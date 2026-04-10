డెకాయిట్ రివ్యూ : అడివి శేష్ యాక్షన్ థ్రిల్లర్ మెప్పించిందా?
ప్రేక్షకుల ముందుకు వచ్చిన అడివి శేష్ డెకాయిట్- మరి సినిమా ఎలా ఉంది?- అసలు కథేంటంటో తెలుసా?
Published : April 10, 2026 at 9:23 AM IST
Dacoit Movie Review In Telugu : టాలెంటెడ్ అడివి శేష్ హీరోగా తెరకెక్కిన తాజా చిత్రం డెకాయిట్ ప్రేక్షకుల ముందుకు వచ్చింది. వరుస విజయాలతో మంచి ఫామ్లో ఉన్న శేష్ ఈసారి కూడా తనదైన శైలిలో థ్రిల్లర్ను అందించే ప్రయత్నం చేశారు. టీజర్లు, ట్రైలర్లు ఆసక్తిని రేకెత్తించడంతో ఈ సినిమాపై అంచనాలు పెరిగాయి. మరి ఆ అంచనాలను డెకాయిట్ ఎంతవరకు అందుకుందో చూద్దాం.
కథ ఇలా సాగుతుంది!
హరిదాస్ అనే వ్యక్తి (అడివి శేష్) హత్య కేసులో 13 సంవత్సరాలుగా జైలు జీవితం గడుపుతుంటాడు. ఒక సందర్భంలో పోలీసుల నుంచి తప్పించుకుని బయటపడతాడు. అతడికి ఇషాద్ భాయ్ సహాయం చేస్తాడు. దుబాయ్ వెళ్లడానికి డబ్బు అవసరం ఉండటంతో పాటు, తన జీవితాన్ని నాశనం చేసిన మాజీ ప్రేయసి సరస్వతి అలియాస్ జూలియట్ (మృణాల్ ఠాకూర్)పై పగ తీర్చుకోవాలని నిర్ణయించుకుంటాడు.
అయితే సరస్వతి జీవితం అప్పటికే మారిపోయి ఉంటుంది. ఆమెకు ఒక చిన్న కూతురు ఉండగా, భర్త అనారోగ్యంతో ఆస్పత్రిలో చికిత్స పొందుతుంటాడు. అతడిని కాపాడాలంటే పెద్ద మొత్తంలో డబ్బు అవసరం. ఈ పరిస్థితిని చూసిన హరిదాస్, తన అవసరాన్ని సాధించేందుకు ఒక ప్లాన్ వేస్తాడు. ఈ క్రమంలో వారి మధ్య మళ్లీ సంబంధం ఎలా మారింది? గతంలో వాళ్లు ఎందుకు విడిపోయారు? హత్య కేసులో హరిదాస్ ఎలా ఇరుక్కున్నాడు? అనేవి కథలో ప్రధాన అంశాలు.
ఎలా ఉంది సినిమా?
అడివి శేష్ సినిమాలంటే ప్రేక్షకుల్లో ఒక ప్రత్యేక నమ్మకం ఉంటుంది. కథలో ట్విస్ట్లు, థ్రిల్ ఉంటాయని ఆశిస్తారు. ‘డెకాయిట్’ కూడా అదే తరహాలో మొదలవుతుంది. జైలు నేపథ్యంలో కథను ప్రారంభించడం, ప్రేమకథను ఫ్లాష్బ్యాక్గా చూపించడం మొదట ఆసక్తికరంగా అనిపిస్తుంది. హీరో జైలు నుంచి తప్పించుకునే సన్నివేశం నుంచి సినిమా వేగం పెరుగుతుంది. ముఖ్యంగా ట్రైన్ యాక్షన్ సీక్వెన్స్ ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకుంటుంది. అలాగే ‘పాలపిట్టరో’ పాట రీమిక్స్కు మంచి స్పందన వస్తుంది. హీరో, హీరోయిన్ కలిసి డబ్బు కోసం ప్లాన్ చేసే దశ నుంచి కథలో ఉత్కంఠ పెరుగుతుంది.
