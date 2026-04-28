శేష్ రెండు బ్రేకప్ స్టోరీస్- ఒక అమ్మాయికి బర్త్డే నాడే పెళ్లి- మరో యువతి వెంటనే మృతి!
యూఎస్లో ఉన్నప్పుడు అడివి శేష్కు రెండు ప్రేమ కథలు- ఒక అమ్మాయితో లవ్ ఫెయిల్యూర్- శేష్ పుట్టినరోజు నాడే ఆ అమ్మాయి పెళ్లి- మ్యారేజ్ డేట్ గురించి పదేళ్ల తర్వాత తెలిసిన నిజం.
Published : April 28, 2026 at 3:46 PM IST
Adivi Sesh Love Failure Stories : టాలీవుడ్లో డిఫరెంట్ సినిమాలతో తనకంటూ ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపు తెచ్చుకున్న నటుడు అడివి శేష్. కేవలం నటుడిగానే కాకుండా దర్శకుడిగా, రచయితగా తన ప్రతిభను చాటుకుంటున్నారు. అయితే తెరపై పర్ఫెక్ట్ యాక్టర్ గా కనిపించే శేష్ వెనుక ఒక విషాదకరమైన ప్రేమ కథ ఉందని చాలామందికి తెలియదు. తన వ్యక్తిగత జీవితంలో ఎదురైన ఒడిదుడుకుల గురించి ఆయన తాజాగా ఒక ఇంటర్వ్యూలో మనసు విప్పి మాట్లాడారు. ముఖ్యంగా తన పుట్టినరోజు నాడే తను ప్రేమించిన అమ్మాయి పెళ్లి జరగడం ఆయనను ఎంతగా బాధించిందో వివరించారు. ఈ వివరాలు విన్న అభిమానులు శేష్ జీవితంలో ఇంతటి పెయిన్ ఉందా అని ఆశ్చర్యపోతున్నారు.
యూఎస్లో రెండు ప్రేమ కథలు
అడివి శేష్ దాదాపు 20 ఏళ్ల పాటు అమెరికాలో ఉన్నారు. ఆ సమయంలో ఆయనకు రెండు ప్రేమ సంబంధాలు ఉండేవని ఆయన వెల్లడించారు. ఈ రెండు సంబంధాలు కూడా విషాదంగానే ముగిశాయట. ఒక అమ్మాయితో లవ్ ఫెయిల్యూర్ కాగా, మరో అమ్మాయితో బ్రేకప్ అయిన తర్వాత ఆమె మరణించడం తీవ్రంగా కలచివేసిందని చెప్పారు. ఆ బాధను తట్టుకోవడం చాలా కష్టమైందని, బ్రేకప్ అయినప్పటికీ ఆమె చనిపోవడం అనే నిజాన్ని ఆయన తట్టుకోలేకపోయినట్లు తెలిపారు.
పుట్టినరోజు నాడే మాజీ ప్రేమికురాలి పెళ్లి
శేష్ ప్రేమలో విఫలమైన బాధలో ఉన్నప్పుడు, ఆయనకు మరో షాకింగ్ న్యూస్ తెలిసిందట. తను ప్రేమించిన అమ్మాయికి పెళ్లి కుదిరిందని, అది కూడా సరిగ్గా తన పుట్టినరోజు నాడే జరిగిందని అన్నారు. దీంతో ప్రతి ఏటా తన పుట్టినరోజు వచ్చినప్పుడు ఆనందంగా ఉండాల్సింది పోయి, ఆ చేదు జ్ఞాపకాలు ఆయనను వేధించేవని తెలిపారు. "ప్రతి పుట్టినరోజు నాడు ఈరోజే కదా ఆమె పెళ్లి జరిగింది అని నాకు గుర్తొచ్చేది" అని శేష్ ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. దాదాపు పదేళ్ల పాటు తన బర్త్డేను బాధతోనే జరుపుకున్నారట.
పదేళ్ల తర్వాత తెలిసిన షాకింగ్ నిజం
తన పుట్టినరోజు నాడే ఆమె పెళ్లి జరిగిందని పదేళ్ల పాటు నమ్మిన శేష్కు, చివరకు ఒక ఆసక్తికరమైన విషయం తెలిసింది. వాస్తవానికి ఆమె పెళ్లి మొదట శేష్ పుట్టినరోజు నాడే చేద్దామనుకున్నారట. ముహూర్తాల కోసం రెండు మూడు డేట్లు చూసినప్పుడు అందులో శేష్ బర్త్ డే కూడా ఉంది. కానీ చివరకు ఆ ముహూర్తాన్ని కాకుండా, దానికంటే ఒక వారం తర్వాత ఉన్న మరో ముహూర్తానికి పెళ్లి చేశారట. ఈ విషయం శేష్ కు పదేళ్ల తర్వాత తెలిసిందట. అప్పటివరకు అనవసరంగా తన పుట్టినరోజు నాడు బాధపడ్డానని ఆయన నవ్వుతూ చెప్పుకొచ్చారు.
మధ్యలో ఉన్న ఆ అనుబంధం
ప్రేమలో విఫలమైనా, ఆ జ్ఞాపకాలు ఎప్పటికీ మనతోనే ఉంటాయని శేష్ తెలిపారు. ముఖ్యంగా తను ప్రేమించిన అమ్మాయిల గురించి మాట్లాడేటప్పుడు ఆయన కళ్లలో ఒకరకమైన ఇంటెన్సిటీ కనిపించింది. ఏ రిలేషన్స్ అయినా, ఒక్కోసారి కొన్ని విషయాలు మన జీవితాన్ని ఎంతలా ప్రభావితం చేస్తాయో ఆయన మాటల్లో అర్థమవుతోంది. తన పుట్టినరోజు వస్తే చాలు తన లవ్ ఫెయిల్యూర్ గుర్తుకు రావడం అనేది ఒక వింతైన అనుభూతి అని ఆయన చెప్పారు.
కెరీర్లో బిజీగా!
ప్రస్తుతం అడివి శేష్ తన కెరీర్లో డిఫరెంట్ సినిమాలతో మంచి విజయాలను అందుకుంటున్నారు. 'క్షణం', 'గూఢచారి', 'మేజర్' వంటి చిత్రాలతో ఆయన వరుసగా మార్కెట్ను పెంచుకుంటూ వెళుతున్నారు. తన వ్యక్తిగత జీవితంలోని ఆ బాధాకరమైన విషయాల నుండి బయటకు వచ్చి, ఇప్పుడు తన దృష్టిని పూర్తిగా సినిమాలపైనే పెట్టారు. ఇటీవల వచ్చిన డెకాయిట్ సినిమా కూడా డీసెంట్ కలెక్షన్స్ అందుకుంది. ఇక త్వరలో 'గూఢచారి 2' వంటి భారీ చిత్రాలతో ప్రేక్షకుల ముందుకు రాబోతున్నారు. ప్రేమలో ఎదురైన వైఫల్యాలు తనను మరింత బలంగా మార్చాయని శేష్ నమ్ముతున్నారు.
