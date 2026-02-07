ETV Bharat / entertainment

ఆ సినిమా చూసి బాలకృష్ణ, ఎన్టీఆర్ నాకు వార్నింగ్ ఇచ్చారు : విశ్వక్​ సేన్

'ఫంకీ' మూవీ ప్రమోషన్స్​లో విశ్వక్​ సేన్- 'లైలా' గురించి ఆసక్తికర విషయాలు వెల్లడి- ఫేవరెట్ స్టార్ల స్పందనన షేర్ చేసుకున్న యంగ్ హీరో

Published : February 7, 2026 at 11:52 AM IST

Vishwak Sen On Laila Movie : విభిన్నమైన కథలతో ప్రేక్షకుల ముందుకు వస్తుంటారు టాలీవుడ్ యంగ్ హీరో విశ్వక్ సేన్. అంతేకాకుండా అప్పుడప్పుడు ప్రయోగాలు కూడా చేస్తుంటారు. ఈ క్రమంలోనే గతేడాది 'లైలా' సినిమాలో ఏకంగా లేడీ గెటప్​లో వచ్చి అందరినీ ఆశ్చర్యపరిచారు. అయితే ఆ సినిమా బాక్సాఫీస్ వద్ద అనుకుంత స్థాయిలో ఫలితాన్ని అందుకోలేకపోయింది. ఆ సినిమా కంటెంట్​పై విపరీతమైన ట్రోల్స్​ కూడా వచ్చాయి. దీనిపై తాజాగా 'ఫంకీ' సినిమా ప్రమోషన్స్​లో భాగంగా పాల్గొన్న ఓ ఇంటర్వ్యూలో విశ్వక్​ మాట్లాడారు. ముఖ్యంగా ఇండస్ట్రీ నుంచి తనకు చివాట్లు పడినట్లు తెలిపారు. ఏకంగా ఇద్దరు బాడా హీరోలు గట్టిగా మందలించినట్లు చెప్పారు.

'లైలా' సినిమా చేసినందుకు నందమూరి హీరోలు బాలకృష్ణ, జూనియర్ ఎన్టీఆర్​ అసంతృప్తి వ్యక్తం చేశారని విశ్వక్​ సేన్ తెలిపారు. ఆ సినిమా చూసిన తర్వాత తనను పిలిచి ఓ సోదరుడిగా గట్టిగానే మందలించారని చెప్పారు. 'ఇకపై ఇలాంటి ప్రయోగాలు ఎప్పటికీ చేయకు' అని సూచించినట్లు పేర్కొన్నారు. ప్రస్తుతం ఈ కామెంట్స్ సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి. అయితే ఆ సినిమాలో కంటెంట్​పై అప్పట్లో విపరీతంగా విమర్శలు వచ్చాయి. ఇక జూనియర్ ఎన్టీఆర్, బాలకృష్ణతో విశ్వక్ సేన్ చాలా సన్నిహితంగా ఉంటారు. ఇండస్ట్రీలో ఈ స్టార్ హీరోలతో తనకు మంచి సంబంధాలు ఉన్నట్లు విశ్వక్ ఇప్పటికే పలుమార్లు చెప్పారు. అంతేకాకుండా విశ్వక్ సినిమాల ప్రీ రిలీజ్​లకు బాలయ్య, తారక్​ చీఫ్​ గెస్టులుగా​ కూడా వస్తుంటారు.

ట్రోల్స్​ గురించి పట్టించుకోను : విశ్వక్​ సేన్
ఇక లేడీ గెటప్​లో నటించడం తన డ్రీమ్​ అంటూ విశ్వక్​సేన్ గతంలో పలు సందర్భాల్లో చెప్పారు. ఈ సినిమా ఆశించిన స్థాయిలో ఆడకపోవడంతో సోషల్ మీడియాలో వచ్చే ట్రోల్స్​ గురించి మాట్లాడారు. అయితే తను ఎప్పుడూ ట్రోల్స్ గురించి పట్టించుకోరని, అసలు సోషల్​ మీడియాలో యాక్టివ్​గా ఉండనని తెలిపారు. కానీ 'లైలా'తో తమ డ్రీమ్ అయితే నెరవేరిందని, కానీ సినిమా విడుదలైన వెంటనే ఫలితాలు తనకు అర్ధమైందని చెప్పారు. ఆ విషయం ఇంట్లో వాళ్లకి చెప్పాని అన్నారు. ట్రోల్స్​ చేసే వారికి తన సినిమాలే సమాధానం చెబుతాయని అనుకుంటున్నట్లు పేర్కొన్నారు.

నాయనమ్మతో టికెట్ కౌంటర్​కు
అలాగే చదువుకునే రోజుల్లో సినిమా టికెట్ల విషయంలో మోసపోయిన విషయాన్ని గుర్తు చేశారు. ఓ సారి లేడీస్ కౌంటర్ దగ్గర తక్కువ మంది ఉంటారని నమ్మకంతోనే తన నానమ్మను సినిమాకు తీసుకెళ్లి, టికెట్లు తీసుకునేవాడినని చెప్పారు. అయితే ఓసారి ఎవరో ఓ వ్యక్తి వచ్చి టికెట్లు ఇప్పిస్తామని చెప్పి డబ్బులు తీసుకుని వెళ్లిపోయి తిరిగి రాలేదని అన్నారు.

ట్రైలర్ రిలీజ్ ఎప్పుడంటే
ప్రస్తుతం 'ఫంకీ' చిత్రంతో ప్రేక్షులకు అలంరించేందుకు విశ్వక్​సేన్ సిద్ధమయ్యారు. ప్రస్తుతం ఈ సినిమా ప్రమోషన్స్​లో ఫుల్​ బిజీగా ఉన్నారు. ఈ సినిమా ట్రైలర్​ను ఫిబ్రవరి 7న (శనివారం) మూవీటీమ్ రిలీజ్​ చేయనుంది. హైదరాబాద్​లోని శ్రీ రాములు 70ఎంఎం థియేటర్​లో శనివారం సాయంత్రం 4 గంటలకు లాంఛ్​ చేయనున్నట్లు ప్రకటిచింది. ఇక ఇప్పటికే విడుదలైన పోస్టర్స్, టీజర్, పాటలకు ప్రేక్షకుల నుంచి మంచి స్పందన వచ్చింది.

ఇక సినిమా విషయానికొస్తే, ఫిబ్రవరి 13న ప్రేక్షకుల ముందుకు రానుంది. సినిమా ఇండస్ట్రీ నేపథ్యంలో మూవీ తెరకెక్కిస్తున్నట్లుగా తెలుస్తోంది. ఈ చిత్రాన్ని 'జాతి రత్నాలు' డైరెక్టర్ అనుదీప్​ కేవీ తెరకెక్కించారు. విశ్వక్​ సేన్ సరసన కయాడు లోహర్‌ నటించారు. నరేశ్, వీటీవీ గణేశ్‌ తదితరులు కీలక పాత్రలు పోషించారు. భీమ్స్ సిసిరోలియో సంగీతం అందించారు. శ్రీకర స్టూడియోస్ సమర్పణలో సితార ఎంటర్టైన్మెంట్స్, ఫార్చ్యూన్ ఫోర్ సినిమాస్ బ్యానర్స్‌పై సూర్యదేవర నాగవంశీ, సాయి సౌజన్య నిర్మించారు.

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

