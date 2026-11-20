'ఆ గొప్పతనం సౌత్లోనే ఉంటుంది'- బాలీవుడ్పై సమీరా రెడ్డి కామెంట్స్!
Sameera Reddy Sanjay Dutt: బాలీవుడ్- సౌత్ ఇండస్ట్రీల్లో పని గురించి, నటీనటులకు దక్కే గౌరవం గురించి ఇండస్ట్రీ వర్గాల్లో ఇటీవల చర్చనీయాశంగా మారింది. దీనిపై తాజాగా నటి సమీరారెడ్డి మాట్లాడారు.
Published : November 20, 2026 at 4:35 PM IST
చిరంజీవి, జూనియర్ ఎన్టీఆర్, సూర్య, అజిత్ వంటి స్టార్ హీరోలతో నటించిన సమీరా రెడ్డి చాలా ఏళ్లుగా సినిమాలకు దూరంగా ఉంటున్నారు. ఫ్యామిలీ, పిల్లల కోసం నటనకు విరామం ఇచ్చిన సమీరా ఈ ఏడాది హిందీ సినిమాతో వెండితెరపై మెరిశారు. ఈ సందర్భంగా ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూలో తన కెరీర్ గురించి మాట్లాడారు. హిందీతో పాటు తెలుగు, తమిళ, మలయాళ చిత్రాల్లోనూ నటించిన సమీరా, రెండు ఇండస్ట్రీల్లో తనకు ఎదురైన అనుభవాలను వివరించారు. ముఖ్యంగా దక్షిణాది సినిమాల్లో వర్క్ చేసిన రోజులను గుర్తుచేసుకుంటూ బాలీవుడ్తో పోలిస్తే అక్కడ తనకు కొన్ని విషయాల్లో మెరుగైన అనుభవాలు ఎదురయ్యాయని చెప్పారు.
చిరంజీవి, ఎన్టీఆర్, మోహన్లాల్
దక్షిణాది చిత్ర పరిశ్రమలో పని చేయడం తనకు చాలా మంచి అనుభవమని సమీరా రెడ్డి చెప్పారు. చిరంజీవి, జూనియర్ ఎన్టీఆర్, సూర్య, అజిత్, మోహన్లాల్ వంటి అగ్ర హీరోలతో నటించే అవకాశం వచ్చిందని గుర్తుచేసుకున్నారు. వాళ్లతో పనిచేసినప్పుడు తనకు ఎలాంటి ఇబ్బందులు ఎదురుకాలేదని, వ్యక్తిగతంగా అద్భుతమైన అనుభవాలు ఉన్నాయని తెలిపారు. అయితే ప్రతి నటుడి ప్రయాణం ఒకేలా ఉండదని, ఒక్కొక్కరికి ఒక్కో రకమైన అనుభవాలు ఉంటాయని చెప్పారు. తన విషయంలో మాత్రం బాలీవుడ్ కంటే సౌత్ ఇండస్ట్రీలో పనిచేయడమే ఎక్కువ సంతృప్తిని ఇచ్చిందని పేర్కొన్నారు. రెండు చిత్ర పరిశ్రమల్లో పనిచేసిన అనుభవంతోనే ఈ మాట చెబుతున్నట్లు సమీరా వివరించారు.
గౌరవంతో పాటు రెమ్యునరేషన్ కూడా ఎక్కువే!
బాలీవుడ్తో పోలిస్తే దక్షిణాది చిత్ర పరిశ్రమలో తనకు ఎక్కువ గౌరవం లభించిందని సమీరా రెడ్డి చెప్పారు. నటనకు ఇచ్చే విలువ, స్టార్ హోదా విషయంలో కూడా సౌత్ ఇండస్ట్రీలోనే తన అనుభవం మెరుగ్గా ఉందని తెలిపారు. ముఖ్యంగా పారితోషికం విషయంలోనూ దక్షిణాది సినిమాలే తనకు ఎక్కువ ఇచ్చాయని వెల్లడించారు. గౌరవం, కళాత్మక విలువ, రెమ్యునరేషన్, స్టార్డమ్ ఇలా అన్ని విషయాల్లోనూ బాలీవుడ్ కంటే సౌత్ ఇండస్ట్రీ తనకు ఎక్కువ ఇచ్చిందని చెప్పారు. సినిమాలకు దూరమై చాలా ఏళ్లయినా దక్షిణాది ప్రేక్షకుల నుంచి ఇప్పటికీ అదే ప్రేమ లభిస్తోందని తెలిపారు. దాదాపు 18 ఏళ్ల తర్వాత కూడా అభిమానులు తనను గుర్తుపెట్టుకుని పలకరిస్తున్నారని, ఆ ఆదరణ తనకు ఎంతో ప్రత్యేకమని సమీరా పేర్కొన్నారు.
