'నేను సీఎం అవుతా!'- త్రిష ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు- వీడియో వైరల్
తమిళనాడు అసెంబ్లీ ఫలితాల్లో టీవీకే హవా- తాను సీఎం అవుతానంటూ త్రిష వ్యాఖ్యలు- వీడియో వైరల్
Published : May 4, 2026 at 2:55 PM IST
Trisha Latest : దేశమంతా పొలిటికల్ హీట్ నడుస్తోంది. నాలుగు రాష్ట్రాలు, ఒక కేంద్రపాలిత ప్రాంతం అసెంబ్లీ ఎన్నికల ఫలితాలు వెల్లడవుతున్నాయి. సోమవారం ఉదయం ప్రారంభమైన కౌంటింగ్ కొనసాగుతోంది. అయితే ఇప్పటికే దాదాపు అన్ని రాష్ట్రాల ఫలితాలపై ఓ అంచనా వచ్చేసింది. ఈ క్రమంలో స్టార్ హీరోయిన్ త్రిష తాను సీఎం కావాలనుకుంటున్నట్లు చెప్పిన వీడియో ఒకటి వైరల్గా మారింది.
నేను సీఎం అవుతా!
నటి త్రిషకు సంబంధించిన వీడియో ఒకటి ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో చక్కర్లు కొడుతుంది. అందులో ఆమె 'నాకు సీఎం అవ్వాలని ఉంది. కచ్చితంగా నేను సీఎం అవుతా' అని త్రిష చెప్పారు. అయితే యాంకర్ 'మీరు నిజంగా అంటున్నారా? లేదా సినిమాలో సీఎం అవుతారా?' అని అడగ్గా 'నిజంగానే చెప్తున్నా, 10ఏళ్ల తర్వాత నేను సీఎం అవుతా' అని నవ్వుతూ చెప్పారు. అయితే ఇది పాత వీడియో. ఇప్పుడు తమిళనాడు అసెంబ్లీ ఫలితాలు వెల్లడవుతున్న నేపథ్యంలో నెటిజన్లు ఈ వీడియోను వైరల్ చేస్తున్నారు.
Trisha manifested 10 years back to become CM of Tamil Nadu.— Virat👑Rocky✨️ (@Virat_Rocky18) May 4, 2026
Now she became CM lady on her birthday only. 🫡
Manifestation power is real. 💥#TVKVijay #TVK #Vijaypic.twitter.com/IXawhIW2fP
హ్యాపీ బర్త్ డే త్రిష
త్రిష సోమవారం (మే 04) 43వ పుట్టినరోజు జరుపుకుంటున్నారు. ఆ సందర్భంగా ఆమె ఇవాళ ఉదయం తిరుమల వెళ్లారు. తెల్లవారుజామున ఆమె శ్రీవారిని దర్శించుకున్నారు. అనంతరం తిరిగి ఆమె చెన్నైకి పయనమయ్యారు.
#WATCH | Andhra Pradesh: Actor Trisha Krishnan had the darshan of Lord Sri Venkateswara Swamy at Tirumala Tirupathi Devasthanam earlier this morning. pic.twitter.com/mhiaHMOu5l— ANI (@ANI) May 4, 2026