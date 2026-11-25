OTTలోకి వెంకటేశ్ 'ఆదర్శ కుటుంబం'- స్ట్రీమింగ్ ఎక్కడంటే?
Adarsha Kutumbam OTT: వెంకటేశ్ లేటెస్ట్ మూవీ ఆదర్శ కుటుంబం ఓటీటీ స్ట్రీమింగ్కు సిద్ధమైంది. నవంబర్ 27 నుంచి స్ట్రీమింగ్ కానున్నట్లు నెట్ఫ్లిక్స్ అధికారికంగా ప్రకటించింది.
Published : November 25, 2026 at 10:13 AM IST
విక్టరీ వెంకటేశ్- మాటల మాంత్రికుడు త్రివిక్రమ్ కాంబినేషన్లో వచ్చిన లేటెస్ట్ మూవీ 'ఆదర్శ కుటుంబం' ఇప్పుడు ఓటీటీ స్ట్రీమింగ్కు సిద్ధమైంది. అక్టోబర్ 30న రిలీజైన ఈ చిత్రం ఫ్యామిలీ ఆడియెన్స్ను ఆకట్టుకుంది. అయితే తాజాగా ఓటీటీలోకి వచ్చేందుకు సిద్ధమైంది. నెట్ఫ్లిక్స్ వేదికగా నవంబర్ 27 నుంచి స్ట్రీమింగ్ కానుంది. గత కొన్ని రోజులుగా ఈ మూవీ ఓటీటీ తేదీపై వార్తలు వస్తున్నప్పటికీ తాజాగా నెట్ఫ్లిక్స్ అధికారికంగా ప్రకటించింది. ఈ మేరకు తెలుగు, తమిళంతో పాటు మలయాళ, కన్నడ, హిందీ భాషల్లో ఈ చిత్రం స్ట్రీమింగ్ కానుంది.
స్టోరీ ఏంటంటే?
చిట్టిబాబు (వెంకటేశ్) ఓ మిడిల్ క్లాస్ బ్యాంక్ ఉద్యోగి. అతని భార్య స్వర్ణ (శ్రీనిధి శెట్టి) చిట్టీల వ్యాపారంలో మోసపోయి కుటుంబాన్ని అప్పులపాలు చేస్తుంది. ఇక చదువబ్బని కొడుకు సర్వ (ప్రజ్వల్), మెకానిక్తో ప్రేమను సాగించే కూతురు సంపూర్ణ (యువీనా) తీసుకొచ్చే తలనొప్పులు ఇలా ఎన్నో సమస్యలతో సంసార సాగరాన్ని భారంగా ఈదుతున్న చిట్టిబాబు లైఫ్ని రూ. 100 కోట్ల లాటరీ రాత్రికి రాత్రే మార్చేస్తుంది. అప్పటివరకు ఓ అద్దె ఇంట్లో ఇబ్బందులు పడ్డ తన కుటుంబం ఒక్కసారిగా ఖరీదైన గేటడ్ కమ్యూనిటీకి మారిపోతుంది.
Class meets Mass with Guruji and Venkatesh at House No. 47, AK 47 😎🔥 Adarsha Kutumbam, is coming to Netflix after its theatrical release in Telugu, Tamil, Hindi, Malayalam and Kannada #NetflixPandaga https://t.co/31tmFeHVKH— Netflix India South (@Netflix_INSouth) January 16, 2026
అక్కడ హౌస్ నెం. 47 అనే లగ్జరీ బంగ్లాలోకి అడుగు పెడుతుంది. కానీ, ఆ తర్వాత చిట్టిబాబు ఫ్యామిలీపై భయంకరమైన బిహార్కు చెందిన టార్జన్ దోపిడీ ముఠా కన్నుపడటంతో స్టోరీలో కీలక మలుపులు చోటుచేసుకుంటాయి. అసలు ఆ టార్జన్ ముఠా బ్యాగ్రౌండ్ ఏంటి? వాళ్లు చిట్టిబాబు కుటుంబాన్ని ఎందుకు లక్ష్యం చేసుకున్నారో తెలియాలంటే ఆదర్శకుటుంబం చూడాల్సిందే.
ఇందులో హీరో వెంకటేశ్కు జోడీగా శ్రీనిధి శెట్టి నటించారు. విలక్షణ నటుడు నారా రోహిత్, నివేదా పేతురాజ్ కీలక పాత్రల్లో కనిపించి ఆకట్టుకున్నారు. ఎస్. ఎస్. తమన్ సంగీతం అందించగా, హారిక అండ్ హాసిని క్రియేషన్స్ బ్యానర్పై ఎస్. రాధాకృష్ణ (చినబాబు) నిర్మించారు.