జోరందుకున్న 'అఖండ 2' బుకింగ్స్​ - ఓవర్సీస్​లో బాలయ్య ఆల్​టైమ్ రికార్డ్!

ఆరు గంటల్లోనే లక్ష డాలర్లు వసూల్- ఓవర్సీస్​లో అఖండ జోరు!

Akhanda 2 Advance Bookings In Overseas
Akhanda 2 Advance Bookings In Overseas (Movie Poster)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : December 10, 2025 at 4:13 PM IST

2 Min Read
Akhanda 2 Advance Bookings : నందమూరి అభిమానులంతా 'అఖండ 2 తాండవం' సినిమా ఎప్పుడెప్పుడు థియేటర్లలోకి వస్తుందా? అని ఎదురుచూస్తున్నారు. బోయపాటి శ్రీను తెరకెక్కించిన ఈ సినిమా ముందుగా అనుకున్నషెడ్యూల్ ప్రకారం డిసెంబర్​ 5 నాడే రిలీజ్ కావాల్సింది. కానీ పలు కారణాల వల్ల రిలీజ్​ను ఆపేశారు. తాజాగా ఈ సినిమా రిలీజ్​కు ఉన్న చిక్కులన్నీ తొలగిపోయాయి. దీంతో డిసెంబర్ 12న సినిమాను రిలీజ్ చేస్తున్నారు. దీంతో ఓవర్సీస్​లో అడ్వాన్స్​ బుకింగ్స్​ జోరందుకున్నాయి.

కేవలం ఆరు గంటల్లోనే
'అఖండ-2 తాండవం' విడుదలకు కేవలం రెండు రోజులే ఉంది. దీంతో నార్త్​ అమెరికాలో ముందస్తు బుకింగ్స్​ను చిత్ర బృందం ప్రారంభించింది. విడుదల కోసం ఎప్పటినుంచో వెయిట్​ చేస్తున్న ప్రేక్షకులు వేగంగా టికెట్స్​ బుక్​ చేసుకుంటున్నారు. అమ్మకాలు ప్రారంభమైన మొదటి ఆరు గంటల్లోనే, నార్త్ ​అమెరికాలో 1.25 లక్షల డాలర్లను కలెక్షన్లు దాటేసింది. ఓవర్సీస్​లో ఇప్పటివరకు ఏ తెలుగు సినిమాకు కూడా ఇంత తక్కువ సమయంలోనే ఇన్ని వసూళ్లు​ రాలేదు. ఆరు గంటల్లోనే 7,200 పైగా టికెట్లు అమ్ముడయ్యాయి. ఈ సినిమాకు ప్రేక్షకుల నుంచి ఈ రేంజ్​లో రెస్పాన్స్​ రావడం బాలయ్య క్రేజ్​కు నిదర్శనం.

తెలుగు రాష్ట్రాలలో ఎప్పటినుంచి?
డిసెంబర్ 11న రాత్రి ప్రీమియర్ షో ఉండనుంది. ప్రీమియర్​తోపాటు అడ్వాన్స్ బుకింగ్స్​ ఆంధ్రప్రదేశ్​లో ​ప్రారంభమయ్యాయి. అయితే తెలంగాణలో ఇంకా టికెట్ సేల్​ ప్రారంభం కాలేదు. ఈరోజు సాయంత్రం టికెట్లు బుకింగ్స్ షురూ అయ్యే ఛాన్స్​ ఉంది.

భారీ అరేంజ్​మెంట్స్​!
గురువారం ప్రీమియర్​ షోలను విడుదల చేయనున్నారు. దీంతో బాలయ్య ఫ్యాన్స్ ఎప్పటి నుంచో ఎదురుచూస్తున్న సినిమా రిలీజ్​ అవుతుండడంతో ఆసక్తి వ్యక్తం చేస్తున్నారు. హీరోను ఎప్పుడెప్పుడు పెద్ద తెరపై చూస్తామా, అని వేచి చూస్తున్నారు. ఇప్పటికే థియేటర్ల బయట బాలయ్య పోస్టర్లు​, ఫ్లెక్సీలతో ఫ్యాన్స్​ భారీ స్థాయిలో ఏర్పాటు​ చేశారు. 'జై బాలయ్య' అంటూ సోషల్​ మీడియానను ఫ్యాన్స్​ షేక్​ చేస్తున్నారు.

సినిమా విషయానికి వస్తే
బ్లాక్ బస్టర్ హిట్ 'అఖండ' మూవీకి సీక్వెల్​గా 'అఖండ 2 : తాండవం' రూపొందింది. బాలయ్య మళ్లీ డ్యూయల్ రోల్​లో కనిపించనున్నారు. ఫస్ట్ పార్ట్​లాగానే అఘోరగా కనిపించనున్నారు. సంయుక్త ఫీమేల్​ లీడ్​లో నటించారు. విలన్​గా ఆది పినిశెట్టి యాక్ట్ చేశారు. వీరితోపాటు పూర్ణ, హర్షాలీ సహా పలువురు కీలక పాత్రలు పోషించారు. తమన్ మ్యూజిక్​ అందించారు. నందమూరి తేజస్విని సమర్పణలో 14 రీల్స్ ప్లస్ బ్యానర్​పై రామ్ ఆచంట, గోపీచంద్ ఆచంట, హరీష్ పెద్ది, ఇషాన్ సక్సేనా సంయుక్తంగా భారీ బడ్జెట్​తో నిర్మించారు. తెలుగు, తమిళ​, మళయాలం, కన్నడ, హిందీతోపాటు అవధి భాషతో సహా మొత్తం ఆరు భాషల్లో రిలీజ్​కు సిద్ధం చేశారు.

