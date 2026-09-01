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తమ్ముడి మూవీలో యాక్టింగ్- అన్నతో ప్రేమ, పెళ్లి- శ్రీదేవి నుంచి కావ్య వరకు!

కావ్యా కల్యాణ్​రామ్​ లవ్​స్టోరీలానే ఆ హీరోయిన్లు కూడా - శ్రీదేవి, శ్రియారెడ్డి కూడా అదే లిస్ట్​లోకి!

బోనీ కపూర్, శ్రీదేవి - కావ్యా, కాలభైరవ
Boney Kappor, Sri Devi - Kavya - Kaala Bhairava (Source: ANI, Kavya Kalyanram Insta Post)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 1, 2026 at 2:33 PM IST

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Actresses Love Stories With Co Stars Brothers : టాలీవుడ్​లో గత కొంతకాలంగా హాట్ టాపిక్​గా మారిన యంగ్ హీరోయిన్ కావ్య కల్యాణ్ ​రామ్, మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ కాలభైరవ రిలేషన్ రూమర్స్​కు తెరపడింది. సోమవారం వారే స్వయంగా తాము ప్రేమించుకుంటున్నట్లు సోషల్ మీడియా వేదికగా అధికారికంగా ప్రకటించారు. అయితే కాలభైరవ సోదరుడైన సింహాతో కావ్య ఓ సినిమా చేసింది. ఇలా తమ్ముడితో సినిమాల్లో హీరోయిన్​గా చేసి నిజ జీవితంలో అన్నను ప్రేమించిన హీరోయిన్లు ఎవరనేది ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

అల్లు అర్జున్ 'గంగోత్రి' సినిమాతో బాలనటిగా ఇండస్ట్రీకి పరిచయమై, ఆ తర్వాత 'బలగం' సినిమాలో హీరోయిన్​గా నటించి మంచి హిట్​ను అందుకున్నారు కావ్యా కల్యాణ్​రామ్. అయితే ఇప్పుడు ఆమె నెట్టింట ట్రెండింగ్​లో ఉన్నారు. దీనికి కారణం ఆస్కార్ అవార్డు గ్రహీత, లెజెండరీ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ ఎం. ఎం. కీరవాణి తనయుడు కాలభైరవతో ప్రేమలో ఉండటమే. ప్రస్తుతం రిలేషన్​షిప్​లో ఉన్న ఈ జంట త్వరలో పెళ్లి పీటలెక్కనున్నారు.

తమ్ముడితో 'ఉస్తాద్' సినిమా
కావ్యా కల్యాణ్​రామ్ - కాలభైరవ లవ్​లో ఉన్నారని కన్ఫర్మ్ అయిన నేపథ్యంలో వీరి మధ్య ప్రేమ ఎలా మొదలైందనే ఆసక్తి ఇప్పుడు సినీ ప్రేక్షకుల్లో నెలకొంది. కాలభైరవ సోదరుడు సింహాతో 'ఉస్తాద్' అనే సినిమాలో కావ్యా కల్యాణ్​రామ్ హీరోయిన్​గా నటించారు. ఈ సినిమాకు కాలభైరవ సింగర్​గా వ్యవహరించడంతో పాటు మ్యూజిక్ డైరెక్టర్​గానూ బాధ్యతలను నిర్వర్తించారు. ఆ సమయంలోనే కావ్యా, కాలభైరవ మధ్య ప్రేమ చిగురించినట్లు సమాచారం. ఆ పరిచయం స్నేహంగా మారి, కొన్నాళ్లకు ప్రేమగా ఏర్పడిందని సినీ వర్గాల్లో జోరుగా ప్రచారం నడుస్తోంది. అయితే వీరి లవ్ ఎలా స్టార్ట్ అయిందనే విషయాన్ని మాత్రం ప్రేమ జంట ఇంకా వెల్లడించలేదు.

