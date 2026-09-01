తమ్ముడి మూవీలో యాక్టింగ్- అన్నతో ప్రేమ, పెళ్లి- శ్రీదేవి నుంచి కావ్య వరకు!
కావ్యా కల్యాణ్రామ్ లవ్స్టోరీలానే ఆ హీరోయిన్లు కూడా - శ్రీదేవి, శ్రియారెడ్డి కూడా అదే లిస్ట్లోకి!
Published : September 1, 2026 at 2:33 PM IST
Actresses Love Stories With Co Stars Brothers : టాలీవుడ్లో గత కొంతకాలంగా హాట్ టాపిక్గా మారిన యంగ్ హీరోయిన్ కావ్య కల్యాణ్ రామ్, మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ కాలభైరవ రిలేషన్ రూమర్స్కు తెరపడింది. సోమవారం వారే స్వయంగా తాము ప్రేమించుకుంటున్నట్లు సోషల్ మీడియా వేదికగా అధికారికంగా ప్రకటించారు. అయితే కాలభైరవ సోదరుడైన సింహాతో కావ్య ఓ సినిమా చేసింది. ఇలా తమ్ముడితో సినిమాల్లో హీరోయిన్గా చేసి నిజ జీవితంలో అన్నను ప్రేమించిన హీరోయిన్లు ఎవరనేది ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
అల్లు అర్జున్ 'గంగోత్రి' సినిమాతో బాలనటిగా ఇండస్ట్రీకి పరిచయమై, ఆ తర్వాత 'బలగం' సినిమాలో హీరోయిన్గా నటించి మంచి హిట్ను అందుకున్నారు కావ్యా కల్యాణ్రామ్. అయితే ఇప్పుడు ఆమె నెట్టింట ట్రెండింగ్లో ఉన్నారు. దీనికి కారణం ఆస్కార్ అవార్డు గ్రహీత, లెజెండరీ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ ఎం. ఎం. కీరవాణి తనయుడు కాలభైరవతో ప్రేమలో ఉండటమే. ప్రస్తుతం రిలేషన్షిప్లో ఉన్న ఈ జంట త్వరలో పెళ్లి పీటలెక్కనున్నారు.
తమ్ముడితో 'ఉస్తాద్' సినిమా
కావ్యా కల్యాణ్రామ్ - కాలభైరవ లవ్లో ఉన్నారని కన్ఫర్మ్ అయిన నేపథ్యంలో వీరి మధ్య ప్రేమ ఎలా మొదలైందనే ఆసక్తి ఇప్పుడు సినీ ప్రేక్షకుల్లో నెలకొంది. కాలభైరవ సోదరుడు సింహాతో 'ఉస్తాద్' అనే సినిమాలో కావ్యా కల్యాణ్రామ్ హీరోయిన్గా నటించారు. ఈ సినిమాకు కాలభైరవ సింగర్గా వ్యవహరించడంతో పాటు మ్యూజిక్ డైరెక్టర్గానూ బాధ్యతలను నిర్వర్తించారు. ఆ సమయంలోనే కావ్యా, కాలభైరవ మధ్య ప్రేమ చిగురించినట్లు సమాచారం. ఆ పరిచయం స్నేహంగా మారి, కొన్నాళ్లకు ప్రేమగా ఏర్పడిందని సినీ వర్గాల్లో జోరుగా ప్రచారం నడుస్తోంది. అయితే వీరి లవ్ ఎలా స్టార్ట్ అయిందనే విషయాన్ని మాత్రం ప్రేమ జంట ఇంకా వెల్లడించలేదు.
#KavyaKalyanram తొలుత #Srisimha— SZN (@Suzenbabu) August 31, 2026
తో కలిసి #Ustaad సినిమాలో నటించారు..
ఇప్పుడు సింహా సోదరుడు #Kalabhairava ను వివాహం చేసుకోబోతున్నారు..
