ఆ రోజే 'అఖండ 2' రిలీజ్!- అడ్వాన్స్​ బుకింగ్స్ కూడా షురూ!

Published : December 8, 2025 at 4:14 PM IST
Akhanda 2 Advance Bookings : నందమూరి అభిమానులంతా అఖండ 2 తాండవం ఎప్పుడెప్పుడు థియేటర్లలోకి వస్తుందా? అని ఎదురుచూస్తున్నారు. బోయపాటి శ్రీను తెరకెక్కించిన ఈ సినిమా ముందుగా అనుకున్న షెడ్యూల్ ప్రకారం డిసెంబర్ 5 నాడే రిలీజ్ కావాల్సింది. కానీ పలు కారణాల వల్ల రిలీజ్ను ఆపేశారు. తాజాగా ఈ సినిమా రిలీజ్కు ఉన్న చిక్కులన్నీ తొలగిపోయాయని వార్తలు వస్తున్నాయి. దీంతో డిసెంబర్ 12న అయినా సినిమాను రిలీజ్ చేయాలని ఫ్యాన్స్ డిమాండ్ చేస్తున్నారు.
అక్కడ అడ్వాన్స్ బుకింగ్స్ షురూ!
అయితే మేకర్స్ కూడా అఖండను 12న తేదీనే రిలీజ్ చేయాలని మేకర్స్ కూడా భావిస్తున్నట్లు సమాచారం. దీనికి తోడు ఆస్ట్రేలియాలో కొన్ని మల్టీప్లెక్స్ థియేటర్లలో అడ్వాన్స్ బుకింగ్స్ కూడా మొదలయ్యాయని సామాజిక మాధ్యమాలలో వైరల్గా మారింది. అందులో 12వ తేదీ బుకింగ్స్ అందుబాటులో ఉన్నట్లు చూపిస్తోంది. దీంతో సినిమా పక్కా నాలుగు రోజుల్లో థియేటర్లలోకి వస్తుందని ఫ్యాన్స్ ఆశిస్తున్నారు. కానీ, దీనికి సంబంధించిన అఫిషియల్ అనౌన్స్మెంట్ ఇంకా రావాల్సి ఉంది.
బాలయ్య ఫ్యాన్స్ ఎంతగానో ఎదురుచూస్తున్న సినిమా అఖండ-2 తాండవం. ఈ చిత్రం దేశవ్యాప్తంగా భారీగా అంచనాలను పెంచేసింది. దీంతో డిసెంబర్ 05 కంటే ముందు అడ్వాన్స్ బుకింగ్స్ కూడా జోరుగా జరిగాయి. భారీ స్థాయిలోనే ఫ్యాన్స్ టికెట్లు కొనుగోలు చేశారు. కానీ, అనుకోని కారణాల వల్ల సినిమా విడుదల వాయిదా పడింది.
We want Akhanda 2 on December 12th #WeWantAkhanda2OnDec12th#NandamuriBalakrishna pic.twitter.com/Gi3uWMlhIN— Australia NBK Fans (@AusNBKFans) December 7, 2025
రెండోసారి పోస్ట్పోన్
ఈ సినిమా రిలీజ్ విషయంలో ట్విస్ట్ల మీద ట్విస్ట్లు జరుగుతున్నాయి. వాస్తవానికి ఈ సినిమా సెప్టెంబర్ 25నే రిలీజ్ కావాల్సి ఉండగా, అప్పుడు కూడా వాయిదా పడింది. ఇప్పుడు అంతా సెట్ అయి, ప్రమోషన్స్ కూడా భారీ స్థాయిలో జరిగాయి. కానీ, రాత్రికి రాత్రే విడుదల ఆపేసి, అభిమానులకు బిగ్ షాక్ ఇచ్చింది. ఏకంగా కొంత మంది, ఫస్ట్ డే ఫస్ట్ షో చూసేందుకు విదేశాల నుంచి ఫ్లైట్ ఎక్కి మరీ వచ్చారు.
WE WANT AKHANDA 2 ON DEC 12TH— Ranjith NBK “ᵀᴴᴬᴺᴰᴬⱽᴬᴹ”🦁🔱 (@ranjithNBK) December 7, 2025
Don’t Take fans for Granted @14ReelsPlus @RaamAchanta #Akhanda2 #WeWantAkhanda2OnDec12th pic.twitter.com/n8ZN8l0Xpn
ఇక సినిమా విషయానికొస్తే
బ్లాక్ బస్టర్ హిట్ అఖండ మూవీకి సీక్వెల్గా అఖండ 2: తాండవం రూపొందింది. బాలయ్య మళ్లీ డ్యూయల్ రోల్ పోషించారు. ఫస్ట్ పార్ట్లాగానే అఘోరగా కనిపించనున్నారు. ఆయన సరసన మూవీలో సంయుక్త మీనన్ నటించారు. విలన్గా ఆది పినిశెట్టి యాక్ట్ చేశారు. వారితోపాటు పూర్ణ, హర్షాలీ సహా పలువురు కీలక పాత్రలు పోషించారు. తమన్ మ్యూజిక్తోపాటు బ్యాక్ గ్రౌండ్ స్కోర్ అందించారు.
నందమూరి తేజస్విని సమర్పణలో 14 రీల్స్ ప్లస్ బ్యానర్పై రామ్ ఆచంట, గోపీచంద్ ఆచంట, హరీష్ పెద్ది, ఇషాన్ సక్సేనా సంయుక్తంగా భారీ బడ్జెట్తో నిర్మించారు. తెలుగు, తమిళ, మళయాలం, కన్నడ, హిందీతోపాటు అవధి భాషతో సహా మొత్తం ఆరు భాషల్లో రిలీజ్కు సిద్ధం చేశారు. కానీ ఇప్పుడు అనుకోని కారణాల వల్ల మూవీ విడుదల వాయిదా పడింది. మరి ఎప్పుడు రిలీజ్ అవుతుందో వేచి చూడాలి.
