రికార్డ్ ధరకు అఖండ 2 రైట్స్- బాలయ్య కెరీర్లో ఇదే హైయ్యెస్ట్
అఖండ్-2 థియేట్రికల్, ఓటీటీ, మ్యూజికల్ రైట్స్ కోసం భారీ డీల్- గ్రాండ్గా ప్రీ-రిలీజ్ ఈవెంట్
Published : November 28, 2025 at 5:31 PM IST
Akhanda 2 Movie Rights: నటసింహం నందమూరి బాలకృష్ణ, దర్శకుడు బోయపాటి శ్రీను కాంబోలో వస్తున్న చిత్రం 'అఖండ 2 తాండవం'. డిసెంబర్ 5న ఈ మూవీ గ్రాండ్గా థియేటర్లో విడుదల కానుంది. ఈ సినిమాను పాన్ఇండియా వైడ్గా రిలీజ్ చేయనున్నారు. ఈ మూవీ రిలీజ్ కోసం ఇంకా వారం రోజుల సమయం మాత్రమే ఉంది. దీంతో చిత్ర బృందం ప్రమోషన్స్పై ప్రత్యేకంగా దృష్టి సారించింది. తాజాగా ఈ సినిమాపై ఆసక్తికరమైన అప్డేట్ బయటికి వచ్చింది. ఈ చిత్రానికి సంబంధించిన థియేట్రికల్, ఓటీటీ, మ్యూజికల్ రైట్స్కు సంబంధించిన ఒప్పందాలు కుదిరినట్లు తెలుస్తోంది.
ఈ చిత్రానికి సంబంధించిన థియేట్రికల్, నాన్-థియేట్రికల్ డీల్ విలువ రూ.250 కోట్ల అని సమాచారం. ఇదే నిజమైతే బాలయ్య కెరీర్లోనే హైయ్యెస్ట్ డీల్గా నిలవనుంది. తద్వారా నిర్మాతలకు కాసుల పంట పండనుంది. ఇప్పటికే రిలీజ్ అయిన ట్రైలర్, పాటలకు ఫ్యాన్స్ నుంచి మంచి రెస్పాన్స్ వచ్చింది.
ఇదిలా ఉండగా, ఈ సినిమాకు సంబంధించిన ప్రీ-రిలీజ్ ఈవెంట్ను గ్రాండ్గా నిర్వహిచేందుకు చిత్ర బృందం ప్రయత్నిస్తోంది. ఈ కార్యక్రమాన్ని హైదరాబాద్లో నిర్వహంచేందుకు ప్లాన్ చేస్తోంది. ప్రస్తుతం దీనికి సంబంధించిన అఫీషియల్ సమాచారం ఇంకా బయటికి రాలేదు. కానీ సోషల్ మీడియాలో మాత్రం ఈ వార్త ఫుల్ వైరల్గా మారింది.
బాలయ్య, బోయపాటి కాంబో
బాలకృష్ణ, బోయపాటి శ్రీను కాంబినేషన్ తెలుగు సినీ పరిశ్రమలోని హిట్ జోడీల్లో ఒకటి. వీరిద్దరి కాంబినేషన్లో ఇది 4వ సినిమాగా ప్రేక్షకుల ముందుకు రానుంది. అప్పటికే 'సింహ', 'లెజెండ్', 'అఖండ' వంటి బ్లాక్బస్టర్తో అభిమానులను మెప్పించారు. బోయపాటి స్క్రీన్ప్లే, బాలయ్య డైలాగులు, హై వోల్టేజ్ యాక్షన్, ఎమోషనల్ సీన్స్, బీజీయమ్ కలిస్తే ఫ్యాన్స్కు పండగే. ఈ ఏడాది ప్రారంభంలో 'డాకు మహారాజ్' సినిమాతో వచ్చిన బాలయ్య కొన్ని నెలల గ్యాప్ తర్వాత మళ్లీ ఇప్పుడు పాన్ఇండియా లెవెల్లో ప్రేక్షకులను అలరించేందుకు సిద్ధమయ్యారు. థియేటర్లో ఈ సినిమా చేసే మ్యాజిక్ కోసం అభిమానులు ఎంతగానో ఎదురుచూస్తున్నారు.
'3డీ'లో బాలయ్య మూవీ
'అఖండ 2' సినిమాను 3డీలోనూ రిలీజ్ చేయనున్నట్టు మూవీ టీమ్ తెలిపింది. ఇటీవలస్పెషల్ పోస్టర్ను కూడా రిలీల్ చేశారు. "బాలకృష్ణ అభిమానులు, ఆడియన్స్కు కొత్త అనుభూతి ఇవ్వాలన్న ఉద్దేశంతో 'అఖండ 2' సినిమాను 3డీ ఫార్మాట్లోనూ తీసుకొస్తున్నాం. ఈ సినిమా భారతదేశ ఆత్మ, పరమాత్మ. ఈ సినిమా మన దేశ ధర్మం, ధైర్యం. ప్రపంచ దేశాల్లో మతం కనిపిస్తుంది. కానీ, ఈ దేశంలో మాత్రమే సనాతన ధర్మం కనిపిస్తుంది. దాని ఆధారంగా రూపొందిస్తున్న సినిమా ఇది. ఈ సినిమాని దేశమంతా చూడాలనుకుంటున్నా" అని బోయపాటి శ్రీను ఇంతకు ముందు తెలిపారు.