గతంలో #Sridevi గారు #AnilKapoor తో నటించారు. అనీల్ సోదరుడు #Boneykapoor
ను వివాహమాడారు..#Vishal తో కలిసి నటించిన #Shriyareddy
విశాల్… pic.twitter.com/JEzdwHayZN
అతిలోక సుందరి శ్రీదేవి సైతం
ఇక కావ్యా కల్యాణ్రామ్ లానే సిల్వర్ స్క్రీన్పై తమ్ముడితో హీరోయిన్గా యాక్ట్ చేసి అన్నను ప్రేమించిన హీరోయిన్లు కొద్ది మంది ఉన్నారు. అలనాటి అందాల తార శ్రీదేవి తన ఫిల్మ్ జర్నీలో బాలీవుడ్ హీరో అనిల్ కపూర్తో కలిసి 'మిస్టర్ ఇండియా', 'జుదాయి', 'రూప్ కీ రాణి చోరన్ కా రాజా' వంటి సూపర్హిట్ సినిమాల్లో నటించారు. అయితే రీల్ లైఫ్లో అనిల్ కపూర్కు జోడీగా నటించిన శ్రీదేవి, రియల్ లైఫ్లో మాత్రం అనిల్ కపూర్ అన్న బోనీకపూర్ను ప్రేమించి వివాహమాడారు.
ధనుష్ అన్నను ప్రేమించిన సోనియా
ఇక కోలీవుడ్ స్టార్ హీరో ధనుశ్తో యాక్ట్ చేసి ఆయన సోదరుడైన సెల్వ రాఘవన్తో హీరోయిన్ సోనియా అగర్వాల్ ప్రేమలో పడి ఆ తర్వాత వివాహం చేసుకున్నారు. '7జి బృందావన్ కాలనీ' చిత్రంతో యూత్లో మంచి క్రేజ్ సంపాదించిన ఈమె ధనుశ్తో కలిసి 'దూల్పేట' అనే సినిమాలో యాక్ట్ చేశారు. ఆ తర్వాత 7జి బృందావన్ కాలనీ చేస్తున్న టైమ్లోనే డైరెక్టర్ సెల్వరాఘన్తో ప్రేమలో పడి వివాహం చేసుకోవడం విశేషం. అయితే ఈ జంట 2010లో వ్యక్తిగత కారణాలతో విడిపోయింది.
విశాల్ అన్నను పెళ్లాడిన శ్రియారెడ్డి
తమిళ హీరో విశాల్ సూపర్హిట్ మూవీ 'పొగరు' లో నెగిటివ్ రోల్తో అదరగొట్టారు శ్రియారెడ్డి. ఇందులో విశాల్ను ప్రేమించే పాత్రలో శ్రియారెడ్డి నటన సినిమాకే హైలెట్గా నిలిచింది. అయితే నిజజీవితంలో విశాల్ అన్న విక్రమ్ను శ్రియారెడ్డి ప్రేమించి పెళ్లి చేసుకున్నారు. గతేడాది పవన్ కల్యాణ్ 'ఓజీ' సినిమాలో శ్రియా రెడ్డి యాక్ట్ చేశారు. ఇందులో ఈమె నటనకు మంచి మార్కులే పడ్డాయి.
లావణ్య త్రిపాఠి మాత్రం కొంచెం డిఫరెన్స్
'అందాల రాక్షసి' సినిమాతో టాలీవుడ్కు పరిచయమయ్యారు గ్లామర్ హీరోయిన్ లావణ్య త్రిపాఠి. ఈమె ప్రేమ కూడా ఇలాగే సాగినప్పటికీ చిన్న మార్పు ఉంది. లావణ్య మెగా హీరో సాయిధరమ్ తేజ్తో 'ఇంటెలిజెంట్', అల్లు హీరో శిరీష్తో 'శ్రీరస్తు శుభమస్తు' చిత్రాల్లో నటించారు. ఆ తర్వాత మాత్రం మెగా హీరో అయిన వరుణ్తేజ్ను లవ్ చేసి, పెద్దల ఆమోదంతో పెళ్లి చేసుకున్నారు. రీల్ లైఫ్లో వరుసకు అన్న అయ్యే హీరోలతో (సాయిధరమ్తేజ్, శిరీష్) స్క్రీన్ షేర్ చేసుకున్న లావణ్య రియల్ లైఫ్లో వరుణ్ తేజ్ను విహహం చేసుకోవడం విశేషం. వరుణ్తో లావణ్య 'అంతరిక్షం' 'మిస్టర్' సినిమాల్లో నటించారు.
'ఔను మేమిద్దరం ప్రేమలో ఉన్నాం!'- రిలేషన్షిప్ కన్ఫర్మ్ చేసిన కావ్యా కల్యాణ్రామ్- కాలభైరవ
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