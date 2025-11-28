ETV Bharat / entertainment

ఎవరి కోసమో మీ దుస్తులను, లిప్‌స్టిక్‌ను నిందించవద్దు: ఐశ్వర్యారాయ్​

వేధింపులపై స్పందించిన ఐశ్వర్యారాయ్

Aishwarya Rai Supports Women Choice
Aishwarya Rai Supports Women Choice (ETV Bharat)
Published : November 28, 2025 at 3:43 PM IST

Aishwarya Rai Supports Women Choice: బ్యూటీ విత్​ బ్రెయిన్​ అని ఊరికే అనరు. నటనతో పాటు సామాజిక విషయాలపై అందరినీ మేల్కొపేతత్వం బాలీవుడ్ సీనియర్ నటి ఐశ్వర్యారాయ్​ సొంతం. తాజాగా జరిగిన ఒక ఈవెంట్​లో పాల్గొన్న నటి ఆడవారిని ఇబ్బంది పెట్టె కొన్ని అంశాలపై ప్రస్తావించారు. ఇది విన్న నెటిజన్లు ఆ వీడియోను వైరల్​ చేస్తూ, కామెంట్ల రూపంలో తమ సపోర్ట్​ను తెలియజేస్తున్నారు.

ఇటీవల శ్రీ సత్యసాయి బాబా 100వ జయంతిని పురస్కరించుకుని పవిత్ర పట్టణం పుట్టపర్తి భారీ సమావేశాలకు వేదికైంది. ఈ కార్యక్రమాన్ని ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం​ ఘనంగా నిర్వహించింది. ఈ ఈవెంట్​కు రాజకీయ ప్రముఖులు, క్రికెటర్లు, సినీ తారలు అతిథులుగా హాజరయ్యారు. అందులో అమితాబ్​ కోడలు, ఐశ్వర్యరాయ్ కూడా ఒకరు. ఈవెంట్​ను పురస్కరించుకొని, ఆమె కొన్ని విషయాలు వెల్లడించారు. ఈ క్రమంలో వీధుల్లో ఆడవారిపై ఇప్పటికీ జరుగుతున్న వేధింపుల గురించి ప్రస్తావించారు. దానికి సంబంధించిన వీడియోలు సోషల్​ మీడియాలో వైరల్​గా మారాయి.

అయితే ఐశ్వర్య వ్యాఖ్యలను గురించి రీసెంట్​గా జరిగిన ఒక బ్యూటీ బ్రాండ్ ఈవెంట్‌లో ప్రస్తావించారు. ఆ కార్యక్రమంలో అందులో షేర్​ చేసుకున్న కొన్ని అంశాలపై ప్రశ్నంచారు. దానికి ఐశ్వర్య సూటిగా సమాధానం చెప్పారు. "బట్టలు అనేది ఆడవారి ఇష్టం. మహిళలు ఏమి ధరిస్తారనేది, ఎలా కనిపిస్తారనేది పూర్తిగా వారిపై ఆధారపడి ఉంటుంది. దానిని ఎవరు నిందించకూడదు" అంటూ స్పష్టంగా చెప్పారు.

ఇదే క్రమంలో ఈ అంశంపై కొన్ని సాధారణ సలహాలను కూడా ఇచ్చారు. "దాగిపోవద్దు, కిందకు చూడవద్దు, మిమ్మల్ని మీరు బంధించుకునేందుకు ప్రయత్నించవద్దు. నేరుగా కళ్లలోకి చూడండి. తల ఎత్తుకొని జీవించండి" అని ఆమె చెప్పారు. "ఎవరి కోసమో మీ దుస్తులను లేదా మీ లిప్‌స్టిక్‌ను నిందించవద్దు" అంటూ ఐశ్వర్య వ్యాఖ్యానించారు. ఈ మాటలు నెటిజన్ల దృష్టిని ఆకర్షించాయి. ఈ వీడియోకు నెటిజన్లు స్పందిస్తూ ఐశ్వర్యకు కృతజ్ఞతలు తెలిపారు. "ఇప్పటికైన ఈ అంశంపై ఒక్కరైన స్పందించారు" అంటూ కామెంట్​ చేస్తున్నారు. ఇక 'నచ్చిన దుస్తులు ధరించడం అనేది పూర్తిగా మహిళలు ఎంపిక చేసుకునే దానిపై ఆధారపడి ఉంటుంది' అంటూ తమ అభిప్రాయాలను షేర్​ చేసుకుంటున్నారు.

కాగా, ఐశ్వర్య సినిమాల విషయానికొస్తే ఆమె చివరిసారిగా 'పొన్నియిన్ సెల్వన్: పార్ట్ 2' సినిమాలో కనిపించారు. తమిళ స్టార్ హీరోలు కార్తి, విక్రమ్ లీడ్​ రోల్స్​లో మణిరత్నం తెరకెక్కించిన ఈ సినిమా 2023లో రిలీజైంది. ఈ సినిమా మంచి రెస్పాన్స్​ను అందుకుంది. ఆ సినిమాలో తన పాత్రకు సినీ అభిమానుల నుంచి మంచి స్పందననే అందుకుంది. ప్రపంచవ్యాప్తంగా దాదాపు రూ.345 కోట్లు వసూలు చేసింది.

