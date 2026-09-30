AI కంపెనీపై ఊర్వశీ రౌతేలా రూ.7000 కోట్ల దావా- కౌంటర్ ఇచ్చిన సీఈవో
తన ఫొటోలు ఏఐ కంపెనీపై రూ.7000 కోట్ల దావా వేసిన నటి ఊర్వశీ రౌతేలా- దీనిపై స్పందించిన సదరు కంపెనీ సీఈవో- ఏఐపై అవగాహన పెంచుకోవాలంటూ సూచన
Published : September 30, 2026 at 10:34 AM IST
Urvashi Rautela : బాలీవుడ్ నటి ఊర్వశీ రౌతేలా మరోసారి వార్తల్లో నిలిచారు. తన పేరు, ఫొటోలు, వీడియోలను అనుమతి లేకుండా వాణిజ్యపరంగా ఉపయోగించుకున్నారని ఆరోపిస్తూ ఆమె టీమ్ అమెరికాకు చెందిన ఏఐ (AI) కంపెనీపై రూ. 7000 నష్టపరిహారం దావా వేశారు. దీనిపై సదరు కంపెనీ ఘాటుగా స్పందించింది. నటి ఏఐపై అవగాహన పెంచుకోవాలని సీఈవో షీరాజ్ హసన్ సూచించారు. ఈమేరకు ఊర్వశి మాట్లాడిన ఒక వీడియోను షేర్ చేశారు.
ఇటీవల సినిమా అవార్డుల ఫంక్షన్లో ఊర్వశీ పాల్గొన్నారు. అక్కడ 'బాలీవుడ్పై ఏఐ ప్రభావం ఎంత?' అనే ప్రశ్నకు ఆమె తడబడుతూ సమాధానం ఇచ్చారు. ఈ వీడియోనే షీరాజ్ హసన్ సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేశారు. ఆమె అనని మాటలను అన్నట్లుగా తాము చూపించలేదని తెలిపారు. 'ఊర్వశీ, మీరు అనని మాటలను మేం అన్నట్లుగా చెప్పలేదు. ఏఐ గురించి మాట్లాడేముందు సినిమా రంగంలో ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ భవిష్యత్తు గురించి తెలుసుకోండి. వెండితెరపై ఏఐ అద్భుతాలు సృష్టించనుంది. చనిపోయిన నటీనటులతో యాక్టింగ్ చేయించడం, ఒకే నటుడు అనేక భాషలు మాట్లాడడంలాంటి ఎన్నో మార్పులు సినిమా రంగంలో రానున్నాయి. ఇకపై భవిష్యత్తులో ఏఐ సృష్టించే అద్భుతాలను మీరు ఆపలేరు' అని షీరాజ్ పేర్కొన్నారు.
అంతకుముందు తన ఫొటోలను ఉపయోగించుకోవడంపై ఊర్వశీ టీమ్ ఏఐ కంపెనీకి నోటీసులు ఇచ్చింది. 'మీ ఏఐ కంపెనీని కొత్తగా నిర్మించుకోండి. మీ బ్రాండ్ను డెవలప్ చేసుకోండి. అంతేకానీ, ఎలాంటి అనుమతి లేకుండా ఊర్వశీ పేరును మీ వ్యాపారంలోకి లాగొద్దు' అని సోషల్ మీడియాలో ఓ స్టేట్మెంట్ రిలీజ్ చేస్తూ హెచ్చరించింది.
Recently, Actress Urvashi Rautela spoke out against the dangers of AI in Bollywood and the recent impacts of it 👀 pic.twitter.com/zTTGkhRoae— The Climax India (@TheClimaxIndia) September 26, 2026