పవర్ఫుల్ పాత్రలో టబు- 'కింగ్ 100' గ్లింప్స్ ఔట్
Tabu Glimps KING 100 : అక్కినేని నాగార్జున కింగ్ 100 సినిమా నుంచి తాజాగా నటి టబుకు సంబంధించిన గ్లింప్స్ వచ్చింది. ఈ వీడియో మీరు చూశారా?
Published : November 4, 2026 at 9:41 AM IST
అక్కినేని నాగార్జున 100వ సినిమా 'కింగ్' (వర్కింగ్ టైటిట్) అత్యంత ప్రతిష్ఠాత్మకంగా తెరకెక్కుతుంది. ఇందులో నటి టబు కీలక పాత్ర పోషిస్తున్నారు. బుధవారం ఆమె పుట్టినరోజు సందర్భంగా మూవీటీమ్ గ్లింప్స్ వీడియో రిలీజ్ చేసింది. ఆమె పాత్ర సినిమాలో ఎలా ఉండనుందో పరిచయం చేస్తూ విడుదల చేసిన వీడియో ఆసక్తికరంగా ఉంది.
లక్ అంటే నమ్మకం లేదు
ఈ చిత్రంలో టబు 'మహంతి ఝాన్సీ రాణి' అనే పాత్ర పోషిస్తున్నారు. లక్ (అదృష్టం) అంటే అస్సలు నమ్మకం లేని, ఆ అదృష్టాన్ని నమ్మే వారిని ఆమె ఏమాత్రం గౌరవించని పాత్రలో కనిపించనున్నారు. ప్రజల్లో ఆదరణ కలిగిన ఆమె, రాజకీయ నాయకురాలిగా ఎదగాలని ఆకాంక్షిస్తుంటారు. ఈ క్రమంలోనే ఆమె ప్రమాణస్వీకారం కూడా చేస్తున్నట్లు గ్లింప్స్లో చూపించారు. అయితే ఈ పాత్రలో టబు హుందాగా, అదే సమయంలో కోపంగానూ కనిపిస్తున్నారు.
కాగా, దాదాపు 28 ఏళ్ల తర్వాత నాగార్జున- టబు మళ్లీ కలిసి నటిస్తుండటం విశేషం. ఈ ఇద్దరికీ టాలీవుడ్లో ఎవర్గ్రీన్ పెయిన్ అని పేరుంది. అయితే ఈసారి ఈ ఇద్దరూ ఒకరినొకరు ప్రేమించుకునే పాత్రల్లో కాకుండా, ఒకరికొకరు తీవ్రంగా విభేదించే పాత్రల్లో కనిపించనున్నారు. రా. కార్తీక్ ఈ చిత్రాన్ని తెరకెక్కిస్తున్నారు. దేవి శ్రీ ప్రసాద్ సంగీతం అందిస్తుండగా, అన్నపూర్ణ స్టూడియోస్ బ్యానర్ నిర్మిస్తోంది.