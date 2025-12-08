ఆ రోజే 'అఖండ 2' రిలీజ్!- అడ్వాన్స్​ బుకింగ్స్ కూడా షురూ!

ETV Bharat / entertainment

By ETV Bharat Telugu Team

Published : December 8, 2025 at 4:14 PM IST

2 Min Read
Akhanda 2 Advance Bookings : నందమూరి అభిమానులంతా అఖండ 2 తాండవం ఎప్పుడెప్పుడు థియేటర్లలోకి వస్తుందా? అని ఎదురుచూస్తున్నారు. బోయపాటి శ్రీను తెరకెక్కించిన ఈ సినిమా ముందుగా అనుకున్న షెడ్యూల్ ప్రకారం డిసెంబర్​ 5 నాడే రిలీజ్ కావాల్సింది. కానీ పలు కారణాల వల్ల రిలీజ్​ను ఆపేశారు. తాజాగా ఈ సినిమా రిలీజ్​కు ఉన్న చిక్కులన్నీ తొలగిపోయాయని వార్తలు వస్తున్నాయి. దీంతో డిసెంబర్ 12న అయినా సినిమాను రిలీజ్ చేయాలని ఫ్యాన్స్ డిమాండ్ చేస్తున్నారు.

అక్కడ అడ్వాన్స్​ బుకింగ్స్ షురూ!​
అయితే మేకర్స్ కూడా అఖండను 12న తేదీనే రిలీజ్ చేయాలని మేకర్స్ కూడా భావిస్తున్నట్లు సమాచారం. దీనికి తోడు ఆస్ట్రేలియాలో కొన్ని మల్టీప్లెక్స్​ థియేటర్లలో అడ్వాన్స్​ బుకింగ్స్​ కూడా మొదలయ్యాయని సామాజిక మాధ్యమాలలో వైరల్​గా మారింది. అందులో 12వ తేదీ బుకింగ్స్ అందుబాటులో ఉన్నట్లు చూపిస్తోంది. దీంతో సినిమా పక్కా నాలుగు రోజుల్లో థియేటర్లలోకి వస్తుందని ఫ్యాన్స్ ఆశిస్తున్నారు. కానీ, దీనికి సంబంధించిన అఫిషియల్​ అనౌన్స్​మెంట్​ ఇంకా రావాల్సి ఉంది.

బాలయ్య ఫ్యాన్స్ ఎంతగానో ఎదురుచూస్తున్న సినిమా అఖండ-2 తాండవం. ఈ చిత్రం దేశవ్యాప్తంగా భారీగా అంచనాలను పెంచేసింది. దీంతో డిసెంబర్ 05 కంటే ముందు అడ్వాన్స్ బుకింగ్స్​ కూడా జోరుగా జరిగాయి. భారీ స్థాయిలోనే ఫ్యాన్స్​ టికెట్లు కొనుగోలు చేశారు. కానీ, అనుకోని కారణాల వల్ల సినిమా విడుదల వాయిదా పడింది.

రెండోసారి పోస్ట్​పోన్
ఈ సినిమా రిలీజ్ విషయంలో ట్విస్ట్​ల మీద ట్విస్ట్​లు జరుగుతున్నాయి. వాస్తవానికి ఈ సినిమా సెప్టెంబర్ 25నే రిలీజ్ కావాల్సి ఉండగా, అప్పుడు కూడా వాయిదా పడింది. ఇప్పుడు అంతా సెట్ అయి​, ప్రమోషన్స్​ కూడా భారీ స్థాయిలో జరిగాయి. కానీ, రాత్రికి రాత్రే విడుదల ఆపేసి, అభిమానులకు బిగ్​ షాక్​ ఇచ్చింది. ఏకంగా కొంత మంది, ఫస్ట్​ డే ఫస్ట్​ షో చూసేందుకు విదేశాల నుంచి ఫ్లైట్​ ఎక్కి మరీ వచ్చారు.

ఇక సినిమా విషయానికొస్తే
బ్లాక్ బస్టర్ హిట్ అఖండ మూవీకి సీక్వెల్​గా అఖండ 2: తాండవం రూపొందింది. బాలయ్య మళ్లీ డ్యూయల్ రోల్ పోషించారు. ఫస్ట్ పార్ట్​లాగానే అఘోరగా కనిపించనున్నారు. ఆయన సరసన మూవీలో సంయుక్త మీనన్ నటించారు. విలన్​గా ఆది పినిశెట్టి యాక్ట్ చేశారు. వారితోపాటు పూర్ణ, హర్షాలీ సహా పలువురు కీలక పాత్రలు పోషించారు. తమన్ మ్యూజిక్​తోపాటు బ్యాక్ గ్రౌండ్ స్కోర్ అందించారు.

నందమూరి తేజస్విని సమర్పణలో 14 రీల్స్ ప్లస్ బ్యానర్​పై రామ్ ఆచంట, గోపీచంద్ ఆచంట, హరీష్ పెద్ది, ఇషాన్ సక్సేనా సంయుక్తంగా భారీ బడ్జెట్​తో నిర్మించారు. తెలుగు, తమిళ​, మళయాలం, కన్నడ, హిందీతోపాటు అవధి భాషతో సహా మొత్తం ఆరు భాషల్లో రిలీజ్​కు సిద్ధం చేశారు. కానీ ఇప్పుడు అనుకోని కారణాల వల్ల మూవీ విడుదల వాయిదా పడింది. మరి ఎప్పుడు రిలీజ్ అవుతుందో వేచి చూడాలి.

