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మైండ్​బ్లోయింగ్ ట్విస్ట్​లతో 'దృశ్యం ది కన్​క్లూజన్'- మలయాళ వెర్షన్​ కంటే హిందీలోనే బాగుందా?- రివ్యూ ఇదే

దృశ్యం 3 మూవీ రివ్యూ - క్రైమ్ థ్రిల్లర్​కు హిందీలోనైనా ఎండ్​కార్డ్ పడిందా? సినిమా ఎలా ఉంది?

The Conclusion Movie Review
దృశ్యం రివ్యూ (Source : Movie Poster)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : October 2, 2026 at 4:41 PM IST

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The Conclusion Movie Review : మలయాళంలో మొదలైన 'దృశ్యం' క్రైమ్‌ థ్రిల్లర్‌ మెల్లిమెల్లిగా తర్వాత ఇతర భాషల ప్రేక్షకుల దాకా చేరింది. తెలుగు, హిందీ సహా పలు భాషల్లో ఇది రీమేక్ అయ్యింది. ఇప్పటికే రెండు భాగాలు వచ్చేశాయి. అయినా దీనికి ఓ ఎండ్​కార్డ్ పడలేదు. అయితే ఇప్పుడు దృశ్యం ది కంక్లూజన్ పేరుతో మేకర్స్ మూడో భాగం తీసుకొచ్చారు. ఈ సినిమా శుక్రవారం థియేటర్లలోకి వచ్చింది. మరి ఇందులో ఏం చూపించారు? ఇప్పటికైనా ఈ కథకు ఫుల్ స్టాప్ పడిందా? అనేది ఈ రివ్యూలో చూద్దాం!

'రంగంలోకి క్రైమ్ బ్రాంచ్ ఎస్పీ- కోర్టులో ఆధారాలు'- ఇదే కథాంశం!
విజయ్‌ సాల్గాంకర్‌ (అజయ్‌ దేవగణ్‌) కుటుంబం సమీర్‌ హత్య కేసులో కోర్టు తుది తీర్పు కోసం ఎదురుచూస్తుంటుంది. ఆధారాలన్నీ అనుకూలంగా ఉండటంతో కేసు నుంచి బయటపడతామని భావిస్తారు. అయితే, కొడుకు మరణాన్ని తట్టుకోలేక మీరా దేశ్‌ముఖ్‌ (టబు) ఆత్మహత్యకు యత్నించగా, భర్త మహేశ్‌ (రజత్‌ కపూర్‌) అడ్డుకుని, విజయ్‌ నేరాన్ని నిరూపిస్తానని మాటిస్తాడు. ఇందుకోసం కేసులను ఛేదించడంలో దిట్ట అయిన క్రైమ్‌ బ్రాంచ్‌ ఎస్పీ రాజ్‌ వీర్‌ సింగ్‌ (జైదీప్‌ అహ్లావత్‌) రంగంలోకి దిగుతాడు. కోర్టు తీర్పులోపు సమీర్‌ హత్య కేసును రాజ్‌ వీర్‌ తిరిగి ఇన్వెస్టిగేట్ చేస్తాడు. విజయ్‌కు వ్యతిరేకంగా రాజ్‌ వీర్‌ ఎలాంటి ఆధారాలు సేకరించాడు? కోర్టులో పబ్లిక్‌ ప్రాసిక్యూటర్‌ ఇంద్రసేన్‌ శెట్టి (ప్రకాశ్‌ రాజ్) వాటిని ఎలా నిరూపించాడు? విజయ్‌ తన కుటుంబాన్ని ఎలా కాపాడుకున్నాడు? అనేది దృశ్యం: ది కన్‌క్లూజన్‌ కథాంశం.

