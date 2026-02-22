ఐశ్వర్యరాయ్ తొలి సినిమా షూటింగ్లోనే కన్నీళ్లు- మణిరత్నంపై అలిగిన ప్రపంచ సుందరి- ఆ తెల్లవారుజామున అసలేం జరిగింది?
డెబ్యూ ఫిల్మ్లో ఐశ్వర్య రాయ్ షూటింగ్ కష్టాలు- తనను టార్చర్ చేస్తున్నారని మణిరత్నంపై అలిగిన ఐష్
Published : February 22, 2026 at 2:59 PM IST
Aishwarya Rai Complain To Director : సినిమా రంగంలో కొందరు దర్శకులకు, నటీనటులకు మధ్య ఉండే అనుబంధం చాలా ప్రత్యేకంగా ఉంటుంది. అలాంటి వారిలో ఐశ్వర్యరాయ్, మణిరత్నం ఒకరు. ఐశ్వర్యను వెండితెరకు పరిచయం చేయడమే కాకుండా, ఆమెలోని నటనను ప్రపంచానికి చాటిచెప్పిన ఘనత మణిరత్నానికే దక్కుతుంది. వీరిద్దరి కాంబోలో వచ్చిన ఇద్దరు, గురు వంటి సినిమాలు ఐశ్వర్యను ఒక మంచి నటిగా నిలబెట్టాయి. అయితే తన మొదటి సినిమా షూటింగ్ సమయంలోనే ఐశ్వర్య ఎవరూ ఊహించని విధంగా ఇబ్బంది పడిందట. అప్పటికి ఆమె ఇంకా స్టార్ హీరోయిన్ కాదు, కేవలం ఒక నటిగా తన ప్రయాణాన్ని మొదలుపెట్టిన సమయం అది. ఆ సమయంలో షూటింగ్ సెట్లో మణిరత్నం పెట్టిన కండిషన్స్ చూసి ఐశ్వర్య షాక్ అయ్యిందట. అసలు ఆమెను అంతగా భయపెట్టిన ఆ సంఘటన ఏంటి? ఆ తెల్లవారుజామున ఐశ్వర్యకు ఎదురైన ఆ అనుభవం ఏంటి అనే వివరాల్లోకి వెళితే!
రాజకీయ నేపథ్యంలో 'ఇరువర్'
మణిరత్నం దర్శకత్వంలో వచ్చిన 'ఇద్దరు' (ఇరువర్) అప్పట్లో ఒక సెన్సేషన్. తమిళనాడు రాజకీయాల్లో కీలక పాత్ర పోషించిన ఎం.జి. రామచంద్రన్, ఎం.కరుణానిధి, జె.జయలలిత జీవితాల ఆధారంగా ఈ సినిమాను తెరకెక్కించారు. సినిమాలో సినిమా, రాజకీయాల మధ్య ఉండే సంబంధాన్ని మణిరత్నం ఎంతో అద్భుతంగా చూపించారు. మోహన్ లాల్ ప్రధాన పాత్రలో నటించగా, ప్రకాష్ రాజ్, ఐశ్వర్యరాయ్, రేవతి, గౌతమి, టబు, నాజర్ వంటి హేమాహేమీలు ఈ సినిమాలో కీలక పాత్రలు పోషించారు. భారీ బడ్జెట్తో రూపొందిన ఈ సినిమాకు ఏ.ఆర్. రెహమాన్ సంగీతం అందించగా, సంతోష్ శివన్ సినిమాటోగ్రఫర్గా వర్క్ చేశారు.
తెల్లవారుజామున 5 గంటలకే!
ఐశ్వర్యరాయ్ తన కెరీర్లో ఎంతో క్రమశిక్షణతో ఉండే నటిగా పేరు తెచ్చుకున్నారు. అయితే ఆమె తొలి చిత్రం అయిన 'ఇద్దరు' షూటింగ్ సమయంలో ఒక ఆసక్తికరమైన సంఘటన చోటు చేసుకుందట. ఆ సినిమాలో "కన్నై కట్టికొళ్ళతే" అనే పాట చిత్రీకరణ కోసం దర్శకుడు మణిరత్నం తెల్లవారుజామున 5 గంటలకే షెడ్యూల్ ఫిక్స్ చేశారు. అప్పటికి ఇంకా చీకటిగానే ఉంది. కానీ ఐశ్వర్య మాత్రం అప్పటికే రెడీ అయి సెట్లో ఉండాలి. అప్పట్లో ఐశ్వర్యకు తమిళ్ సరిగ్గా రాకపోయినా, ఆమె ఆ పరిస్థితిని చూసి "అయ్యో అయ్యో, మీరు నన్ను ఇలా చంపేస్తున్నారు, నన్ను టార్చర్ చేస్తున్నారు" అంటూ సరదాగా అలిగినట్లు కొరియోగ్రాఫర్ బృందా మాస్టర్ గుర్తుచేసుకున్నారు. అంత పొద్దున్నే నిద్రలేచి మేకప్ వేసుకుని డ్యాన్స్ చేయడం ఆమెకు ఒక పెద్ద సవాల్ లాగా అనిపించిందట.
