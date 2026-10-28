'రామాయణ పార్ట్ 2' షూటింగ్ అప్డేట్- సాయి పల్లవి ఏం చెప్పిందంటే?
రామాయణ పార్ట్ 2 సినిమాపై హీరోయిన్ సాయి పల్లవి ఆసక్తికర విషయం షేర్ చేసుకున్నారు. తొలి పార్ట్ ప్రమోషన్స్లో భాగంగా ఆమె ఈ విషయం చెప్పారు.
Published : October 28, 2026 at 4:48 PM IST
Sai Pallavi On Ramayana 2 : భారతీయ సినీ చరిత్రలో అత్యంత భారీ బడ్జెట్ చిత్రాల్లో ఒకటిగా రూపొందిన రామాయణ పార్ట్ 1 సినిమా ఇంకో వారంలోనే థియేటర్లలోకి రానుంది. ఈ క్రమంలో మూవీటీమ్ హాలీవుడ్ ప్రమోషన్స్పై ఫోకస్ పెట్టింది. అందులో భాగంగా అమెరికా లాస్ ఎంజిలెస్లోని ప్రతిష్ఠాత్మక అకాడమీ మ్యూజియం ఆఫ్ మోషన్ పిక్చర్స్లోని డేవిడ్ గెఫెన్ థియేటర్లో 'రామాయణం: రైజ్ ఆఫ్ ఏ లెజెండ్' . ఈ గ్లోబల్ ప్రీమియర్ గ్రాండ్గా జరిగింది. ఈ ప్రీమియర్కు ఎంపిక చేసినటువంటి అతిథులను మాత్రమే అనుమతించారు. ఈ ప్రీమియర్ ఈవెంట్కు నటులు రణ్బీర్ కపూర్, యష్తోపాటు హీరోయిన్ సాయి పల్లవి పాల్గొన్నారు. ఈ క్రమంలో అంతర్జాతీయ రెడ్ కార్పెట్ వేదికపై సాయి పల్లవి రెండో భాగానికి సంబంధించిన ఓ అప్డేట్ షేర్ చేసుకున్నారు.
ట్రెడిషనల్ లుక్లో మూవీటీమ్
ఈ ప్రీమియర్ కార్యక్రమంలో నటీనటులు సంప్రదాయ దుస్తుల్లో కనిపించి ఆకట్టుకున్నారు. సాయి పల్లవి ఎంబ్రాయిడరీతో కూడిన పింక్ కలర్ శారీతో ట్రెడిషనల్ లుక్లో నేచురల్గా కనిపించారు. రణ్బీర్ కపూర్ క్రీమ్ కలర్ కుర్తా ధరించగా, యష్ నలుపు రంగు ఔట్ఫిట్లో మెరిశారు. అయితే ఇందులో సీతగా నటించిన సాయి పల్లవిని అక్కడ హాలీవుడ్ మీడియా పలకరించింది. 'వచ్చే ఏడాది రామాయణ పార్ట్ 2 రానుంది కదా! మీరు ఒకేసారి రెండు భాగాలకు సంబంధించిన షూటింగ్ కంప్లీట్ చేశారా?' అని సాయి పల్లవిని మీడియా అడిగింది.
దీనికి స్పందిస్తూ, రెండో భాగంలో తన పాత్రకు సంబంధించిన షూటింగ్ ఇంకా ప్రారంభించలేదని తెలిపారు. 'పార్ట్ 2లో షూటింగ్ను నేను ఇంకా ప్రారంభించలేదు' అని అన్నారు. ఇప్పటికైతే రామాయణ రెండో భాగానికి సంబంధించి ఇదే అతిపెద్ద అప్డేట్ అనుకోవచ్చు. ఇక ఈ సినిమా గురించి కూడా సాయి పల్లవి మాట్లాడారు. ఇందులో విజువల్స్, వీఎఫ్ఎక్స్ అత్యుత్తమ స్థాయిలో ఉంటాయని ధీమాగా చెప్పారు. 'అంతర్జాతీయ ప్రేక్షకులకు భారతీయ సంస్కృతి, ఇతిహాసాలను రామాయణ తొలి భాగం పరిచయం చేస్తుందని నమ్మకంగా ఉన్నాం. మా సినిమాకు అత్యుత్తమ సాంకేతిన నిపుణులు పని చేశారు. మీకు భారతీయ సంస్కృతి, ఇతిహాసాల పట్ల ఆసక్తి ఉంటే మా సంస్కృతి తెలుసుకునేందుకు ఈ సినిమానే మీకు మంచి ఆరంభం అవుతుంది. ఇందులో అత్యుత్తమ విజువల్స్ చూస్తారు' అని సాయి పల్లవి అన్నారు.
“It’s important that we spot the Ravana in us, and make changes over time.” She then shared a candid laugh about Part 2 releasing next year: “No, I haven’t started filming yet!” At the International Red Carpet of Ramayana: Rise of a Legend’s world premiere in David Geffen Theatre, Academy Museum, Los Angeles, Sai Pallavi spoke with incredible depth and grace on presenting the epic 🤍 #saipallavi | #ramayana | @Sai_Pallavi92 | @WorldOfRamayana— SaiPallaviCanvas™ (@pallavicanvas) October 28, 2026
కాగా, గ్లోబల్ ప్రీమియర్కు రివ్యూలు పాజిటివ్గా ఉన్నాయి. దీంతో సినిమాపై అంచనాలు మరింతగా పెరిగాయి. నితేశ్ తివారీ ఈ రామాయణ ప్రాజెక్ట్ను రెండు భాగాలుగా తీసుకొస్తున్నారు. పార్ట్ 1 నవంబర్ 05న గ్రాండ్గా రిలీజ్ కానుంది. ఇక రెండో పార్ట్ను వచ్చే ఏడాది దీపావళికి తీసుకురానున్నట్లు మేకర్స్ ఇప్పటికే ప్రకటించారు. నితేశ్ తివారి దర్శకత్వం వహిస్తుండగా, నమిత్ మల్హోత్ర భారీ బడ్జెట్తో నిర్మించారు.