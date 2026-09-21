'32 కాదు 25ఏళ్లే'- లైవ్లో ఆధార్ కార్డ్ చూపించిన హీరోయిన్
ఏజ్ గురించి క్లారిటీ ఇచ్చిన హీరోయిన్ వైష్ణవి చైతన్య - పాడ్కాస్డ్లో ఆధార్కార్డ్ చూపించిన నటి
Published : September 21, 2026 at 7:42 AM IST
Vaishnavi Chaitanya Age : సినిమా ఇండస్ట్రీలో హీరోయిన్ల ఏజ్ గురించి ఎప్పుడూ పెద్ద చర్చే ఉంటుంది. ఇది ఎప్పట్నుంచో కొనసాగుతుంది. వయసు ఎక్కువైపోతే లీడ్ రోల్స్ రావోమో అని భయపడిపోతుంటారు. ఏజ్ పెరిగేకొద్దీ హీరోయిన్లకు లీడ్ రోల్స్ కాకుండా సపోర్టింగ్ రోల్స్ మాత్రమే ఆఫర్ చేస్తుంటారు. గతంలో స్టార్ హీరోయిన్లుగా వెలిగిన అనేకమంది ఇప్పుడు అలా సపోర్టింగ్ రోల్స్ చేస్తున్నవారు కూడా ఉన్నారు. అందుకే కొంతమంది తమ అసలు వయసు బయటకు రాకుండా జాగ్రత్తపడతారు. ఈ క్రమంలో టాలీవుడ్లో ఓ యంగ్ హీరోయిన్ ఏజ్ గురించి ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో హాట్టాపిక్గా మారింది.
హీరోయిన్ వైష్ణవి చైతన్య రీసెంట్గా ఎపిక్ సినిమాతో ప్రేక్షకులను పలకరించారు. ఈ క్రమంలో తాజాగా ఓ పాడ్కాస్ట్లో మాట్లాడారు. ఇందులో ఆమె ఏజ్ గురించి హోస్ట్ అడిగారు. వికిపిడియా ప్రకారం తనకు 32ఏళ్లు అని, అయినా ఇంకా 25ఏళ్లు ఉన్నట్లు యంగ్గా కనిపిస్తున్నారని అన్నారు. ఇలా ఉండేందుకు బ్యూటీ సీక్రెట్ ఏంటని హోస్ట్ వైష్ణవిని అడిగారు. దీనికి ఆమె రిప్లై ఇచ్చారు. వికిపిడియాలో తన వయసు తప్పుగా ఉందని, అందులో చూపిస్తున్నట్లుగా తను పుట్టిన ప్రదేశం కూడా అది కాదని హీరోయిన్ చెప్పారు. ఆమె అసలు వయసు 25ఏళ్లు మాత్రమే అని అన్నారు. ఇందుకోసం ఆమె ఆధార్కార్డును చూపించారు. అందులో వైష్ణవి పుట్టిన సంవత్సరం 2001గా ఉంది.
'నా గురించి వికిపిడియాలో ఉన్న సమాచారం ఉన్నది సరైంది కాదు. నా వయసు ప్రస్తుతం 25ఏళ్లే. అంతేకాకుండా అందులో నా బర్త్ ప్లేస్ వేరే ఉంది. అది కూడా కరెక్ట్ కాదు' అని క్లారిటీ ఇచ్చేసింది. అయితే వికిపిడియాలో వైష్ణవి పుట్టిన సంవత్సరం 1994గా చూపిస్తుంది. ఈ ప్రకారం ఆమెకు 32ఏళ్లు ఉండాలి. అలాగే ఆమె ఆంధ్రప్రదేశ్ నేటివ్ ప్లేస్ అని ఉంది. ఇక తాజాగా ఏజ్ గురించి ఆమె క్లారిటీ ఇచ్చారు. దీనికి సంబంధించిన వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్గా మారింది.
కాగా, ఈమె తాజా సినిమా ఎపిక్ బాక్సాఫీస్ వద్ద ఆశించిన స్థాయిలో రాణించలేకపోయింది. ఆనంద్ దేవరకొండ హీరోగా నటించిన ఈ చిత్రం సెప్టెంబర్ 11న రిలీజైంది. ఆదిత్య హాసన్ దర్శకత్వం వహించగా, సితారా ఎంటర్టైన్మెంట్ బ్యానర్పై నాగవంశీ నిర్మించారు.