డ్యాన్స్తో ఇరక్కొట్టిన ఐష్
ఎంత కష్టమైనా సరే, కెమెరా ముందుకు రాగానే ఐశ్వర్య తన నటనతో మ్యాజిక్ చేస్తారని బృందా మాస్టర్ ఆమె గురించి మరికొన్ని విషయాలు చెప్పారు. ఆ పాటలోని ఒక మ్యూజిక్ పీస్ కోసం ఐశ్వర్య ఇచ్చిన పర్ఫార్మెన్స్ అద్భుతమని, ఆ తెల్లవారుజామున అంత చలిలో కూడా ఆమె తన డ్యాన్స్తో అందరినీ మంత్రముగ్ధులను చేసినట్లు తెలిపారు. సెట్లో ఉన్న అబ్బాయిలు మాత్రమే కాకుండా, లెజెండరీ నటుడు మోహన్ లాల్ కూడా ఐశ్వర్య డ్యాన్స్ చూసి కళ్ళు తిప్పుకోలేకపోయారట. ఆమె ఒక ఫేబులస్ డ్యాన్సర్ అని ఆ రోజే అందరికీ అర్థమైపోయిందని తెలిపారు. అంతకుముందు రిహార్సల్స్ సమయంలో కూడా ఐశ్వర్య ఎంతో డెడికేషన్తో పనిచేసినట్లు చెబుతూ, ఆమెను స్వయంగా తానే హోటల్ దగ్గర డ్రాప్ చేసేదాన్నని బృందా మాస్టర్ చెప్పుకొచ్చారు.
మిస్ వరల్డ్ కాకముందే!
ఐశ్వర్యరాయ్ ప్రపంచ సుందరి కిరీటం గెలవకముందే బృందా మాస్టర్ ఆమెను కలిశారట. ఫిలింఫేర్ అవార్డుల వేడుకలో బృందా పర్ఫార్మెన్స్ ఇస్తున్న సమయంలో ఐశ్వర్య అక్కడ ఒక మోడల్గా ఉన్నారట. అప్పట్లో ఆమె నటించిన పెప్సీ యాడ్ చాలా ఫేమస్ కావడంతో అబ్బాయిలందరూ ఆమె కోసం క్రేజీగా ఉండేవారట. ఆ సమయంలో ఐశ్వర్య స్వయంగా బృందా దగ్గరకు వచ్చి "నువ్వు చాలా బాగా డ్యాన్స్ చేశావు" అని చెప్పడంతో ఆ మాటలు విని బృందా చాలా సంతోషపడినట్లు తెలిపారు. అయితే అక్కడ ఉన్న అబ్బాయిలందరూ బృందాను చూసి అసూయ పడ్డారట. అంత అందమైన అమ్మాయి తమను చూడకుండా మాస్టర్ను మెచ్చుకోవడం వారికి నచ్చలేదట. ఇప్పటికీ ఆ జ్ఞాపకాలు తనకు ఎంతో ప్రత్యేకమని బృందా మాస్టర్ వివరించారు.
ఐశ్వర్య కెరీర్లోనే బెస్ట్ పాత్రలు
ఐశ్వర్యరాయ్ని ఒక నటిగా తీర్చిదిద్దడంలో మణిరత్నం పాత్ర ఎంతో ఉంది. ఆమె అందాన్ని మాత్రమే కాకుండా, ఆమెలోని నటనను కూడా ఆయన అద్భుతంగా వెలికితీశారు. 'ఇరువర్'తో మొదలైన వీరి ప్రయాణం గురు, రావణ్, పొన్నియిన్ సెల్వన్ వంటి సినిమాల వరకు కొనసాగింది. ప్రతి ప్రాజెక్ట్లోనూ ఐశ్వర్యను ఒక కొత్త కోణంలో చూపిస్తూ మణిరత్నం ఆమె కెరీర్లో గుర్తిండిపోయే పాత్రలను అందించారు. ఒక నటిగా ఆమె పరిణతి చెందడానికి మణిరత్నం గైడెన్స్ ఎంతో తోడ్పడింది. నేటికీ ఐశ్వర్య, మణిరత్నంను తన మెంటార్గా భావిస్తారు. వారిద్దరి కాంబోలో వచ్చే సినిమా అంటే ఇప్పటికీ ప్రేక్షకుల్లో ఒక ప్రత్యేకమైన ఆసక్తి ఉంటుంది.
