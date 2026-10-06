'అది నా బలహీనత కాదు'- ట్రోలర్స్కు స్ట్రాంగ్ కౌంటర్ ఇచ్చిన రష్మిక
సోషల్ మీడియా ట్రోల్స్పై స్పందించిన రష్మిక - ఎవరి కోసమో తన ప్రవర్తనను మార్చుకోనని స్పష్టం
Published : October 6, 2026 at 1:53 PM IST
RASHMIKA REACT ON TROLLS : సెలబ్రిటీలు ఇటీవల విపరీతమైన సోషల్ మీడియా ట్రోల్స్ను ఎదుర్కొంటున్నారు. ఇప్పటికే రణ్బీర్ కపూర్, కత్రినా కైఫ్, సల్మాన్ ఖాన్ భిన్న కారణాలతో ఈ ట్రోలింగ్కు గురికాగా ఇప్పుడు లేటెస్ట్గా యంగ్ హీరోయిన్ రష్మిక సైతం ట్రోలింగ్ బారినపడ్డారు. ఈ నేపథ్యంలో తనపై సోషల్ మీడియాలో వచ్చే ట్రోలింగ్స్పై స్టార్ హీరోయిన్ రష్మిక గట్టి కౌంటర్ ఇచ్చారు.
తాను అందరితోనూ సరదాగా ఉండడాన్ని కొంతమంది తప్పుపడుతున్నారని అన్నారు. కానీ అలాంటి విమర్శలను చూసి తన ప్రవర్తన మార్చుకోనని స్పష్టం చేశారు. 'రణబాలి' మూవీ ప్రమోషన్స్లో భాగంగా పాల్గొన్న ఓ ఇంటర్వ్యూలో ఆమె ఈ సందర్భంగా పలు విషయాలను షేర్ చేసుకున్నారు.
నటించాల్సిన అవసరం లేదు
'అందరితో మంచిగా ఉండడం నా ఉద్దేశంలో బలహీనత కాదు. నేను ఉన్నచోట పాజిటివిటీ రావాలనే ఉద్దేశంతో సరదాగా ఉంటాను. దీనికి ఏ పేరు పెట్టినా ఫర్వాలేదు. అందరికీ నేను నచ్చాలని లేదు. నాకు ఇలా ఉండటమే ఇష్టం. నేను నాలా ఉండడానికి నటించాల్సిన అవసరం నాకు లేదు. ఎవరికోసమో నేను మారలేను. నేను సరదాగా ఉండడం వల్ల నా కుటుంబం, ఫ్రెండ్స్ అందరూ సంతోషంగా ఉంటారు' అని తెలిపారు. ఇక రష్మిక మాటలకు విజయ్ దేవరకొండ సైతం సపోర్ట్ చేశారు.
రష్మిక ఓపెన్ ఫ్రెండ్లీ నేచర్ను ఆమె ఫ్యాన్స్ లైక్ చేస్తారు. ఎందుకంటే అభిమానులను రష్మిక ఓన్ చేసుకుని మాట్లాడతారు. కానీ అదే స్వభావం ఆన్లైన్ ట్రోలర్స్కు టార్గెట్గా మారింది. వాళ్లు దీన్ని 'ఓవర్యాక్షన్' అని సోషల్ మీడియాలో ఇటీవల ట్రోల్స్ చేశారు. ఈ నేపథ్యంలో రష్మిక ఘూటుగా రియాక్ట్ అయ్యారు. తన ప్రవర్తన జనాల మెప్పు కోసం ఆడే నాటకం కాదని రష్మిక అన్నారు.
రణబాలికి ఓకే చేయడానికి రీజన్ ఇదే!
ఇక మరోవైపు రణబాలిపై ఇంట్రెస్టింగ్ కామెంట్స్ చేశారు. ఈ చిత్రం తనకు చాలా ప్రత్యేకమని రష్మిక అన్నారు. అదే విధంగా ఈ సినిమా అంగీకరించడానికి కారణాన్ని వివరించారు. 'డైరెక్టర్ రాహుల్ సాంకృత్యాన్ సినిమాలో నటించాలని చాలా రోజుల నుంచి అనుకుంటున్నాను. అందుకే ఈ అవకాశాన్ని వదులుకోలేదు. ఇందులో విజయ్ దేవరకొండ హీరో అని తెలిసి వెంటనే గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇచ్చాను. ఎందుకంటే విజయ్తో స్క్రీన్ షేర్ చేసుకొని చాలా కాలమైంది. అందుకే ఈ సినిమా నాకు చాలా ప్రత్యేకం' అని రష్మిక అన్నారు.
ఇక ఇందులో తాను పోషించిన జయమ్మ క్యారెక్టర్ గురించి మాట్లాడుతూ, చాలా ఎమోషన్తో కూడిన పాత్రని పేర్కొన్నారు. ప్రేక్షకులకు ఈ పాత్ర కచ్చితంగా కనెక్ట్ అవుతుందని అభిప్రాయపడ్డారు. దీనికి మ్యూజిక్ ద్వయం అజయ్ - అతుల్ సంగీతం అందిస్తున్నారు. ఇప్పటికే రిలీజైన టీజర్లో ఈ జోడీ అందించిన బ్యాగ్రౌండ్ మ్యూజిక్ అదిరిపోయింది. ఈ చిత్రాన్ని టీ సిరీస్ సమర్పణలో మైత్రీ మూవీ మేకర్స్ సంస్థ ప్రతిష్ఠాత్మకంగా నిర్మిస్తోంది. ఇది దసరా సీజన్లో అక్టోబర్ 16న వరల్డ్వైడ్గా థియేటర్లో రిలీజ్ కానుంది.
ప్రతిష్ఠాత్మక చిత్రాల్లో రష్మిక
రష్మిక సినిమాల విషయానికొస్తే రణబాలి కాకుండా ఆమె చేతిలో మరికొన్ని ప్రతిష్ఠాత్మక చిత్రాలు ఉన్నాయి. దేశం గర్వించదగ్గ సంగీత విద్వాంసురాలు ఎం. ఎస్. సుబ్బలక్ష్మి బయోపిక్లో ఆమె ప్రధాన పాత్రలో నటిస్తున్నారు. ఈ చిత్రానికి జెర్సీ ఫేమ్ గౌతమ్ తిన్ననూరి డైరెక్ట్ చేస్తున్నారు. ఇటీవల చెన్నైలో ఈ మూవీ పూజా కార్యక్రమం జరిగింది. దీనితో పాటు ఆమె 'మైసా' అనే లేడీ ఓరియెంటెడ్ సినిమాలోనూ నటిస్తున్నారు. ఈ చిత్రానికి కొత్త దర్శకుడు రవీంద్ర పూలే తెరకెక్కిస్తున్నారు. నవంబర్ 27న ప్రపంచవ్యాప్తంగా 'మైసా' గ్రాండ్గా రిలీజ్ కానుంది.
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