'అఖండ్​ 2' : బోయపాటికి సిసలైన పరీక్ష- ఆ ప్రాజెక్ట్​కు లైన్ క్లియర్ అయ్యేనా?

ఇంకొన్ని గంటల్లో అఖండ 2 సందడి- ఈ సినిమా విజయం వాళ్లకు కీలకం!

Akhanda 2 Director Next Projects
Akhanda 2 Director Next Projects (FILM POSTER)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : December 11, 2025 at 7:06 PM IST

2 Min Read
Akhanda 2 Boyapati Srinu : మరికొన్ని గంటల్లోనే నందమూరి బాలకృష్ణ ప్రధాన పాత్రలో నటించిన సినిమా 'అఖండ 2: తాండవం' థియేటర్లలో సందడి చేయనుంది. బోయపాటి శ్రీను దర్శకత్వంలో వస్తున్న ఈ చిత్రం, బ్లాక్ బస్టర్ హిట్ 'అఖండ' మూవీకి సీక్వెల్​గా తెరకెక్కింది. ఈ సినిమా ఎన్నో అడ్డంకుల తర్వాత ఎట్టకేలకు శుక్రవారం విడుదల కానుంది. నేడు రాత్రి (డిసెంబరు 11)న ప్రీమియర్స్ కూడా పడనున్నాయి. అయితే ఈ చిత్రం విజయం డైరెక్టర్ బోయపాటి కెరీర్​కు కీలకం కానుంది. ఎందుకంటే?

నెవర్ ఫెయిల్
అయితే బోయపాటి ఇప్పటిదాకా తెరకెక్కించిన పలు సినిమా బాక్సాఫీస్ వద్ద విఫలమైనా, బాలయ్యతో తీసిన సినిమాలు మాత్రం నిరాశ పర్చలేదు. బాలయ్యతో గతంలో తెరకెక్కించిన మూడు సినిమా (సింహా, లెజెండ్, అఖండ) లు సూపర్ హిట్ అయ్యాయి. దీంతో ఈ సినిమా కూడా భారీ విజయం సాధిస్తుందని అంచనాలు ఉన్నాయి ఈ సినిమాతో బోయపాటి మళ్లీ సక్సెస్ ట్రాక్ ఎక్కాలని ఆశిస్తున్నారు.

బోయపాటికి సిసలైన పరీక్ష!
బోయపాటి - బాలయ్య కాంబోలో తెరకెక్కిన నాలుగో సినిమా ఇది. ఈ ఇద్దరి కాంబోలో చివరిసారిగా 2021లో వచ్చిన అఖండ మంచి విజయం దక్కించుకుంది. ఈ సినిమా తర్వాత బోయపాటి తెరకెక్కించిన 'స్కంద' సినిమా ఆశించిన ఫలితం ఇవ్వలేదు. రామ్​ హీరోగా తెరకెక్కిన ఈ చిత్రం మిశ్రమ స్పందనతోనే సరిపెట్టుకుంది. దీంతో బోయపాటి కమ్​బ్యాక్​ కోసం అఖండ 2 హిట్ అవ్వడం అవసరంగా కనిపిస్తుంది. ఆయన ఫ్యూచర్ ప్రాజెక్ట్​లపై ఈ సినిమా ఫలితం ప్రభావం చూపనుంది. బోయపాటి తదుపరి ఐకాన్​స్టార్ అల్లు అర్జున్​తో ఓ సినిమా తెరకెక్కించాలని ప్లాన్ చేస్తున్నారు.

పుష్ప తర్వాత బన్ని క్రేజ్ పెరగడంతో, బోయపాటికి అఖండ 2 విజయం కీలకం కానుంది. ప్రస్తుతానికైతే బన్నీతో ప్రాజెక్ట్​ చర్చల దశలోనే ఉంది. ఒకవేళ అఖండ ఫలితం తేడా కొడితే అది ముందుకు సాగకపోవచ్చు! అందుకే ఈ సినిమా హిట్టైతే బన్నీ సినిమాకు లైన్ క్లియర్ అవుతుంది. అటు నిర్మాణ సంస్థ 14 రీల్స్​ ప్లస్​కు కూడా చాలా కీలకం. అయితే మరికొన్ని గంటల్లోనే దీని ఫలితం తేలిపోనుంది.

మొత్తం ఆరు బాషల్లో
ఈ సినిమాలో సంయుక్త ఫీమేల్​ లీడ్​లో నటించారు. విలన్​గా ఆది పినిశెట్టి యాక్ట్ చేశారు. వీరితోపాటు పూర్ణ, హర్షాలీ సహా పలువురు కీలక పాత్రలు పోషించారు. తమన్ మ్యూజిక్​ అందించారు. నందమూరి తేజస్విని సమర్పణలో 14 రీల్స్ ప్లస్ బ్యానర్​పై రామ్ ఆచంట, గోపీచంద్ ఆచంట, హరీష్ పెద్ది, ఇషాన్ సక్సేనా సంయుక్తంగా భారీ బడ్జెట్​తో నిర్మించారు. తెలుగు, తమిళ​, మళయాలం, కన్నడ, హిందీతోపాటు అవధి భాషతో సహా మొత్తం ఆరు భాషల్లో రిలీజ్​కు సిద్ధం చేశారు.

