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CM విజయ్​కు త్రిష సెల్యూట్ - ఇండిపెండెన్స్ డే సెలబ్రేషన్స్​లో వైరల్ మూమెంట్

తమిళనాడు ప్రభుత్వ అధికారిక స్వాతంత్య్ర దినోత్సవ సంబరాలు - సీఎం హోదాలో తొలిసారి జెండా ఎగురవేసిన దళపతి విజయ్- సెలబ్రేషన్స్​కు హాజరైన త్రిష, సీఎం ఫ్యామిలీ

Trisha - Vijay
త్రిష - విజయ్ (Source : PTI)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : August 15, 2026 at 11:14 AM IST

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Trisha Independence Day Celebrations : 80వ స్వాతంత్య్ర దినోత్సవాన్ని పురస్కరించుకొని తమిళనాడు ప్రభుత్వం చెన్నైలో అధికారిక కార్యక్రమం నిర్వహించింది. ఈ ఈవెంట్​కు ముఖ్యమంత్రి విజయ్ తల్లిదండ్రులు, కుటుంబ సభ్యులతోపాటు నటి త్రిష హాజరయ్యారు. పసుపు వర్ణం చీరలో త్రిష ఈ ఈవెంట్​లో అట్రాక్షన్​గా నిలిచారు. ఎంతో హుషారుగా కనిపించిన ఆమె అక్కడికి విచ్చేసిన అతిథులందర్ని పలకరించారు. ఆమె వీఐపీ గ్యాలరీలో కూర్చొని కార్యక్రమాన్ని వీక్షించారు. అంతేకాకుండా సీఎం విజయ్​కు ఆమె సెల్యూట్ చేయడం కార్యక్రమంలో హైలైట్​గా నిలిచింది.

సీఎంకు సెల్యూట్!
విజయ్ తొలిసారిగా ముఖ్యమంత్రి హోదాలో ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నారు. సభా ప్రాంగణానికి వచ్చిన ఆయన ముందుగా పరేడ్​లో పోలీసుల గౌరవవందనం స్వీకరించారు. అనంతరం ఓపెన్ టాప్ జీప్​లో ప్రాంగణమంతా తిరుగుతూ అతిథులకు నమస్కరించారు. ఈ క్రమంలోనే విజయ్​కు త్రిష సెల్యూట్ కొట్టారు. ఇది ఈవెంట్​లో వైరల్ మూమెంట్​గా మారింది. దీనికి సంబంధించిన వీడియో సోషల్ మీడియాలో చక్కర్లు కొడుతోంది. తమిళనాడు రాజకీయ వర్గాల్లో ఇది ఆసక్తికరంగా మారింది.

ముఖ్యమంత్రిగా స్పీచ్​
తమిళనాడు ముఖ్యమంత్రి హోదాలో తొలిసారి ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నారు. చెన్నైలోని చారిత్రక ఫోర్ట్ సెయింట్ జార్జ్ ప్రాంగణంలో ఈ కార్యక్రమం నిర్వహించారు. అయితే తన తొలి స్వాతంత్ర్య దినోత్సవ ప్రసంగంలోనే విజయ్ ప్రసంగంతో ఆకట్టుకున్నారు. జెన్ జీ యువతను ప్రత్యేకంగా ప్రస్తావించారు. 'వణక్కమ్ జెన్ జీ' అని పలకరించారు. అలాగే ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న తమిళులకు ఈ సభా వేదిక నుంచి నమస్కారం తెలిపారు. అనంతరం సుదీర్ఘంగా రాష్ట్ర ప్రగతి కోసం తమ ప్రభుత్వం తీసుకొస్తున్న పథకాలు, కీలక సవరణల గురించి వివరించారు. అందులో కొన్ని ముఖ్యమైన అంశాలు

అవినీతిపై ఉక్కుపాదం మోపుతామని విజయ్ హెచ్చరించారు. అవినీతి రహిత పాలన అందిచడంమే నిజమైన స్వాతంత్ర్యమని అన్నారు. అవినీతిని రూపుమాపేందుకు తమ ప్రభుత్వం నిరంతరం కృషి చేస్తుందని అన్నారు. అలాగే కేంద్ర ప్రభుత్వానికి పరిపాలనాపరమైన అన్ని విషయాల్లో సహకారం అందిస్తామని తెలిపారు. కానీ, రాష్ట్ర హక్కులకు భంగం కలిగించే అటువంటి విధానాలను మాత్రం ఎట్టిపరిస్థితుల్లోనూ వ్యతిరేకిస్తామని స్పష్టం చేశారు. అలాగే ప్రజలకు ఉపయోగపడే గత ప్రభుత్వాలు తీసుకొచ్చిన పథకాలను తమ ప్రభుత్వం కొనసాగిస్తుందని అన్నారు. ఇక తమ ప్రభుత్వాన్ని వ్యతిరేకంగా కుట్రలు చేస్తున్నవారి పనిపడతామని తెలిపారు.

ద్రావిడ సిద్ధాంతకర్త అన్నాదురై జయంతి సందర్భంగా వచ్చే నెల 15న ప్రభుత్వ ఆసుపత్రుల్లో జన్మించే శిశువులకు బంగారు ఉంగరం కానుక పథకాన్ని ప్రారంభించనున్నారు. దీనికి రూ. 755.83 కోట్ల బడ్జెట్ కేటాయించారు. అలాగే మాజీ సైనికుల కుమార్తెల వివాహాని ఆర్థిక సహాయాన్ని రూ. 25 వేల నుంచి రూ. 50 వేలకు పెంచారు.

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