చివర్లో వాయిదా పడ్డ రివ్యూ కమిటీ స్క్రీనింగ్- 'జన నాయగన్' కోసం వెయిటింగ్ తప్పదా?

Published : March 9, 2026 at 4:08 PM IST

Jana Nayagan Censor Issue : దళపతి విజయ్ నటించిన 'జన నాయగన్' సినిమాకు సెన్సార్​ సమస్య కొనసాగుతోంది. ఆ చిత్రం సెన్సార్ ప్రక్రియ తాజాగా పూర్తవుతుందని, 'ధురంధర్ 2'తో పాటు మార్చి 19న సినిమా విడుదల కావచ్చని ప్రచారం జరిగినప్పటికీ, ఇప్పుడు ఆ పరిస్థితులు కనిపించడం లేదు. జన నాయగన్ కోసం సెన్సార్ బోర్డు రివ్యూ కమిటీ స్క్రీనింగ్ నిర్వహించాల్సి ఉంది. కానీ దాన్ని చివరి నిమిషంలో వాయిదా వేసింది. కమిటీ సభ్యుల్లో ఒకరు అనారోగ్యానికి గురైన కారణంగా, స్క్రీనింగ్ మార్చి 17కి వాయిదా పడింది. దీనితో సర్టిఫికేషన్ ప్రక్రియ మళ్లీ ఆలస్యం అయింది.

సెన్సార్ క్లియరెన్స్ దశలో ఇప్పటికే అనేక అడ్డంకులను ఎదుర్కొంటున్న చిత్ర నిర్మాతలకు ఇది మరొక ఎదురుదెబ్బగా మారింది. జనవరిలో విడుదల కావాల్సిన ఈ సినిమా షెడ్యూల్ ఇప్పుడు సందిగ్ధంలో పడింది. మార్చి 17న జరగనున్న రీషెడ్యూల్​లో రివ్యూ కమిటీ స్క్రీనింగ్ ఫలితంపై సినిమా విడుదల ఎపుడు అనేది ఆధారపడి ఉంది. దీంతో సినిమా కోసం ఇంకా వెయిటింగ్ కొనసాగుతూనే ఉంది.

