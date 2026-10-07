'హార్ట్ టచింగ్ ఎమోషన్స్తోపాటు హార్ట్ బ్రేకింగ్గా కూడా!'- రణబాలిపై రష్మిక రివ్యూ ఇదే!
ఇన్స్టాగ్రామ్ వేదికగా ఫ్యాన్స్తో ముచ్చటించిన రష్మిక - రణబాలి సినిమాపై ఫ్యాన్స్ అడిగిన ప్రశ్నలకు పలు ఇంట్రెస్టింగ్ విశేషాలు వెల్లడి
Published : October 7, 2026 at 8:52 PM IST
Rashmika on Ranabaali With Fans : విజయ్ దేవరకొండ - రష్మిక లేటెస్ట్ మూవీ 'రణబాలి' విడుదలకు రెడీ అవుతోంది. ఈ నేపథ్యంలో సినిమా ప్రమోషన్స్లో భాగంగా 'ఆస్క్ మీ ఎనీథింగ్' పేరిట ఇన్స్టా వేదికగా ఫ్యాన్స్తో రష్మిక చిట్చాట్ నిర్వహించారు. ఈ క్రమంలో అభిమానులు అడిగిన పలు క్వశ్చన్స్కు రష్మిక సమాధానాలను ఇచ్చారు. ముఖ్యంగా ఈ సినిమా గురించి ఒక్క మాటల్లో చెప్పండంటూ అడిగిన ప్రశ్నకు ఆమె ఇచ్చిన సమాధానం ఇప్పుడు సినిమాపై అంచనాలను పెంచుతుంది. ఈ ఒక్క కామెంట్ సినిమాపై ఆసక్తిని రేకెత్తిస్తుంది. ప్రస్తుతం ఈ కామెంట్స్ నెట్టింట వైరలవుతున్నాయి.
సినిమా చూసి తెలుసుకోండి : రష్మిక
ఈ చిట్చాట్లో ఫ్యాన్స్, రణబాలి సినిమా స్టోరీ, ఇతర విశేషాల గురించి ప్రశ్నలను అడిగారు. సినిమా ఎండింగ్ ఎలా ఉంటుందని ఫ్యాన్స్ అడగ్గా దానికి రష్మిక బదులిస్తూ 'సినిమా మొత్తం చూసి మీరే ఆస్వాదించాలి. స్టోరీ ఏంటనేది నేను చెప్పను' అని అన్నారు.
నాకు ఇష్టమైన సీన్ ఇదే!
షూటింగ్ సెట్స్లో మీరు కానీ, విజయ్ సర్ గానీ ఎప్పుడైనా ఇబ్బంది పడిన సందర్భాలు ఉన్నాయా? అంటూ ఓ అభిమాని అడగ్గా 'మా ఇద్దరి మధ్య సరైన అవగాహన ఉంది. అసౌకర్యానికి గురైన సందర్భాలు ఎప్పుడూ రాలేదు' అని తెలిపారు. సినిమా మొత్తం మీద మీకు బాగా నచ్చిన సీన్ ఏంటని అడగ్గా 'రణబాలి జయమ్మను కలిసిన కొద్దిసేపటికే వెంటనే పెళ్లి చేసుకునే సీన్ నాకు ఎంతో ఇష్టం. ఇది నాకు చాలా ఫన్నీగా అనిపించింది' అని రష్మిక సరదాగా చెప్పుకొచ్చారు.
నచ్చిన సాంగ్? - రష్మిక ఆన్సర్ ఇదే!
ఇందులో మీకు బాగా నచ్చిన సాంగ్ ఏంటని ఓ అభిమాని అడగ్గా 'అది నాకంటే మీకే బాగా తెలుసు' అంటూ ఏందయ్యా సామి పాటకు సంబంధించిన ఫొటోకు ఫన్నీ ఎమోజీలను జత చేశారు. ఈ సినిమా ద్వారా మీరు లైఫ్లో నేర్చుకున్న విషయాలేంటి అని అడగ్గా 'మీరందరికీ తెలిసే ఉంటుంది. స్వతహాగా నేను దయతో కూడిన కరుణ, మానవత్వాన్ని బలంగా నమ్ముతాను. ఎప్పుడైతే ఈ స్టోరీని నేను విన్నానో అప్పుడు నాలో ఒకే ఆలోచన వచ్చింది. ఈరోజు దేశప్రజలు స్వేచ్ఛా స్వాతంత్య్రాలతో ఎంత ఆనందంగా జీవిస్తున్నారో, ఆ ఆలోచనలు నా జీవితంలో చాలా గొప్ప విషయాను నేర్పించాయి' అంటూ ఆమె చెప్పారు.
సినిమా గురించి వన్ లైన్లో
సినిమా గురించి ఒక్క లైన్లో ఏం చెబుతారంటూ ఓ అభిమాని అడిగిన ప్రశ్నపై రష్మిక మాట్లాడుతూ 'ఈ సినిమా హార్ట్ టచింగ్ ఎమోషన్స్తో ఉంటూనే హార్ట్ బ్రేకింగ్గా కూడా ఉంటుంది' అని రష్మిక రిప్లై ఇచ్చారు. రీసెంట్గా మీరు చేసిన ఓ ఫన్నీ విషయం ఏంటని ఇంకో అభిమాని అడగ్గా 'విజయ్ను ఇమిటేట్ చేయడం అంటూ దీనికి సంబంధించిన ఫొటోను పోస్ట్ చేసి వాటికి ఫన్నీ ఎమోజీలను రష్మిక జత చేశారు. విజయ్తో కలిసి సినిమాలో నటిస్తున్నప్పుడు మీరు ఎలా ఫీల్ అయ్యారని మరో ఫ్యాన్ అడగ్గా 'సెట్స్లో చాలా ఫన్నీగా ఉండేది. విజయ్ ఏ సినిమా చేసినా చేస్తున్నప్పుడు ఎంతో నిబద్ధతతో వర్క్ చేస్తారు. ఆ విషయంలో విజయ్ను చూసి నేను చాలా విషయాలు నేర్చుకున్నాను' అని రష్మిక వెల్లడించారు.
ఈ సినిమా విషయానికొస్తే రాహుల్ సంకృత్యాన్ దీన్ని డైరెక్ట్ చేస్తున్నారు. దీన్ని టీ సిరీస్ సమర్పణలో మైత్రీ మూవీ మేకర్స్ సంస్థ ప్రతిష్ఠాత్మకంగా నిర్మిస్తోంది. అక్టోబర్ 16న వరల్డ్వైడ్గా థియేటర్లో రిలీజ్ కానుంది.
'రణబాలి' డాక్యుమెంటరీ నుంచి తొలి గ్లింప్స్ విడుదల