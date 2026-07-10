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అఖిల్ 'లెనిన్' మూవీపై సమంత 'ఇంట్రెస్టింగ్' కామెంట్స్- ట్రైలర్ షేర్ చేసి మరీ!

అప్పుడు అఖిల్, ఇప్పుడు సమంత- ఇరువురి మధ్య రెస్పెక్ట్​పై ప్రశంసలు కురిపిస్తున్న అభిమానులు

Samantha on Akhil Akkineni
Samantha on Akhil Akkineni (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : July 10, 2026 at 11:21 AM IST

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Samantha on Akhil Lenin : అక్కినేని అఖిల్ లేటెస్ట్ మూవీ లెనిన్ గురువారం గ్రాండ్​గా రిలీజైంది. ఈ నేపథ్యంలో సమంత ఆ మూవీపై ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు చేశారు. కొన్ని రోజుల క్రితమే అఖిల్ మూవీ ప్రమోషన్స్​లో భాగంగా సమంత గురించి కామెంట్స్ చేయగా, ఇప్పుడు సమంత సైతం మాట్లాడటం క్యూరియాసిటీని పెంచుతోంది. మూవీపై ఓపెన్​గా సమంత రియాక్ట్ కావడం ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో వైరల్​గా మారింది. ఇంతకీ లెనిన్ గురించి సమంత ఏం మాట్లాడారు? అఖల్ గురించి ఏం మాట్లాడారు? వివరాల్లోకి వెళ్తే!

అక్కినేని అఖిల్, యంగ్ గ్లామరస్ హీరోయిన్ భాగ్యశ్రీ బోర్సే లీడ్ రోల్స్​లో నటించిన 'లెనిన్' చిత్రం గురువారం విడుదలై అన్ని చోట్లా పాజిటివ్ టాక్​ను సొంతం చేసుకుంటోంది. ఈ నేపథ్యంలో నటి సమంత మూవీపై తన అధికారిక ఇన్​స్టా అకౌంట్​లో లెనిన్ మూవీపై స్టోరీని పోస్టు చేశారు. 'సినిమా మంచి విజయం సాధించాలి. అదే విధంగా చిత్రబృందానికి నా బెస్ట్ విషెస్. లెనిన్ మూవీ ఇప్పటికే బ్లాక్ ​బస్టర్ వైబ్స్​తో ఉంది. మూవీ టీమ్ అందరికీ నా ప్రత్యేక అభినందనలు' అని నటి సమంత ఇన్​స్టాగ్రామ్ స్టోరీలో రాసుకొచ్చారు. లెనిన్ ట్రైలర్​ను షేర్ చేశారు.

Samantha on Akhil Akkineni
సమంత ఇన్​స్టా స్టోరీ (Source: Samantha Instagram story)

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