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'ఆ రూల్స్ హీరోయిన్లకేనా? హీరోలకు ఉండవా?'- తాప్సీ పన్ను షాకింగ్ కామెంట్స్

సీనియర్లతో నటిస్తే యంగ్ హీరోలు రిజెక్ట్ చేస్తున్నారన్న తాప్సీ- బాలీవుడ్‌తో పోలిస్తే సౌత్ ఇండస్ట్రీలోనే వివక్ష ఎక్కువ- ఇండస్ట్రీపై షాకింగ్ కామెంట్స్

Taapsee Pannu
Taapsee Pannu (Source : Getty Images)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : June 7, 2026 at 5:01 PM IST

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Taapsee About Ageism Industrya : సినిమా ఇండస్ట్రీలో హీరోయిన్ల వయసు చుట్టూ తిరిగే పాలిటిక్స్ గురించి బాలీవుడ్ స్టార్ బ్యూటీ తాప్సీ పన్ను సంచలన కామెంట్స్ చేసింది. గ్లామర్ ఫీల్డ్‌లో మహిళలు ఎదుర్కొనే ఏజ్ వివక్ష (ఏజిజం) గురించి ఆమె ఓపెన్‌గా మాట్లాడటంతో ఈ కామెంట్స్ కాస్తా సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి. ముఖ్యంగా సౌత్ సినిమాలతో పాటు హిందీ ఇండస్ట్రీలో కూడా హీరోయిన్ల వయసును బట్టే అవకాశాలు ఇస్తున్నారని, అదే హీరోల విషయంలో మాత్రం ఎలాంటి రూల్స్ ఉండవని తాప్సీ తీవ్ర అసహనం వ్యక్తం చేశారు.

సీనియర్ హీరోలతో నటిస్తే యంగ్ స్టార్స్ నో
తాప్సీ తన కెరీర్ మొదట్లో సౌత్ ఇండస్ట్రీలో చేసిన సినిమాల అనుభవాలను గుర్తుచేసుకుంటూ ఒక వింత వివక్ష గురించి బయటపెట్టారు. మన సౌత్ సినిమాల్లో ఒకసారి ఎవరైనా హీరోయిన్ కాస్త సీనియర్ హీరోల పక్కన నటిస్తే, ఆ తర్వాత ఉన్న యంగ్ హీరోలు ఆమెతో స్క్రీన్ షేర్ చేసుకోవడానికి అస్సలు ఇష్టపడరని తాప్సీ ఆవేదన వ్యక్తం చేసింది. 'ఆమె ఆల్రెడీ ఆ సీనియర్ హీరో పక్కన నటించేసింది కదా, ఇక మాకొద్దు' అంటూ యంగ్ యాక్టర్లు తనను పక్కనపెట్టేసేవారని తాప్సీ చెప్పుకొచ్చింది. సౌత్​లో ఈ రకమైన ట్యాగ్స్ హీరోయిన్ల కెరీర్‌ను దెబ్బతీస్తాయని ఆమె అన్నారు.

షారుక్ ఖాన్ సినిమాతో రాని నెగెటివిటీ ఇక్కడే ఎందుకు?
ఇదే విషయంలో బాలీవుడ్ కింగ్‌ ఖాన్ షారుక్ ఖాన్‌తో ఉన్న డిఫరెన్స్‌ను తాప్సీ హైలెట్ చేశారు. హిందీ ఇండస్ట్రీలో షారుక్ ఖాన్ లాంటి పెద్ద స్టార్ హీరో పక్కన నటిస్తే ఆ హీరోయిన్ లైఫ్ రేంజ్ మారిపోతుందని, అక్కడ ఎలాంటి నెగెటివ్ ట్యాగ్స్ పడవని తాప్సీ గుర్తుచేశారు. కానీ సౌత్​లో మాత్రం ఒక సీనియర్ హీరోతో సినిమా చేస్తే చాలు, ఆ ఎఫెక్ట్ యంగ్ హీరోల సినిమాలపై పడుతుందని, తన విషయంలో ఈ వివక్షను నేరుగా ఫేస్ చేశానని తాప్సీ చాలా ఓపెన్‌గా క్లారిటీ ఇచ్చారు.

ముప్పై దాటితే రొమాంటిక్ సినిమాలకు పనికిరారా?
వయసు రీత్యా ఇండస్ట్రీలో కేవలం మహిళలకే వేర్వేరు స్టాండర్డ్స్ ఉంటాయని తాప్సీ ఫైర్ అయ్యారు. తను మిడ్ ట్వంటీస్ (25 ఏళ్ల వయసు) లో హిందీ ఇండస్ట్రీలోకి ఎంట్రీ ఇచ్చానని, అక్కడ మంచి రోల్స్ తెచ్చుకుని తనకంటూ ఒక గుర్తింపు తెచ్చుకోవడానికి 3 లేదా 4 ఏళ్లు పట్టిందని అన్నారు. అలా ఇండస్ట్రీలో సెట్ అయ్యేసరికి 30 ఏళ్ల వయసు క్రాస్ అయిపోతుందని, తీరా గుర్తింపు వచ్చాక నువ్వు రొమాంటిక్ కామెడీ సినిమాల్లో లీడ్ రోల్స్ చేయడానికి అంత చిన్నపిల్లవి కావు అంటూ మేకర్స్ మొహం చాటేస్తారని తాప్సీ ఆరోపించారు.

హీరోలకు లేని రూల్స్ హీరోయిన్లకేనా?
అసలు కొన్ని పాత్రలకు అంత చిన్న వయసు ఉన్న హీరోయిన్లు అవసరం లేకపోయినా, కావాలనే వయసులో చిన్నగా ఉన్న వాళ్ల కోసమే ఇండస్ట్రీ మేకర్స్ వెతుకుతుంటారని తాప్సీ విమర్శించారు. ఇదే రూల్స్ ఇండస్ట్రీలో ఉన్న హీరోలకు అస్సలు వర్తించవని, వాళ్లు ఎంత వయసు వచ్చినా రొమాంటిక్ సినిమాలు చేస్తూనే ఉంటారని తాప్సీ పాయింటౌట్ చేశారు. హీరోలు, హీరోయిన్ల మధ్య వయసు విషయంలో ఇండస్ట్రీలో ఈ వివక్ష చాలా క్లియర్ గా కనిపిస్తుందని తాప్సీ తేల్చి చెప్పారు.

అనుభవ్ సిన్హా డైరెక్షన్‌లో తాప్సీ లేటెస్ట్ మూవీ
కెరీర్​లో ఎన్ని ఒడుదొడుకులు వచ్చినా తాప్సీ మాత్రం నటనకు ప్రాధాన్యం ఉన్న కథలను సెలెక్ట్ చేసుకుంటూ బాలీవుడ్​లో బిజీ అవుతున్నారు. రీసెంట్​గా ఆమె అనుభవ్ సిన్హా దర్శకత్వంలో వచ్చిన 'అస్సి' అనే సినిమాలో కనిపించారు. ఈ సినిమాలో తాప్సీతో పాటు కని కుసృతి, రేవతి, మనోజ్ పహ్వా, కుముద్ మిశ్రా, మహమ్మద్ జీషన్ అయ్యూబ్ లాంటి హేమాహేమీలు కీలక పాత్రల్లో నటించారు. ఈ సినిమాతో తాప్సీ నటిగా మరోసారి మంచి మార్కులు కొట్టేసింది.

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