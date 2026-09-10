'ఎపిక్'లో నా లైఫ్ 20 శాతమే- ఆదిత్య హాసన్ క్లారిటీ!
'ఎపిక్' దర్శకుడు ఆదిత్య హాసన్ ఇంటర్వ్యూ- తన లైఫ్లో ఇది 20 శాతం కథేనట- బోల్డ్ సీన్స్ చూపించడానికి కారణం చెప్పిన దర్శకుడు
Published : September 10, 2026 at 6:00 PM IST
Aditya Hasan On EPIC Movie Story : '90స్ ఏ మిడిల్ క్లాస్ బయోపిక్'తో ఫ్యామిలీ ఆడియన్స్కు దగ్గరైన దర్శకుడు ఆదిత్య హాసన్ ఇప్పుడు, 'ఎపిక్ ఫస్ట్ సెమిస్టర్'తో వెండితెరకు పరిచయం కానున్నారు. ఆనంద్ దేవరకొండ- వైష్ణవి చైతన్య జంటగా నటించిన ఈ సినిమా ట్రైలర్ వచ్చిన తర్వాత కథపై మరో రకమైన టాక్ మొదలైంది. ఆదిత్య తన జీవితంలో జరిగిన కొన్ని సంఘటనల నుంచి కథకు స్ఫూర్తి తీసుకున్నానని ముందే చెప్పడంతో, 'ఇది పూర్తిగా ఆయన సొంత ప్రేమకథేనా?' అనే టాక్ వచ్చింది. అయితే సినిమా ఎంతవరకు తన జీవితానికి సంబంధించినది అనే విషయంలో ఆదిత్య క్లారిటీ ఇచ్చారు. ట్రైలర్లో కనిపించిన అంశాలు కూడా ఎందుకు అంత ఓపెన్గా పెట్టారో వివరించారు.
ట్రైలర్లోనే ఎందుకు చూపించారంటే?
ట్రైలర్లో ప్రేమ, రొమాన్స్, ఒక జంట మధ్య శారీరక సంబంధం తర్వాత జరిగే మాటలను కూడా హైలైట్ చేశారు. సాధారణంగా ఇలాంటి విషయాలను బోల్డ్ కంటెంట్గా చూస్తుంటారు. కానీ, వాటిని దాచిపెట్టి థియేటర్లో ప్రేక్షకులను ఒక్కసారిగా ఆశ్చర్యపరచడం తన ఉద్దేశం కాదని ఆదిత్య చెప్పారు. సినిమాలో ఇలాంటి సీన్లు ఉంటాయని ముందే తెలిసేలా ట్రైలర్లోనే వాటిని పెట్టినట్లు తెలిపారు. ఈ ట్రైలర్ కొందరికి కల్చర్ షాక్ ఇవ్వొచ్చని తనకు తెలుసన్నారు. అదే సమయంలో సినిమా మొత్తం రొమాన్స్, ఇంటిమసీ లాంటి విషయాల చుట్టూనే తిరగదని కూడా చెప్పారు. కథలో అవసరమైన చోట వచ్చిన సంభాషణలను కావాలనే ఉన్నది ఉన్నట్లు రాసినట్లు తెలిపారు.
తన లైఫ్ 20 శాతమే
'ఎపిక్'లో తన వ్యక్తిగత జీవితానికి సంబంధించినది దాదాపు 20 శాతం మాత్రమేనని ఆదిత్య వెల్లడించారు. మిగతా కథను తన చుట్టూ చూసిన సంఘటనలు, ఇతరుల జీవితాల్లో గమనించిన అనుభవాలను కలిపి తయారు చేసినట్లు చెప్పారు. తన జీవితంలో జరిగిన ప్రతి విషయాన్ని అలాగే సినిమాలో పెట్టలేదన్నారు. కొన్ని నిజమైన సందర్భాలను తీసుకుని, కథకు అవసరమైన మార్పులు కూడా చేశామని వివరించారు. ఆదిత్య గతంలో రియల్ లైఫ్ ఇన్సిడెంట్స్ నుంచి సినిమా వచ్చిందని చెప్పడంతో 'ఇది ఆయన లవ్ స్టోరీ' అనే అభిప్రాయం కొందరిలో ఏర్పడింది. కానీ తనకు నిజంగా జరిగిన భాగం పరిమితమేనని, వేర్వేరు అనుభవాలను కలిపి కథగా రాసుకున్నామని ఆయన తెలిపారు.
