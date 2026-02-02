ETV Bharat / entertainment

OTTలో ఆది 'శంబాల' సూపర్ ఫీట్- 100 మిలియన్ మినిట్ వ్యూస్​తో రికార్డ్

ఓటీటీలోనూ దుసుకెళ్తున్న ఆది శంబాల సినిమా- తాజాగా అరుదైన ఘనత- త్వరలోనే హిందీ వెర్షన్​లో అందుబాటులోకి

Shambala Response In Digital Platform
Shambala Response In Digital Platform (Movie Poster)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : February 2, 2026 at 12:10 PM IST

Shambala OTT Records : ఆది సాయికుమార్​ హీరోగా ఇటీవల 'శంబాల' సినిమాతో భారీ విజయం అందుకున్నారు. యుగంధర్​ ముని దర్శకత్వం వహించిన ఈ సినిమా గతేడాది డిసెంబర్ 25న రిలీజ్ అయ్యింది. థియేటర్లలో అద్భుతమైన విజయం అందుకున్న ఈ సినిమాకు ఇప్పుడు ఓటీటీలోనూ అంతకంటే భారీ రేంజ్​లో రెస్పాన్స్ వస్తుంది. థియేటర్ రన్ పూర్తయ్యాక గతనెల 21న శంబాల ఓటీటీలోకి ఎంట్రీ ఇచ్చింది. ప్రముఖ ప్లాట్​ఫామ్ ఆహాలో ఈ సినిమా స్ట్రీమింగ్ అవుతోంది.

ఓటీటీలో వచ్చిన తర్వాత ప్రేక్షకుల నుంచి సినిమాకు ఆదరణ లభిస్తోంది. ఈ క్రమంలో ఓ అరుదైన ఘనత సాధించింది. దీంతో 11 రోజుల్లోనే ఈ మూవీ 100 మిలియన్​ స్ట్రీమింగ్​ మినిట్స్​ను పూర్తి చేసుకుంది. ఈ విషయాన్ని సదరు ఓటీటీ ప్లాట్​ఫామ్ ఆహా సోషల్ మీడియా ఎక్స్​లో షేర్ చేసుకుంది. ఈ మేరకు ఓ స్పెషల్ పోస్టర్ కూడా షేర్ చేసింది. తాజా ఘనతతో శంబాల అటు థియేటర్లోతోపాటు ఇటు ఓటీటీలోనూ మంచి హిట్ అందుకున్నట్లైంది! అయితే ఈ సినిమా ఇంకా హిందీ భాషలో అందుబాటులోకి వస్తే ఇది మరింత ఆదరణ పొందే అవకాశం ఉంది.

త్వరలోనే హిందీ వెర్షన్​లో
ఈ సినిమా ఇప్పటివరకు ఇంకా హిందీ వెర్షన్​లో విడుదల కాలేదు. అలాగే ఓటీటీలోనూ అందుబాటులోకి రాలేదు. ఒకవేళ ఈ సినిమా ఓటీటీలో రిలీజ్​ అయితే ఇంకా బెటర్​ రెస్పాన్స్​ను అందుకునే అవకాశం ఉంది. కాగా ఈ సినిమా హిందీ వెర్షన్​లో మరికొన్ని రోజుల్లో అమెజాన్​ ప్రైమ్​లోకి రానుందనే ప్రచారం సాగుతోంది. దానిపై అధికారికంగా వెల్లడించాల్సి ఉంది.

కథ ఏంటి?
మరి ఇంతగా స్ట్రీమింగ్​ అవుతున్న ఈ చిత్రం అసలు కథ ఏంటంటే 1980 కాలంలో వెయ్యేళ్ల చరిత్ర ఉన్న ఓ మారుమూల గ్రామం 'శంబాల'. అనుకోకుండా ఆకాశం నుంచి ఓ ఉల్క ఆ ప్రాంతంలో పడుతుంది. అప్పటి నుంచి మొదలైవుతుంది అసలు కథ. ఊరిలో వింత వింత ఘటనలు జరగటం, కొందరు ఆత్మహత్యలకు,హత్యలకు పాల్పడటం వంటివి చోటుచేసుకున్నాయి. ఇక ఈ ఘటనలతో గ్రామ ప్రజలంతా ఊరికి బండ భూతం ఆవహించిందంటూ భయంతో వణికిపోతారు. అప్పటినుంచి మూఢనమ్మకాలు విపరీతంగా పెరుగుతాయి.

ఈ గ్రామ పరిస్థితిని తెలుసుకున్న ప్రభుత్వం ఈ రహస్యాలను ఎలాగైనా చేధించాలని విక్రమ్‌ (ఆది సాయికుమార్) అనే యువ శాస్త్రవేత్తను 'శంబాల' గ్రామానికి పంపిస్తుంది. సైన్స్‌నే నమ్మే విక్రమ్‌, ఊరిలో జరుగుతున్న సంఘటనల వెనుక నిజానిజాలను తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేస్తాడు. ఈ క్రమంలో దేవి (అర్చనా అయ్యర్) అనే యువతి పరిచయం అవుతుంది. ఇలా సైన్స్‌కు, నమ్మకాలకూ మధ్య విక్రమ్ చేసే పోరాటమే ఈ సినిమా నేపథ్యం.

మూవీ టీమ్​
ఈ సినిమాలో ఆదికి జంటగా అర్చనా అయ్యర్​ నటించారు. అలాగే స్వసిక విజయ్, మధునందన్, రవివర్మ, లక్ష్మణ్ మీసాల కీలక పాత్రల్లో నటించారు. శ్రీచరణ్ పాకాల సంగీతం అందించిన ఈ చిత్రాన్ని మహీధర్ రెడ్డి, రాజశేఖర్ అన్నభీమోజులు నిర్మించారు. ఇక ఈ సినిమా కలెక్షన్స్​ విషయానికొస్తే ఇది వరల్డ్​వైడ్​గా రూ. 20 కోట్లను వసూళ్లను సాధించింది. ప్రాంతీయంగా రూ. 14 కోట్లను అందుకుంది. ఓవర్సీస్​లో రూ. 2 కోట్లను దక్కించుకుంది.

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

