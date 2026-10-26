'ఎప్పుడూ లేనంత సంతోషంగా, ప్రేమలో ఉన్నా- మీ పని మీరు చూసుకోండి'- ట్రోల్స్కు రష్మిక స్ట్రాంగ్ వార్నింగ్
తమ వివాహ బంధంపై వస్తున్న విమర్శలకు రష్మిక మందన్నా గట్టి కౌంటర్ ఇచ్చారు. తమను విమర్శించేవాళ్లు ఎవరి పని వాళ్లు చూసుకోవాలని హితవు పలికారు
Published : October 26, 2026 at 3:52 PM IST
Rashmika Mandanna On Trolls : టాలీవుడ్ స్టార్ కపుల్ విజయ్ దేవరకొండ- రష్మిక మందన్నా రీసెంట్గా హిందీ టాక్ షోలో పాల్గొన్నారు. ఆ షోలో తమ ప్రేమ, పెళ్లి విషయల గురించి ఆసక్తికర విషయాలు షేర్ చేసుకున్నారు. అయితే రష్మిక చెప్పిన కొన్ని విషయాలపై సోషల్ మీడియాలో చర్చ జరిగింది. 'పెళ్లి చేసుకోమని రష్మిక నన్ను 100సార్లు అడిగింది' అని విజయ్ చెప్పారు. దీనిపై, వీళ్ల రిలేషన్పై ట్రోల్స్ వస్తున్నాయి. ఈ ప్రచారంపై రష్మిక, విజయ్ ఇద్దరూ స్పందించారు. తామిద్దరి మధ్య ఎంతో మంచి బంధం ఉందని, ప్రస్తుతం ఆ ప్రేమను ఎంజాయ్ చేస్తున్నామని పేర్కొన్నారు. ఈ మేరకు ఎక్స్లో ఓ సుదీర్ఘ స్టేట్మెంట్ రిలీజ్ చేశారు. ఫేక్ ప్రచారాలు ఇప్పటికైనా ఆపాలని ట్రోలర్స్కు స్ట్రాంగ్ వార్నింగ్ ఇచ్చారు.
'నా ప్రియమైన ఇంటర్నెట్ యూజర్స్! సాధారణంగా ఇలాంటి విషయాలపై నేను మాట్లాడను. ఎందుకంటే ఎవరి అభిప్రాయాలు వాళ్లకు ఉండడం సహజమే. అలాంటి వాటిని నేనూ ఎంజాయ్ చేస్తాను. కానీ కొంతమంది ఇప్పుడు హద్దులు దాటుతున్నారు కాబట్టి మాట్లాడాల్సి వస్తుంది. విజయ్తో వివాహం ప్రతిపాదన, పెళ్లి చేసుకోవడానికి సమయం తీసుకోవడంలో ఎలాంటి తప్పు లేదు. పెళ్లంటే జీవితంలో పెద్ద విషయం. అలాంటి దానిపై నిర్ణయం తీసుకోవాలంటే ఎవరైనా చాలా ఆలోచిస్తారు. విజయ్ కూడా అలాగే ఆలోచించాడు'
'మేమిద్దం ఎంతో ఇష్టపడి పెళ్లి చేసుకున్నాం. పెళ్లి ప్రపోజల్ అంటే మోకాళ్లపై కూర్చొని ఉంగరాలు మార్చుకోవడం, వేడుకలు చేసుకోవాడం కాదు. మా వరకు పెళ్లి అనేది ఇద్దరి మధ్య ఓ నమ్మకం, ఇద్దరి భవిష్యత్తు. అందుకే మేం, మా ఇద్దరిని ఎంచుకున్నాం. విజయ్ అంటే నాకు చాలా ప్రేమ ఉంది. ప్రస్తుతం నా జీవితంలో ఎన్నడూ లేనంత సంతోషంగా, ప్రేమలో ఉన్నాను. విమర్శలు, అవాస్తవాలతో మా కుటుంబంపై జరిగే దాడులను సహించేది లేదు. మా గురించి విచారించడం మానేసి ఎవరికి వారు తమ సొంత విషయాలపై దృష్టి పెట్టి సంతోషంగా ఉండండి' అని రష్మిక పేర్కొన్నారు.
🫰🏻🫶🏻♥️ https://t.co/nQ3W0DYf0K— Rashmika Mandanna (@iamRashmika) October 26, 2026
తమపై నెగిటివ్ ప్రచారంపై విజయ్ దేవరకొండ కూడా స్పందించారు. జీవితంలో రష్మికను పొందడం తనకు దక్కిన అదృష్టమని అన్నారు. 'నా ప్రాణ స్నేహితురాలు, నా భార్య, నా ప్రియురాలు. నా జీవితంలో నేను పొందిన అందమైనదాంట్లో మా ప్రేమ ఒకటి. ప్రస్తుతం మేమిద్దరం సంతోషంగా ఉన్నాము. అయితే ఈ ప్రపంచానికి నేను, ఆమె మాత్రమే వ్యతిరేకంగా ఉన్నామంటే మేమేం చేయలేం. అలాగే అనుకోండి' అని ఇన్స్టాలో పోస్టు పెట్టారు.
రష్మికకు మద్దతుగా మధుబాల, జావెద్
'సినీ ఇండస్ట్రీలో సౌత్ ఇండియన్ యాసతో హిందీలో మాట్లాడటానికి నాకు 30 ఏళ్లు పట్టింది. అప్పుడు విమర్శలు ఎలా ఎదుర్కోవాలో అని భయపడేదాన్ని. కానీ రష్మిక, నువ్వు మాత్రం నీ హిందీ యాసపై వచ్చిన ట్రోల్స్ను ధైర్యంగా ఎదుర్కొన్నావు. నీలో ఈ విషయం నాకు బాగా నచ్చింది. దీంతో నీపై అభిమానం రెట్టింపు అయ్యింది. ఇలాగే ఆత్మివిశ్వాసంతో ముందుకు సాగిపో' అని మాట్లాడిన ఓ వీడియోను మధుబాల ఇన్స్టాగ్రామ్లో షేర్ చేసుకున్నారు. ఇదే విషయంలో బాలీవుడ్ ప్రముఖ రచయిత జావేద్ అక్తర్ కూడా రష్మికకు మద్దతు తెలిపారు.
'నేను తెలంగాణ కోడలిని - ఇది నా తొలి బతుకమ్మ పండుగ' - రష్మిక మందన్న