అతిలోక సుందరి శ్రీదేవి సైతం
ఇక కావ్యా కల్యాణ్​రామ్​ లానే సిల్వర్​ స్క్రీన్​పై తమ్ముడితో హీరోయిన్​గా యాక్ట్​ చేసి అన్నను ప్రేమించిన హీరోయిన్లు కొద్ది మంది ఉన్నారు. అలనాటి అందాల తార శ్రీదేవి తన ఫిల్మ్ జర్నీలో బాలీవుడ్ హీరో అనిల్​ కపూర్​తో కలిసి 'మిస్టర్ ఇండియా', 'జుదాయి', 'రూప్ కీ రాణి చోరన్ కా రాజా' వంటి సూపర్​హిట్ సినిమాల్లో నటించారు. అయితే రీల్ లైఫ్​లో అనిల్ కపూర్​కు జోడీగా నటించిన శ్రీదేవి, రియల్ లైఫ్​లో మాత్రం అనిల్ కపూర్ అన్న బోనీకపూర్​ను ప్రేమించి వివాహమాడారు.

ధనుష్​ అన్నను ప్రేమించిన సోనియా
ఇక కోలీవుడ్ స్టార్ హీరో ధనుశ్​తో యాక్ట్ చేసి ఆయన సోదరుడైన సెల్వ రాఘవన్​తో హీరోయిన్ సోనియా అగర్వాల్ ప్రేమలో పడి ఆ తర్వాత వివాహం చేసుకున్నారు. '7జి బృందావన్ కాలనీ' చిత్రంతో యూత్​లో మంచి క్రేజ్ సంపాదించిన ఈమె ధనుశ్​తో కలిసి 'దూల్​పేట' అనే సినిమాలో యాక్ట్ చేశారు. ఆ తర్వాత 7జి బృందావన్ కాలనీ చేస్తున్న టైమ్​లోనే డైరెక్టర్ సెల్వరాఘన్​తో ప్రేమలో పడి వివాహం చేసుకోవడం విశేషం. అయితే ఈ జంట 2010లో వ్యక్తిగత కారణాలతో విడిపోయింది.

విశాల్ అన్నను పెళ్లాడిన శ్రియారెడ్డి
తమిళ హీరో విశాల్ సూపర్​హిట్ మూవీ 'పొగరు' లో నెగిటివ్ రోల్​తో అదరగొట్టారు శ్రియారెడ్డి. ఇందులో విశాల్​ను ప్రేమించే పాత్రలో శ్రియారెడ్డి నటన సినిమాకే హైలెట్​గా నిలిచింది. అయితే నిజజీవితంలో విశాల్ అన్న విక్రమ్​ను శ్రియారెడ్డి ప్రేమించి పెళ్లి చేసుకున్నారు. గతేడాది పవన్​ కల్యాణ్ 'ఓజీ' సినిమాలో శ్రియా రెడ్డి యాక్ట్ చేశారు. ఇందులో ఈమె నటనకు మంచి మార్కులే పడ్డాయి.

లావణ్య త్రిపాఠి మాత్రం కొంచెం డిఫరెన్స్
'అందాల రాక్షసి' సినిమాతో టాలీవుడ్​కు పరిచయమయ్యారు గ్లామర్ హీరోయిన్ లావణ్య త్రిపాఠి. ఈమె ప్రేమ కూడా ఇలాగే సాగినప్పటికీ చిన్న మార్పు ఉంది. లావణ్య మెగా హీరో సాయిధరమ్ తేజ్​తో 'ఇంటెలిజెంట్', అల్లు హీరో శిరీష్​తో 'శ్రీరస్తు శుభమస్తు' చిత్రాల్లో నటించారు. ఆ తర్వాత మాత్రం మెగా హీరో అయిన వరుణ్​తేజ్​ను లవ్ చేసి, పెద్దల ఆమోదంతో పెళ్లి చేసుకున్నారు. రీల్ లైఫ్​లో వరుసకు అన్న అయ్యే హీరోలతో (సాయిధరమ్​తేజ్, శిరీష్) స్క్రీన్ షేర్ చేసుకున్న లావణ్య రియల్ లైఫ్​లో వరుణ్ తేజ్​ను విహహం చేసుకోవడం విశేషం. వరుణ్​తో లావణ్య 'అంతరిక్షం' 'మిస్టర్' సినిమాల్లో నటించారు.

'ఔను మేమిద్దరం ప్రేమలో ఉన్నాం!'- రిలేషన్​షిప్​ కన్ఫర్మ్ చేసిన కావ్యా కల్యాణ్​రామ్- కాలభైరవ

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