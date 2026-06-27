వెంకీ- త్రివిక్రమ్ 'ఆదర్శ కుటుంబం' రిలీజ్ డేట్ ఫిక్స్- థియేటర్లకు వచ్చేది ఎప్పుడంటే?
'ఆదర్శకుటుంబం' రిలీజ్కు డేట్ ఫిక్స్ - అధికారికంగా ప్రకటించిన మేకర్స్- ఫుల్ జోష్లో వెంకటేశ్ అభిమానులు!
Published : June 27, 2026 at 5:13 PM IST
Adarsha Kutumbham Release Date : వెంకటేశ్ - త్రివిక్రమ్ కాంబినేషన్లో రానున్న 'ఆదర్శ కుటుంబం' సినిమా విడుదల తేదీని మేకర్స్ అధికారికంగా ప్రకటించారు. గాంధీ జయంతిని పురస్కరించుకుని ఈ ఏడాది అక్టోబర్ 2న థియేటర్ల ఈ చిత్రాన్ని విడుదల చేయనున్నారు. ఈ విషయాన్ని మేకర్స్ తమ అధికారిక ఎక్స్ ఖాతాలో పోస్టు షేర్ చేసుకున్నారు.
అక్టోబర్లో రానుండడంతో ఈ సినిమాకు దసరా ఫెస్టివల్ సీజన్ కలిసొచ్చే అవకాశం ఉంది. ఈ చిత్రానికి తమన్ స్వరాలను సమకూరుస్తుండగా హారిక హాసిని క్రియేషన్స్పై ఎస్. రాధాకృష్ణ (చినబాబు) ఈ చిత్రాన్ని ప్రతిష్ఠాత్మకంగా నిర్మిస్తున్నారు. ఈ మూవీలో వెంకటేశ్కు జోడీగా శ్రీనిధి శెట్టి నటిస్తున్నారు. ఇందులో యువ హీరో నారా రోహిత్ కీలక పాత్ర పోషిస్తున్నారు.
A date for every family to remember ❤️— Naga Vamsi (@vamsi84) June 27, 2026
The doors of #AadarshaKutumbam open worldwide on OCTOBER 2nd ✨#AK47OnOCT2nd#AK47 | #Venky77 | #VenkateshXTrivikram
Victory @VenkyMama #Trivikram @SrinidhiShetty7 @musicthaman #SRadhaKrishna @dop007 @sreekar_prasad #AsPrakash… pic.twitter.com/1Qie3yYlvh
ఇండస్ట్రీలో ఈ కాంబినేషన్పై ఇప్పటికే భారీ అంచనాలు ఉన్నాయి. దీనికి ప్రధాన కారణం గతంలో 'నువ్వు నాకు నచ్చావ్' మూవీకి త్రివిక్రమ్ డైలాగ్ రైటర్గా వర్క్ చేశారు.