ఇప్పటికీ మేఘనగానే పిలుస్తున్నారు
బాలీవుడ్, దక్షిణాది అభిమానులు తనను గుర్తుపెట్టుకున్న విధానంలో తేడా ఉందని సమీరా ఒక ఉదాహరణతో వివరించారు. బాలీవుడ్లో ఎవరైనా తనను చూసినప్పుడు గతంలో సమీరా రెడ్డి అనే హీరోయిన్ ఉండేవారని గుర్తుచేసుకోవచ్చని చెప్పారు. కానీ దక్షిణాదిలో మాత్రం ఇప్పటికీ అభిమానులు తనను ఎంతో ప్రేమగా పలకరిస్తారని తెలిపారు. ముఖ్యంగా తమిళ చిత్రం 'వారణం ఆయిరం'లో తాను పోషించిన మేఘన పాత్రను చాలామంది గుర్తుపెట్టుకున్నారని చెప్పారు. తనను కలిసినప్పుడు 'మేము మిమ్మల్ని అభిమానిస్తున్నాం. మీరు మా మేఘన' అంటూ పలకరిస్తారని వివరించారు. ఇన్నేళ్ల తర్వాత కూడా ఆ పాత్ర పేరుతో అభిమానులు తనను గుర్తించడం సంతోషంగా ఉందని చెప్పారు. అందుకే దక్షిణాది సినిమాలంటే తనకు ప్రత్యేకమైన అభిమానమని, తాను ముందుగా సౌత్ ఇండియన్ నటిగానే భావించుకుంటానని సమీరా స్పష్టం చేశారు.
సంజయ్ దత్తో మళ్లీ
కుటుంబ బాధ్యతల కారణంగా గ్యాప్ తీసుకున్న సమీరా రెడ్డి ఈ ఏడాది 'ఆఖ్రీ సవాల్' చిత్రంతో సినిమాల్లోకి రీఎంట్రీ ఇచ్చారు. ఈ చిత్రంలో సంజయ్ దత్తో కలిసి నటించారు. గతంలో సంజయ్తో రెండు మూడు సినిమాల్లో పనిచేసిన అనుభవం ఉండటంతో మళ్లీ కలిసి నటించడం చాలా హ్యాపీగా అనిపించిందని చెప్పారు. ఈ చిత్రానికి సంజయ్ దత్ నిర్మాతగా కూడా వ్యవహరించారు. అయితే సినిమాలకు రీ ఎంట్రీ సమయంలో సమీరాకు షూటింగ్ షెడ్యూల్ విషయంలో ఇబ్బంది ఎదురైందట. పిల్లలను వదిలి వారాల తరబడి షూటింగ్ కోసం బయట ఉండటం తనకు కష్టమని భావించారు. ఉదయం నుంచి రాత్రి వరకు తన జీవితం పిల్లల చుట్టూనే తిరుగుతుందని, అలాంటి పరిస్థితుల్లో మళ్లీ నటించేందుకు సమయం కేటాయించడం అంత సులభం కాదని సమీరా వివరించారు.
వీకెండ్స్లోనే షూటింగ్ పూర్తి
సమీరా రెడ్డి పరిస్థితిని అర్థం చేసుకున్న సంజయ్ దత్ ఆమెకు అనుకూలంగా షూటింగ్ షెడ్యూల్ ఏర్పాటు చేశారు. వారమంతా పిల్లలతో గడిపి, శని ఆదివారాల్లో మాత్రమే షూటింగ్కు రావచ్చని సూచించారు. దీంతో సమీరా రెండు నుంచి మూడు నెలల పాటు ప్రతి వారాంతంలో షూటింగ్లో పాల్గొన్నారు. ఈ ఏర్పాటుతో కుటుంబానికి సమయం కేటాయించడంతో పాటు సినిమాలో కూడా నటించగలిగానని చెప్పారు. షూటింగ్లో గడిపిన ప్రతి క్షణాన్ని ఆస్వాదించానని తెలిపారు. అభిజీత్ మోహన్ వారంగ్ దర్శకత్వం వహించిన 'ఆఖ్రీ సవాల్' చిత్రంలో సంజయ్ దత్, నమాషి చక్రవర్తి, అమిత్ సాధ్తో పాటు సమీరా రెడ్డి కీలక పాత్రల్లో నటించారు. ఈ ఏడాది థియేటర్లలో విడుదలైన ఈ సినిమాతో సమీరా సుదీర్ఘ విరామానికి ముగింపు పలికారు. అయితే ఇకపై పూర్తిస్థాయిలో సినిమాలు చేస్తారా లేదా అనే విషయంలో ఆమె ఇంకా క్లారిటీ ఇవ్వలేదు.
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