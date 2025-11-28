ETV Bharat / entertainment

రికార్డ్ ధరకు అఖండ 2 రైట్స్- బాలయ్య కెరీర్​లో ఇదే హైయ్యెస్ట్

అఖండ్-2 థియేట్రికల్, ఓటీటీ, మ్యూజికల్ రైట్స్​ కోసం భారీ డీల్​- గ్రాండ్​గా ప్రీ-రిలీజ్​ ఈవెంట్​

November 28, 2025

Akhanda 2 Movie Rights: నటసింహం నందమూరి బాలకృష్ణ, దర్శకుడు బోయపాటి శ్రీను కాంబోలో వస్తున్న చిత్రం 'అఖండ 2 తాండవం'. డిసెంబర్​ 5న ఈ మూవీ గ్రాండ్​గా థియేటర్​లో విడుదల కానుంది. ఈ సినిమాను పాన్​ఇండియా వైడ్​గా రిలీజ్​ చేయనున్నారు. ఈ మూవీ రిలీజ్​ కోసం ఇంకా వారం రోజుల సమయం మాత్రమే ఉంది. దీంతో చిత్ర బృందం ప్రమోషన్స్​పై ప్రత్యేకంగా దృష్టి సారించింది. తాజాగా ఈ సినిమాపై ఆసక్తికరమైన అప్డేట్​ బయటికి వచ్చింది. ఈ చిత్రానికి సంబంధించిన థియేట్రికల్, ఓటీటీ, మ్యూజికల్ రైట్స్​కు సంబంధించిన ఒప్పందాలు కుదిరినట్లు తెలుస్తోంది.

ఈ చిత్రానికి సంబంధించిన థియేట్రికల్, నాన్-థియేట్రికల్ డీల్​ విలువ రూ.250 కోట్ల అని సమాచారం. ఇదే నిజమైతే బాలయ్య కెరీర్​లోనే హైయ్యెస్ట్ డీల్​గా నిలవనుంది. తద్వారా నిర్మాతలకు కాసుల పంట పండనుంది. ఇప్పటికే రిలీజ్ అయిన ట్రైలర్, పాటలకు ఫ్యాన్స్​ నుంచి మంచి రెస్పాన్స్ వచ్చింది.

ఇదిలా ఉండగా, ఈ సినిమాకు సంబంధించిన ప్రీ-రిలీజ్​ ఈవెంట్​ను గ్రాండ్​గా నిర్వహిచేందుకు చిత్ర బృందం ప్రయత్నిస్తోంది. ఈ కార్యక్రమాన్ని హైదరాబాద్​లో నిర్వహంచేందుకు ప్లాన్ చేస్తోంది. ప్రస్తుతం దీనికి సంబంధించిన అఫీషియల్​ సమాచారం ఇంకా బయటికి రాలేదు. కానీ సోషల్​ మీడియాలో మాత్రం ఈ వార్త ఫుల్ వైరల్​​​గా మారింది.

బాలయ్య, బోయపాటి కాంబో
బాలకృష్ణ, బోయపాటి శ్రీను కాంబినేషన్ తెలుగు సినీ పరిశ్రమలోని హిట్​ జోడీల్లో ఒకటి. వీరిద్దరి కాంబినేషన్​లో ఇది 4వ సినిమాగా ప్రేక్షకుల ముందుకు రానుంది. అప్పటికే ​'సింహ', 'లెజెండ్'​, 'అఖండ' వంటి బ్లాక్​బస్టర్​తో అభిమానులను మెప్పించారు. బోయపాటి స్క్రీన్​ప్లే, బాలయ్య డైలాగులు, హై వోల్టేజ్​ యాక్షన్​, ఎమోషనల్​ సీన్స్​, బీజీయమ్​ కలిస్తే ఫ్యాన్స్​కు పండగే. ఈ ఏడాది ప్రారంభంలో 'డాకు మహారాజ్'​ సినిమాతో వచ్చిన బాలయ్య కొన్ని నెలల గ్యాప్​ తర్వాత మళ్లీ ఇప్పుడు పాన్ఇండియా లెవెల్లో ప్రేక్షకులను అలరించేందుకు సిద్ధమయ్యారు. థియేటర్​లో ఈ సినిమా చేసే మ్యాజిక్​ కోసం అభిమానులు ఎంతగానో ఎదురుచూస్తున్నారు.

'3డీ'లో బాలయ్య మూవీ
'అఖండ 2' సినిమాను 3డీలోనూ రిలీజ్‌ చేయనున్నట్టు మూవీ టీమ్ తెలిపింది. ఇటీవలస్పెషల్ పోస్టర్​ను కూడా రిలీల్ చేశారు. "బాలకృష్ణ అభిమానులు, ఆడియన్స్​కు కొత్త అనుభూతి ఇవ్వాలన్న ఉద్దేశంతో 'అఖండ 2' సినిమాను 3డీ ఫార్మాట్‌లోనూ తీసుకొస్తున్నాం. ఈ సినిమా భారతదేశ ఆత్మ, పరమాత్మ. ఈ సినిమా మన దేశ ధర్మం, ధైర్యం. ప్రపంచ దేశాల్లో మతం కనిపిస్తుంది. కానీ, ఈ దేశంలో మాత్రమే సనాతన ధర్మం కనిపిస్తుంది. దాని ఆధారంగా రూపొందిస్తున్న సినిమా ఇది. ఈ సినిమాని దేశమంతా చూడాలనుకుంటున్నా" అని బోయపాటి శ్రీను ఇంతకు ముందు తెలిపారు.