సినిమా సాగిందిలా!
నాలుగో తరగతి చదివిన విజయ్ సాల్గాంకర్ (అజయ్ దేవగణ్), పెద్ద పెద్ద చదువులు చదివిన పోలీస్ అధికారులు, లాయర్లను ఎలా ఎదుర్కొన్నాడనేది దర్శకుడు అభిషేక్ పాఠక్ అత్యంత ఉత్కంఠభరితంగా తెరకెక్కించారు. తన కుటుంబానికి ఆపద వస్తే ఒక సామాన్యుడు ఎంతవరకు వెళ్తాడనే విషయాన్ని థ్రిల్లింగ్‌గా చూపించడంలో దర్శకుడు 100 శాతం సక్సెస్ అయ్యాడు. సినిమాలో పోలీసుల కంటే విజయ్ ఒక అడుగు ముందు ఆలోచిస్తాడు. మలయాళ మాతృక దర్శకుడు జీతూ జోసెఫ్ కంటే, కథను చెప్పిన విధానంలో, చివరి సన్నివేశం వరకు ఉత్కంఠను రేకెత్తించడంలో అభిషేక్ పాఠక్ ఆకట్టుకున్నారు. ప్రేక్షకులకు ఈ సినిమా ఆద్యంతం చక్కటి థ్రిల్లింగ్ అనుభూతిని పంచుతుంది.

మాజీ ఐజీ మీరా మానసిక పరిస్థితి చూసి ఆమె భర్త ఆందోళన చెందుతాడు. దీంతో విజయ్ నేరాన్ని ఎలాగైనా నిరూపిస్తానని మీరాకు హామీ ఇవ్వడంతో కథ జోరందుకుంటుంది. ఎస్పీ రాజ్‌వీర్ రంగంలోకి దిగి విజయ్ కుటుంబంపై నిఘా పెట్టడం, ఆధారాలు సేకరించడంతో ఫస్టాఫ్ స్లోగా సాగుతున్న ఫీల్ ఉంటుంది. అయితే విజయ్ పెద్ద కుమార్తె పెళ్లి చూపులను ఎస్పీ చెడగొట్టానికి ప్రయత్నించే సన్నివేశం, ఆ తర్వాత విజయ్- ఎస్పీ మధ్య వచ్చే సన్నివేశంతో ఇంటర్వెల్ పడుతుంది. ఇది ద్వితీయార్ధంపై ప్రేక్షకుల్లో తీవ్ర ఆసక్తిని రేకెత్తిస్తుంది.

ద్వితీయార్ధంలో కోర్టు రూమ్ డ్రామా, సమీర్ అస్తిపంజరం కోసం చర్చి చుట్టూ పోలీసులు చేసే ఇన్వెస్టిగేషన్ ప్రేక్షకుడికి మైండ్ బ్లోయింగ్ ట్విస్టులతో గొప్ప థ్రిల్‌ను ఇస్తాయి. ముఖ్యంగా విజయ్ భార్య నందిని ఇచ్చే ట్విస్ట్, క్లైమాక్స్‌లో బయటపడే అస్తిపంజరం గురించిన చెప్పే నిజం ఈ సినిమాను ఇంకో స్థాయికి తీసుకెళ్తాయి. ప్రథమార్ధంలో వచ్చే సీన్లకు ద్వితీయార్ధంలో దర్శకుడు ఇచ్చిన కనెక్షన్స్ అద్భుతంగా ఉండి, మలయాళ దృశ్యం 3 కంటే భిన్నమైన, ఉత్కంఠభరితమైన అనుభూతిని అందిస్తాయి.

బలాలు

  • కథ, కథనం
  • నటీనటులు
  • దర్శకత్వం
  • ద్వితీయార్ధం, క్లైమాక్స్‌ ట్విస్ట్‌

బలహీనతలు

  • నెమ్మదిగా సాగే ఆరంభ సన్నివేశాలు

చివరిగా: 'దృశ్యం: ది కన్‌క్లూజన్‌'- థ్రిల్లింగ్‌ అండ్‌ పర్‌ఫెక్ట్‌ ఎండ్‌

గమనిక: ఈ సమీక్ష సమీక్షకుడి దృష్టి కోణానికి సంబంధించింది. ఇది సమీక్షకుడి వ్యక్తిగత అభిప్రాయం మాత్రమే!

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