ఇంటర్వెల్ బ్లాక్ థ్రిల్లింగ్గా ఉంటుంది. అయితే రెండో భాగంలో కథ కొంత గందరగోళంగా మారిన భావన కలుగుతుంది. హీరోయిన్ పాత్రకు సంబంధించిన కొన్ని అంశాలు అంతగా నమ్మశక్యం కాకపోవచ్చు. అయినప్పటికీ మధ్యలో వచ్చే యాక్షన్, ఛేజింగ్ సన్నివేశాలు ప్రేక్షకులను అలరిస్తాయి. క్లైమాక్స్ను భావోద్వేగంగా ముగించేందుకు ప్రయత్నించారు. హీరో చేసే త్యాగం కథకు బలంగా నిలిచే అంశంగా కనిపిస్తుంది. అయితే ఆ ముగింపు ప్రేక్షకుల అభిరుచిపై ఆధారపడి ఉంటుంది.
నటీనటుల ప్రదర్శన ఎలా ఉంది?
హరిదాస్ పాత్రలో అడివి శేష్ మరోసారి తన నటనతో మెప్పించారు. మాస్ లుక్, యాక్షన్ సన్నివేశాల్లో ఆయన చూపించిన ఎనర్జీ ఆకట్టుకుంటుంది. భావోద్వేగ సన్నివేశాల్లో కూడా బాగా నటించారు. మృణాల్ ఠాకూర్ సరస్వతి పాత్రలో ఒదిగిపోయింది. చాలా చోట్ల కళ్లతోనే భావాలను వ్యక్తం చేస్తూ తన పాత్రకు న్యాయం చేసింది. అనురాగ్ కశ్యప్ సీఐ స్వామి పాత్రలో తనదైన శైలిలో కనిపించారు. ప్రకాశ్ రాజ్, సునీల్, కామాక్షి భాస్కర్ల, అతుల్ కులకర్ణి తదితరులు తమ పాత్రల పరిధిలో బాగానే నటించారు.
టెక్నికల్గా ఎలా ఉంది?
దర్శకుడు షానియల్ డియో కథను ఆకర్షణీయంగా చూపించే ప్రయత్నం చేశాడు. ముఖ్యంగా యాక్షన్, ఛేజింగ్ సన్నివేశాలను బాగా తెరకెక్కించారు. అయితే కథలో కొత్తదనం లేకపోవడం, రెండో భాగం బలహీనంగా ఉండటం లోపంగా కనిపిస్తుంది. భీమ్స్ సిసిరోలియో అందించిన నేపథ్య సంగీతం కొన్ని చోట్ల ఎక్కువగా అనిపించినా, పాటలు బాగున్నాయి. ఛాయాగ్రహణం, నిర్మాణ విలువలు సినిమాకు బలంగా నిలిచాయి.
బలాలు
- అడివి శేష్, మృణాల్ నటన
- మొదటి భాగంలోని థ్రిల్
- యాక్షన్ సన్నివేశాలు, పాటలు
బలహీనతలు
- కథలో కొత్తదనం లేకపోవడం
- రెండో భాగం కొంత నిరుత్సాహం కలిగించడం
ముగింపు: మొత్తం మీద 'డెకాయిట్' యాక్షన్, థ్రిల్తో ఆకట్టుకునే ప్రయత్నం చేసిన సినిమా. మొదటి భాగం బలంగా ఉన్నా, రెండో భాగం కొంత తగ్గింది. అయినప్పటికీ యాక్షన్ సినిమాలను ఇష్టపడే ప్రేక్షకులకు ఈ చిత్రం ఒకసారి చూడదగ్గదిగా చెప్పొచ్చు.
గమనిక : ఈ రివ్యూ సమీక్షకుడి వ్యక్తిగత అభిప్రాయం మాత్రమే!