నేను సైలెంట్గా ఉన్నది అందుకే: రేణు దేశాయ్
Renu Desai On Diwali : దీపావళి వేడుకల పేరుతో అర్ధరాత్రి దాటినా భారీ శబ్దాలతో టపాసులు కాల్చడంపై రేణు దేశాయ్ ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు.
Published : November 10, 2026 at 10:37 AM IST
దీపావళి సెలబ్రేషన్స్ ముగిసిన తర్వాత కూడా రాత్రి వేళల్లో పెద్ద శబ్దాలతో టపాసులను కాల్చడంపై నటి రేణు దేశాయ్ ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. దీపావళి పండుగ రోజునే దీనిపై మాట్లాడితే తనను 'హిందూ వ్యతిరేకి' ముద్ర వేస్తారనే ఉద్దేశంతో ఆ రోజు తాను మౌనంగా ఉండిపోయానని రేణు దేశాయ్ పేర్కొన్నారు. వృద్ధులు, చిన్నపిల్లలు, అనారోగ్యంతో బాధపడుతున్న వారి ఇబ్బందులను గుర్తించాలని కోరారు. ఈ మేరకు ఇన్స్టాగ్రామ్ పోస్టు ద్వారా తన అసహనాన్ని వ్యక్తం చేశారు.
హిందూ వ్యతిరేకిని అంటారనే ఆరోజు మౌనం
'రాత్రి 11 గంటలవుతోంది. అయినా ప్రజలు ఇంకా ఇంత పెద్ద శబ్దం వచ్చే టపాసులు కాలుస్తూనే ఉన్నారు. దీపావళి రోజు ఏదైనా మాట్లాడి ఉంటే నన్ను హిందూ వ్యతిరేకి అనేవారు. అందుకే ఆరోజు మౌనంగా ఉండిపోయాను. కానీ దీపావళి అయిపోయినా కూడా 11 గంటలకు ఇంత పెద్ద శబ్దాలతో టపాసులు కాల్చడానికి ఏ పండుగ ఉంది?. ఇతరుల బాధలను పట్టించుకోకుండా మన ఆనందమే ముఖ్యమనుకుంటున్నారు. ఇది కేవలం మూర్ఖత్వం, ఎదుటివారి పట్ల కనీస సానుభూతి లేకపోవడమే. మీరు దీపాల పండుగను ఆనందంగా చేసుకోండి తప్పులేదు. కానీ, దాన్ని శబ్దాల పోటీగా మార్చకండి. వీలైనంత వరకు రాత్రి 10 గంటల్లోపే టపాసులు కాల్చడం ముగించండి. ఆ తర్వాతైనా జనాలను ప్రశాంతంగా ఉండనివ్వండి. తోటి మనుషుల పట్ల కొంచెం దయ చూపించండి. మీ ఆనందం కోసం ఇతరులను హింసించకండి' అని రేణు దేశాయ్ తన పోస్ట్లో రాసుకొచ్చారు.
అంతేకాకుండా కాలుష్యం గురించి మాట్లాడటం వల్ల ప్రయోజనం లేదని, ఏడాదిలో 364 రోజుల పాటు వాహనాలు, పరిశ్రమల వల్ల కాలుష్యం ఉంటోందని పేర్కొన్నారు. సామాజిక విషయాలపై ఎప్పుడు రేణు దేశాయ్ తనదైన శైలిలో స్పందిస్తుంటారు. ఇటీవల వినాయక చవితి నిమజ్జనాల సమయంలో కూడా అర్థరాత్రి వరకు డీజేల శబ్దాలు పెట్టడంపై కూడా ఆమె ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. ఇప్పుడు తాజాగా దీపావళి తర్వాత కొనసాగుతున్న టపాసుల శబ్ద కాలుష్యంపై కూడా ఆమె నిర్మొహమాటంగా తన అభిప్రాయాన్ని వ్యక్తం చేయడం గమనార్హం.
కూతురు ఆద్యతో కలిసి దీపావళి సెలబ్రేషన్స్
మరోవైపు, రేణుదేశాయ్ ఆదివారం దీపావళి వేడుకలను తన కుటుంబ సభ్యులు, ఆత్మీయుల సమక్షంలో సందడిగా చేసుకున్నారు. ఈ సందర్భంగా తన కూతురు ఆద్యతో కలిసి దిగిన ఫొటోలను రేణు దేశాయ్ సోషల్ మీడియా వేదికగా షేర్ చేసుకున్నారు. సంప్రదాయ వస్త్రధారణలో కూతురితో కలిసి ఆమె కనిపించిన తీరు నెటిజన్లను ఆకట్టుకుంది. మరో ప్రత్యేకత ఏమిటంటే ఈ ఫొటోల్లో రేణు దేశాయ్ నుదుట ధరించిన అర్ధచంద్రాకారపు 'చంద్రకోర' తిలకం అందరి దృష్టిని విశేషంగా ఆకర్షించింది. తాను ధరించిన ఆ తిలకం కేవలం అలంకరణ కోసం మాత్రమే పెట్టుకున్నది కాదని రేణుదేశాయ్ స్పష్టం చేశారు. మహారాష్ట్రలోని పుణెలో పుట్టి పెరిగిన తనకు అక్కడి సంప్రదాయాలపై ప్రత్యేకమైన గౌరవం ఉందని తెలిపారు.
మహారాష్ట్ర సామ్రాజ్య వైభవాన్ని, పీష్వాల వారసత్వాన్ని గుర్తు చేసే విధంగా ఆ తిలకాన్ని ధరించినట్లు పేర్కొన్నారు. అది ఆత్మగౌరవానికి, ధర్మ పరిరక్షణకు, పోరాట స్ఫూర్తికి నిదర్శనమని తెలియజేశారు. అంతేకాకుండా కూతురు ఆద్యతో కలిసి జరుపుకున్న దీపావళి తనకు ప్రత్యేకంగా నిలుస్తుందని రేణుదేశాయ్ సంతోషం సంతోషం వ్యక్తం చేశారు. మూలాలను మరిచిపోకుండా భారతీయ ఔన్నత్యాన్ని చాటిచెబుతూ, ప్రజలందరికీ దీపావళి శుభాకాంక్షలు తెలియజేశారు. పండుగ వేళ భారతీయ సంస్కృతిని చాటిచెప్పిన రేణుదేశాయ్కు నెటిజన్ల నుంచి ప్రశంసలు వస్తున్నాయి.
టైగర్ నాగేశ్వరావుతో రీ ఎంట్రీ
రవితేజ 'టైగర్ నాగేశ్వరావు' చిత్రంతో దాదాపు 18 సంవత్సరాల విరామం తర్వాత వెండితెరపై రేణుదేశాయ్ రీఎంట్రీ ఇచ్చారు. ఇందులో ఆమె సామాజిక సంస్కర్తగా పోషించిన పాత్రకు మంచి గుర్తింపు వచ్చింది. ఆ తర్వాత రీసెంట్గా ఓటీటీ ప్లాట్ఫామ్లో విడుదలైన 'కాశీమజిలీ' అనే షార్ట్ఫిల్మ్లోనూ కీలక పాత్రలో నటించి ఆకట్టుకున్నారు. ఇక వీటితో పాటు ప్రస్తుతం ఆమె పలు సినిమాలతో పాటు, వెబ్సిరీస్లలోనూ నటిస్తూ బిజీగా ఉన్నారు.
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