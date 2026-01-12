ETV Bharat / entertainment

గోల్డెన్ గ్లోబ్ అవార్డ్స్​: ఓవెన్ కూపర్ సరికొత్త చరిత్ర- అతి పిన్న వయస్కుడిగా రికార్డు!

గోల్డెన్ గ్లోబ్ 2026 వేడుకల్లో ఓవెన్ కూపర్- అద్భుతమైన నటనకు గాను ఉత్తమ సహాయ నటుడు అవార్డు - సరికొత్త చరిత్ర సృష్టి

Owen Cooper In Best Supporting Role
Owen Cooper In Best Supporting Role (Eenadu)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : January 12, 2026 at 9:37 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

Golden Globe Awards Owen Cooper : గోల్డెన్ గ్లోబ్ 2026 వేడుకల్లో హాలీవుడ్ నటుడు ఓవెన్ కూపర్ సరికొత్త చరిత్ర సృష్టించారు. 'అడాల్‌సెన్స్' (Adolescence) సిరీస్‌లో తన అద్భుతమైన నటనకు గాను ఉత్తమ సహాయ నటుడిగా (Best Supporting Actor) అవార్డును అందుకున్నాడు. దీంతో గోల్డెన్ గ్లోబ్ చరిత్రలోనే ఆ కేటగిరీలో అవార్డు గెలుచుకున్న అతి పిన్న వయస్కుడిగా ఓవెన్ రికార్డు నెలకొల్పారు.

అవార్డు అందుకున్న తర్వాత ఆయన మాట్లాడారు. అందులో తనను ప్రోత్సహించిన ప్రేక్షకులకు, సిరీస్ బృందానికి మనస్ఫూర్తిగా ధన్యవాదాలు తెలిపాడు. అలానే తన చుట్టూ ఉన్న అనుభవజ్ఞులైన నటీనటుల నుంచి ప్రతిరోజూ ఎంతో నేర్చుకున్నానని, ఈ విజయం తన ఒక్కడిదే కాదని వినయంగా పేర్కొన్నారు. ఈ అవార్డు వేదికకి నిక్కీ గ్లేజర్​తో పాటు ప్రియాంక చోప్రా కూడా వ్యాఖ్యాతగా వ్యవహరిస్తున్నారు.

TAGGED:

GOLDEN GLOBES 2026
OWEN COOPERS AGE
ADOLESCENCE AWARDS
BEST SUPPORTING ACTOR
OWEN COOPER IN BEST SUPPORTING ROLE

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.