ 2' సినిమాకు సంబంధించిన కొన్ని సన్నివేశాలను ఆయనకు చూపించారు.
#Akhanda2 is set to release in the Awadhi language, spoken across the Awadh region of Uttar Pradesh and parts of Madhya Pradesh and Bihar.— idlebrain jeevi (@idlebrainjeevi) November 24, 2025
To my knowledge, this is the first Telugu film to be dubbed into Awadhi.
With #Akhanda performing exceptionally well on TV and OTT in the… pic.twitter.com/5zMwejEGOF
మూవీ మేకింగ్ అద్భుతంగా ఉందంటూ యోగి ప్రశంసలు కురిపించారు. యోగిని కలిసిన తర్వాత 'అఖండ 2'ను ఉత్తర్ ప్రదేశ్లోని అవధ్తో పాటు మధ్యప్రదేశ్, బిహార్లోని కొన్ని ప్రాంతాల్లో దీన్ని విడుదల చేయాలని అనుకుంటున్నారట. అక్కడి ప్రజలు అవధి భాషలో మాత్రమే మాట్లాడతారు. కాబట్టి ఆ ప్రాంతాలలో అవధి భాషలో ఈ మూవీని విడుదల చేసేందుకు చిత్ర బృందం ప్లాన్ చేస్తున్నట్లు సమాచారం.ప్రస్తుతం ఉన్న రిపోర్ట్స్ ప్రకారం ఇది అవధిలోకి డబ్ అయ్యే మొదటి తెలుగు చిత్రం అవుతుంది. అయితే దీనిపై ఎలాంటి అఫిషియల్ సమాచారం బయటకి రాలేదు. ప్రస్తుతం ఈ చిత్రానికి సంబంధించిన ప్రమోషన్ పనులు మొదలయ్యాయి. బాలయ్య ఫ్యాన్స్ అందరూ ఈ సినిమా రిలీజ్ కోసం ఎంతో ఆసక్తిగా ఎదురు చూస్తున్నారు.
పవర్ ఫుల్ డైలాగ్స్
ఇప్పటికే ఈ సినిమా నుంచి గ్లింప్స్, పోస్టర్, ట్రైలర్లను టీమ్ విడుదల చేసింది. సనాతన ధర్మ రక్షణే ప్రధానాంశంగా ఈ చిత్రాన్ని రూపొందిస్తున్నట్టు ట్రైలర్ చూస్తే అర్థమవుతోంది. "ఇప్పటి వరకూ ప్రపంచపటంలో ఉన్న మా దేశ రూపాన్ని మాత్రమే చూసుంటావ్. ఎప్పుడూ మా దేశ విశ్వరూపాన్ని చూసుండవ్" అంటూ బాలకృష్ణ చెప్పిన పవర్ఫుల్ డైలాగులు, విజువల్స్ అభిమానులను ఉర్రూతలూగిస్తున్నాయి.
'3డీ'లో బాలయ్య మూవీ
'అఖండ 2' సినిమాను 3డీలోనూ రిలీజ్ చేయనున్నట్టు మూవీ టీమ్ తెలిపింది. ఇందుకోసం స్పెషల్ పోస్టర్ను కూడా రిలీల్ చేశారు. "బాలకృష్ణ అభిమానులు, ఆడియోన్స్కు కొత్త అనుభూతి ఇవ్వాలన్న ఉద్దేశంతో 'అఖండ' సినిమాని 3డీ ఫార్మాట్లోనూ తీసుకొస్తున్నాం. ఈ సినిమా భారతదేశ ఆత్మ, పరమాత్మ. ఈ సినిమా మన దేశ ధర్మం, ధైర్యం. ప్రపంచ దేశాల్లో మతం కనిపిస్తుంది. కానీ, ఈ దేశంలో మాత్రమే సనాతన ధర్మం కనిపిస్తుంది. దాని ఆధారంగా రూపొందిస్తున్న సినిమా ఇది. ఈ సినిమాని దేశమంతా చూడాలనుకుంటున్నా" అని బోయపాటి శ్రీను ఇంతకు ముందు తెలిపారు.
2021లో బ్లాక్ బాస్టర్ హిట్ 'అఖండ' సినిమాకు సీక్వెల్గా ఇది రూపొందింది. ఇందులో నటుడు ఆది పినిశెట్టి కీలక పాత్ర పోషిస్తున్నారు. నటి సంయుక్త ఫీమేల్ లీడ్లో కనిపించనుంది. తమన్ ఈ సంగీతం అందిస్తుండగా, నందమూరి తేజస్విని సమర్పణలో 14 రీల్స్ బ్యానర్పై రామ్ ఆచంట, గోపీచంద్ ఆచంట, హరీష్ పెద్ది, ఇషాన్ సక్సేనా సంయుక్తంగా భారీ బడ్జెట్తో నిర్మించారు.