'90స్' తర్వాత ఈ మార్పు
ఆదిత్యకు '90స్' వెబ్ సిరీస్తో వచ్చిన గుర్తింపు కారణంగా 'ఎపిక్' ట్రైలర్పై వచ్చిన రెస్పాన్స్ అతన్ని కూడా ఆశ్చర్యపరిచిందట. ‘'90స్'లో మధ్యతరగతి కుటుంబం, తల్లిదండ్రులు, పిల్లల మధ్య జరిగే విషయాలను చూపించిన దర్శకుడు ఈసారి ఇలాంటి ఓపెన్ డైలాగ్స్తో రావడం చూసి కొంతమంది ఫ్యామిలీ ఆడియన్స్ కూడా ఆశ్చర్యం వ్యక్తం చేశారు. ట్రైలర్ చూసిన తర్వాత వచ్చిన రియాక్షన్స్ను తాను ఊహించిన దానికంటే వేరుగా చూశానని ఆదిత్య చెప్పారు. అయినా తాను చెప్పాలనుకున్న విషయాలను వెనక్కి తీసుకోకుండా, అనుకున్న విధంగానే సినిమా తీశానన్నారు. ప్రేక్షకులు సినిమాను ఇష్టపడతారనే నమ్మకం తనకు ఉందని కూడా చెప్పారు.
యూకే బ్యాక్డ్రాప్లో కథ
'ఎపిక్' కథలో విదేశాల్లో చదువుకునే యువత జీవితం కూడా ఉంటుంది. ఒక యువకుడు హైదరాబాద్ నుంచి యూకేకు చదువుకోవడానికి వెళ్లడం, అక్కడ ఒక అమ్మాయిని ప్రేమించడం కథకు బేస్ అని ఆదిత్య తన ప్రమోషనల్ ఇంటర్వ్యూల్లో చెప్పారు. ఆయన కూడా గతంలో యూకేలో మాస్టర్స్ చదివారు. అక్కడ విద్యార్థుల రోజువారీ జీవితం, చదువు కోసం వెళ్లిన తర్వాత ఎదురయ్యే పరిస్థితులు, అక్కడ ఏర్పడే రిలేషన్షిప్స్ను దగ్గరగా చూసిన అనుభవం ఈ కథకు ఉపయోగపడిందని తెలిపారు. విదేశాల్లో చదువుకునే తెలుగు యువత జీవితాన్ని ఈ సినిమాలో చూపించడానికి ఆ నేపథ్యం తనకు ఉపయోగపడిందని చెప్పారు. ఆనంద్ పాత్ర కూడా చదువు కోసం యూకే వెళ్లిన యువకుడిగానే కనిపించనుంది. ఇక కలిసి జీవించే సమయంలో వచ్చే సవాళ్లు కూడా కథలో భాగంగా ఉంటాయని ఆనంద్ దేవరకొండ మరో ఇంటర్వ్యూలో చెప్పారు.
రాత్రి నుంచే ప్రీమియర్స్
సెప్టెంబర్ 11న ఈ సినిమా థియేటర్లలో విడుదల కానుంది. అయితే సెప్టెంబర్ 10 రాత్రి నుంచే ప్రీమియర్ షోలు ప్రారంభం కానున్నాయి. ఆనంద్ దేవరకొండ, వైష్ణవి చైతన్య హీరో హీరోయిన్స్ పాత్రల్లో నటించగా ఆదిత్య హాసన్ ఈ సినిమాతో వెండితెర దర్శకుడిగా అడుగుపెడుతున్నారు. సూర్యదేవర నాగవంశీ, సాయి సౌజన్య నిర్మించిన ఈ చిత్రానికి హేషమ్ అబ్దుల్ వహాబ్ సంగీతం అందించారు. సితార ఎంటర్టైన్మెంట్స్, ఫార్చ్యూన్ ఫోర్ సినిమాస్ బ్యానర్లపై సినిమా రూపొందింది.
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