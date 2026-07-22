బాలయ్య గాయంపై అప్డేట్- హెల్త్ బులెటిన్ విడుదల
నిలకడగా నందమూరి బాలకృష్ణ ఆరోగ్యం- హెల్త్ బులెటిన్లో విడుదల చేసిన ఆసుపత్రి
Published : July 22, 2026 at 6:30 PM IST
Balakrishna Health Bulletin : నటుడు నందమూరి బాలకృష్ణ ఆరోగ్యం నిలకడగా ఉందని ఏఐజీ ఆస్పత్రి ప్రకటించింది. నిన్న కాకినాడలో జరిగిన ఓ సినిమా షూటింగ్ సమయంలో బాలయ్యకి గాయాలు కాగా రాజమండ్రిలో ఆయనకు ప్రాథమిక చికిత్స అందించారు. అక్కడి నుంచి ఎయిర్ లిఫ్ట్ చేసి బాలయ్యను హైదరాబాద్ ఏఐజీ ఆస్పత్రికి తరలించినట్టు ఆస్పత్రి విడుదల చేసిన హెల్త్ బులెటిన్లో పేర్కొంది. బాలయ్యకు ప్రాథమిక వైద్య పరీక్షల అనంతరం ఎడమకాలు మోకీలు వద్ద రక్తం గడ్డకట్టి కండరాలు వాపు వచ్చినట్టు గుర్తించామని ఆస్పత్రి ప్రకటించింది.
ఆర్థోపెడిక్ వైద్యుల బృందం ఆధ్వర్యంలో మరిన్ని వైద్య పరీక్షలు కొనసాగుతున్నాయని ఆయన మెడికల్ హిస్టరీని దృష్టిలో ఉంచుకుని వివిధ విభాగాల వైద్యులు సైతం ఎప్పటికప్పుడు పరిస్థితిని పర్యవేక్షిస్తున్నారని స్పష్టం చేసింది. అయితే బాలయ్య ఆరోగ్యం ప్రస్తుతం నిలకడగా ఉందని వైద్య పరీక్షలు పూర్తైన తర్వాతే మరిన్ని వివరాలు తెలిసే అవకాశం ఉందని పేర్కొంది.
AIG Medical Bulletin on Balakrishna Garu’s health condition.#NandamuriBalakrishna pic.twitter.com/3siW1Kbptt— Balayya Trends (@NBKTrends) July 22, 2026