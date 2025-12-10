జోరందుకున్న 'అఖండ 2' బుకింగ్స్ - ఓవర్సీస్లో బాలయ్య ఆల్టైమ్ రికార్డ్!
ఆరు గంటల్లోనే లక్ష డాలర్లు వసూల్- ఓవర్సీస్లో అఖండ జోరు!
Published : December 10, 2025 at 4:13 PM IST
Akhanda 2 Advance Bookings : నందమూరి అభిమానులంతా 'అఖండ 2 తాండవం' సినిమా ఎప్పుడెప్పుడు థియేటర్లలోకి వస్తుందా? అని ఎదురుచూస్తున్నారు. బోయపాటి శ్రీను తెరకెక్కించిన ఈ సినిమా ముందుగా అనుకున్నషెడ్యూల్ ప్రకారం డిసెంబర్ 5 నాడే రిలీజ్ కావాల్సింది. కానీ పలు కారణాల వల్ల రిలీజ్ను ఆపేశారు. తాజాగా ఈ సినిమా రిలీజ్కు ఉన్న చిక్కులన్నీ తొలగిపోయాయి. దీంతో డిసెంబర్ 12న సినిమాను రిలీజ్ చేస్తున్నారు. దీంతో ఓవర్సీస్లో అడ్వాన్స్ బుకింగ్స్ జోరందుకున్నాయి.
కేవలం ఆరు గంటల్లోనే
'అఖండ-2 తాండవం' విడుదలకు కేవలం రెండు రోజులే ఉంది. దీంతో నార్త్ అమెరికాలో ముందస్తు బుకింగ్స్ను చిత్ర బృందం ప్రారంభించింది. విడుదల కోసం ఎప్పటినుంచో వెయిట్ చేస్తున్న ప్రేక్షకులు వేగంగా టికెట్స్ బుక్ చేసుకుంటున్నారు. అమ్మకాలు ప్రారంభమైన మొదటి ఆరు గంటల్లోనే, నార్త్ అమెరికాలో 1.25 లక్షల డాలర్లను కలెక్షన్లు దాటేసింది. ఓవర్సీస్లో ఇప్పటివరకు ఏ తెలుగు సినిమాకు కూడా ఇంత తక్కువ సమయంలోనే ఇన్ని వసూళ్లు రాలేదు. ఆరు గంటల్లోనే 7,200 పైగా టికెట్లు అమ్ముడయ్యాయి. ఈ సినిమాకు ప్రేక్షకుల నుంచి ఈ రేంజ్లో రెస్పాన్స్ రావడం బాలయ్య క్రేజ్కు నిదర్శనం.
The Anticipation of #Akhanda2 is outstanding with Rage bookings in USA 🔥— Censor Reports (@tolly_censor__) December 10, 2025
It Crossed $125K+ premiere pre sales in less than 6hrs
320K+ Interest’s on @bookmyshow
Grand Premieres on Dec 11th !! pic.twitter.com/BL5kD1wZ8G
తెలుగు రాష్ట్రాలలో ఎప్పటినుంచి?
డిసెంబర్ 11న రాత్రి ప్రీమియర్ షో ఉండనుంది. ప్రీమియర్తోపాటు అడ్వాన్స్ బుకింగ్స్ ఆంధ్రప్రదేశ్లో ప్రారంభమయ్యాయి. అయితే తెలంగాణలో ఇంకా టికెట్ సేల్ ప్రారంభం కాలేదు. ఈరోజు సాయంత్రం టికెట్లు బుకింగ్స్ షురూ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది.
భారీ అరేంజ్మెంట్స్!
గురువారం ప్రీమియర్ షోలను విడుదల చేయనున్నారు. దీంతో బాలయ్య ఫ్యాన్స్ ఎప్పటి నుంచో ఎదురుచూస్తున్న సినిమా రిలీజ్ అవుతుండడంతో ఆసక్తి వ్యక్తం చేస్తున్నారు. హీరోను ఎప్పుడెప్పుడు పెద్ద తెరపై చూస్తామా, అని వేచి చూస్తున్నారు. ఇప్పటికే థియేటర్ల బయట బాలయ్య పోస్టర్లు, ఫ్లెక్సీలతో ఫ్యాన్స్ భారీ స్థాయిలో ఏర్పాటు చేశారు. 'జై బాలయ్య' అంటూ సోషల్ మీడియానను ఫ్యాన్స్ షేక్ చేస్తున్నారు.
#Akhanda2 advance booking— NBK_ROAR ✨✨ (@Sudheer48426351) December 10, 2025
CROSSED 6 CR WW 🔥🔥
SURGICAL STRIKE 🔥#Akhanda2Thaandavam pic.twitter.com/h8hMKZtNSK
సినిమా విషయానికి వస్తే
బ్లాక్ బస్టర్ హిట్ 'అఖండ' మూవీకి సీక్వెల్గా 'అఖండ 2 : తాండవం' రూపొందింది. బాలయ్య మళ్లీ డ్యూయల్ రోల్లో కనిపించనున్నారు. ఫస్ట్ పార్ట్లాగానే అఘోరగా కనిపించనున్నారు. సంయుక్త ఫీమేల్ లీడ్లో నటించారు. విలన్గా ఆది పినిశెట్టి యాక్ట్ చేశారు. వీరితోపాటు పూర్ణ, హర్షాలీ సహా పలువురు కీలక పాత్రలు పోషించారు. తమన్ మ్యూజిక్ అందించారు. నందమూరి తేజస్విని సమర్పణలో 14 రీల్స్ ప్లస్ బ్యానర్పై రామ్ ఆచంట, గోపీచంద్ ఆచంట, హరీష్ పెద్ది, ఇషాన్ సక్సేనా సంయుక్తంగా భారీ బడ్జెట్తో నిర్మించారు. తెలుగు, తమిళ, మళయాలం, కన్నడ, హిందీతోపాటు అవధి భాషతో సహా మొత్తం ఆరు భాషల్లో రిలీజ్కు సిద్ధం చేశారు.
'స్టోరీ లేకున్నా సాగదీయడం ఎందుకో?'- లాంగ్ రన్టైమ్పై బాలయ్య కామెంట్స్!
'ఒకేరోజు 2 సినిమాలు రిలీజ్ చేసిన బాలయ్య'- అఖండ పోస్ట్పోన్ వేళ ఆ రికార్డ్ వైరల్