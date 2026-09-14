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ఆధ్యాత్మిక పద్ధతిలో సమంత సీమంతం- ఈ 'కళావరణం' పూజ గురించి మీకు తెలుసా?

అప్పుడు పెళ్లి భూతశుద్ధి పద్ధతిలో - ఇప్పుడు సీమంతంలో కళావరణం పూజ- సంప్రదాయాల్లో సమంత నయా ట్రెండ్

Samantha
సమంత (Source : IANS)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 14, 2026 at 8:54 PM IST

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Samantha Baby Shower : ఇంకొన్ని నెలల్లో తల్లి కాబోతున్న నటి సమంతకు కుటుంబ సభ్యులు తాజాగా సీమంతం వేడుక నిర్వహించారు. అత్యంత సన్నిహితులు, స్నేహితులు, కుటుంబ సభ్యుల మధ్య ఈ వేడుక ఘనంగా జరిగింది. దీనికి సంబంధించిన ఫొటోలను సమంత ఇన్​స్టాగ్రామ్​లో షేర్ చేసుకున్నారు. అయితే ఈ సీమంతం వేడుకలో భాగంగా శ్రీవిద్య ఉపాసనతోపాటు ప్రత్యేకమైన క్రతువులు నిర్వహించారు. వీటి గురించి ఆమె సుదీర్ఘంగా వివరించారు.

కళావరణం అంటే ఏమిటంటే?
భూతశుద్ధి పద్ధతిలో పెళ్లి చేసుకున్న సమంత తన సీమంతం వేడుకలోనూ ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించి అందరి దృష్టి ఆకర్షించారు. ఇప్పుడు కళావరణంతో మరోసారి సంప్రదాయాలపై తనకున్న గౌరవాన్ని చాటుకున్నారు. 'కళావరణం అనేది శ్రీవిద్య సంప్రదాయానికి చెందిన ఒక విశేషమైన క్రతువు. శ్రీవిద్య ఉపాసకులు మంత్రోచ్ఛారణ చేస్తూ, పవిత్ర జలంతో గర్భిణి మహిళకు అభిషేకం చేస్తారు. ఇలా చేయడం వల్ల అమ్మవారి దివ్య గుణాలు ఆ మహిళలో చైతన్యం నింపుతాయని నమ్ముతారు. అయితే ఈ ప్రక్రియలో తనలో మరో ప్రాణానికి రూపమిస్తున్న సృష్టికర్తగా తల్లిని గౌరవించడం అనేది నన్నెంతో కదిలించింది'

'మహిళ గర్భంలో పెరుగుతున్న బిడ్డకు ఇది కేవలం ఆశీర్వాదమే కాదు. కొత్త రూపంలోకి, కొత్త జీవితంలోకి అడుగుపెడుతున్న మహిళకు ఆశీర్వచనం. అభిషేకం తర్వాత తల్లి కాబోతున్న గర్భిణీని శ్రీచక్ర యంత్రంలో కూర్చోబెడతారు. దేవీ ఖడ్గమాల పారాయణ, మంత్ర జపం మనస్సును అంతర్ముఖం చేస్తుంది. ఈ మంత్రోచ్ఛారణ కారణంగా తల్లీ బిడ్డలకు రక్షణ కవచం ఏర్పడుతుందనేది నమ్మకం. ఈ అనుభూతి శక్తిమంతంగా అనిపించింది'

'మన ఆచారాలు, సంప్రదాయాలంటే నాకు ఎంతో గౌరవం. ప్రతి ఆచారం వెనుక ఉన్న అంతరార్థాన్ని పూర్తిగా అర్థం చేసుకోకపోవచ్చు. కానీ, వాటి వెనుక ఏదో బలమైన శక్తి, అంతర్లీనమైన అర్థం కచ్చితంగా ఉంటుందని నమ్ముతాను. మంత్రోచ్ఛారణ ద్వారా వెలువడే శక్తిలో, తరాలుగా ఎంతో శ్రద్ధతో అనుసరిస్తున్న ప్రాచీన ఆచార విధానాల్లో లోతైన భావం దాగి ఉందని అనిపిస్తుంది' అని సమంత పేర్కొన్నారు. సమంత ఇలా ఆధ్యాత్మిక పద్ధతిలో సీమంతం వేడుక చేసుకోవడంతో నెటిజన్లు ఆమెపై ప్రశంసలు కురిపిస్తున్నారు. అభిమానులు ఆమెకు శుభాకాంక్షలు తెలపుతున్నారు. ఈ వేడుకలో ఆమె భర్త రాజ్‌ నిడిమోరు ఆశీర్వాదం అందించారు. తన స్నేహితురాలు శిల్ప ఈ వేడుకలో పాల్గొన్నారు. కాగా, సమంత- రాజ్​ 2025 డిసెంబర్ 01న వివాహ బంధంలోకి అడుగుపెట్టారు.

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