అఖిల్ 'లెనిన్' మూవీపై సమంత 'ఇంట్రెస్టింగ్' కామెంట్స్- ట్రైలర్ షేర్ చేసి మరీ!
అప్పుడు అఖిల్, ఇప్పుడు సమంత- ఇరువురి మధ్య రెస్పెక్ట్పై ప్రశంసలు కురిపిస్తున్న అభిమానులు
Published : July 10, 2026 at 11:21 AM IST
Samantha on Akhil Lenin : అక్కినేని అఖిల్ లేటెస్ట్ మూవీ లెనిన్ గురువారం గ్రాండ్గా రిలీజైంది. ఈ నేపథ్యంలో సమంత ఆ మూవీపై ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు చేశారు. కొన్ని రోజుల క్రితమే అఖిల్ మూవీ ప్రమోషన్స్లో భాగంగా సమంత గురించి కామెంట్స్ చేయగా, ఇప్పుడు సమంత సైతం మాట్లాడటం క్యూరియాసిటీని పెంచుతోంది. మూవీపై ఓపెన్గా సమంత రియాక్ట్ కావడం ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో వైరల్గా మారింది. ఇంతకీ లెనిన్ గురించి సమంత ఏం మాట్లాడారు? అఖల్ గురించి ఏం మాట్లాడారు? వివరాల్లోకి వెళ్తే!
అక్కినేని అఖిల్, యంగ్ గ్లామరస్ హీరోయిన్ భాగ్యశ్రీ బోర్సే లీడ్ రోల్స్లో నటించిన 'లెనిన్' చిత్రం గురువారం విడుదలై అన్ని చోట్లా పాజిటివ్ టాక్ను సొంతం చేసుకుంటోంది. ఈ నేపథ్యంలో నటి సమంత మూవీపై తన అధికారిక ఇన్స్టా అకౌంట్లో లెనిన్ మూవీపై స్టోరీని పోస్టు చేశారు. 'సినిమా మంచి విజయం సాధించాలి. అదే విధంగా చిత్రబృందానికి నా బెస్ట్ విషెస్. లెనిన్ మూవీ ఇప్పటికే బ్లాక్ బస్టర్ వైబ్స్తో ఉంది. మూవీ టీమ్ అందరికీ నా ప్రత్యేక అభినందనలు' అని నటి సమంత ఇన్స్టాగ్రామ్ స్టోరీలో రాసుకొచ్చారు. లెనిన్ ట్రైలర్ను షేర్ చేశారు.