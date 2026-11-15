'లివింగ్ టుగెదర్గా ఉందామన్నారు- ఓకే అనాల్సింది' - రమ్యకృష్ణ ఇంట్రెస్టింగ్ కామెంట్స్!
Ramya Krishna On Married Life: భర్త కృష్ణవంశీపై ఓ పాస్ట్లో నటి రమ్యకృష్ణ మాట్లాడారు. తాము ఇప్పటికీ దంపతులమేనని, కానీ మంచి ఫ్రెండ్స్లా వేర్వేరుగా ఉంటున్నామని వెల్లడించారు.
Published : November 15, 2026 at 4:00 PM IST
తన వర్క్ విషయం తప్ప ఇతర విషయాలను ఎవరికీ చెప్పడం ఇష్టం ఉండదని ప్రముఖ నటి రమ్యకృష్ణ అన్నారు. అందుకే తాను ఎప్పుడు కూడా సోషల్ మీడియాలో యాక్టివ్గా ఉండనని చెప్పారు. లేటెస్ట్గా ఓ పాడ్కాస్ట్లో పాల్గొన్న ఆమె భర్త కృష్ణవంశీతో విడాకులు తీసుకున్నట్లు వస్తున్న రూమర్స్ను ఖండించారు. తాము కలిసే ఉన్నామని, కాకపోతే కెరీర్పరంగా వేర్వేరుగా ఉండాల్సి వస్తుందని క్లారిటీ ఇచ్చారు. అంతేకాకుండా తన సినీ కెరీర్కు సంబంధించిన పలు ఇంట్రెస్టింగ్ విశేషాలను కూడా షేర్ చేసుకున్నారు.
కలిసే ఉన్నాం - కానీ!: రమ్యకృష్ణ
'నేను, కృష్ణవంశీ ఇప్పటికీ దంపతులమే. కానీ, సంతోషంగా వేర్వేరు ప్రాంతాల్లో ఉంటున్నాం. కెరీర్ పరంగా మేం అలా ఉండాల్సి వస్తోంది. మా అబ్బాయి పుట్టినప్పుడు నేను సీరియల్స్తో బిజీగా ఉన్నాను. ఆ సమయంలో 15 రోజులకొకసారి చెన్నై- హైదరాబాద్ ట్రావెల్ చేసేదాన్ని. నేను అలా వచ్చి వెళ్లిన ప్రతిసారి మా అబ్బాయి అనారోగ్యానికి గురయ్యేవాడు. దీంతో వాడిని చెన్నైలోనే చదివిస్తానని కృష్ణవంశీతో చెప్పాను. అది ఇద్దరికీ సౌకర్యవంతంగా ఉంటుందని ఓకే చేశాం. ఆయన చాలా క్రియేటివ్గా ఆలోచిస్తారు. రోజూ గొడవలు పడడం కంటే మంచి ఫ్రెండ్స్లా ఉన్నాం. నిజానికి పెళ్లి ఎందుకని లివింగ్ టుగెదర్గా ఉందామని కృష్ణవంశీ అప్పుడే చెప్పాడు. నేను ఓకే చెప్పిఉండాల్సింది (నవ్వుతూ). ఆయనకు సినిమానే ప్రపంచం. ఆయన నా వర్క్లోకి రారు. నేను ఆయన వర్క్లోకి వెళ్లను. ప్రస్తుతం ఆయన, నేను ఇద్దరం సంతోషంగా ఉన్నాం' అని రమ్యకృష్ణ తెలిపారు.
కమెడియన్తో నా మొదటి చిత్రం
తన సినీ ప్రయాణాన్ని గుర్తు చేసుకుంటూ, 14 ఏళ్ల వయసులోనే పరిశ్రమలోకి వచ్చానని రమ్యకృష్ణ అన్నారు. అప్పట్లో తన భరతనాట్యం ఎంట్రీ ఫొటోలు చూసి దర్శకులు భారతీరాజా, టి.రాజేంద్ర ఫోన్ చేశారని తెలిపారు. కానీ ఒకరి సినిమాలో నటిస్తే, మరొకరి సినిమా వదులుకోవాల్సి వస్తుందేమోనని ఇద్దరి సినిమాలను వదులుకున్నట్లు పేర్కొన్నారు. ఆ తర్వాత 1985లో కమెడియన్ వై.జి. మహేంద్రన్ సరసన తమిళంలో 'వెల్లై మనసు' అనే సినిమాను చేశానని అన్నారు. అదే తన మొదటి చిత్రమని పేర్కొన్నారు. ఒక హీరోయిన్ ఎలా అయితే కెరీర్ స్టార్ట్ చేయకూడదో తాను అలా ప్రారంభించానని చమత్కరించారు.
అమ్మోరుకు పడిన కష్టం దేనికీ పడలేదు: రమ్యకృష్ణ
1995లో రిలీజై విజయం సాధించిన 'అమ్మోరు' సినిమా గురించి రమ్యకృష్ణ మాట్లాడారు. అమ్మోరు సినిమాకు పడిన కష్టం తాను దేనికీ పడలేదని వివరించారు. అప్పట్లో సీజీ కొత్త కావడంతో లండన్ నుంచి బ్లూ కలర్ మేకప్ తెప్పించారని గుర్తు చేస్తున్నారు. 10 చేతుల సీన్ కోసం ఉదయం నుంచి కర్రకు కట్టేసి ఉంచేవారని అన్నారు. కాస్ట్యూమ్తో చేసినవి కాకుండా నిజమైన ఆయుధాలను పట్టుకుని కదలకుండా అలానే ఉండేదానినని పేర్కొన్నారు.
ఆ సమయంలో వాష్రూమ్కు కూడా వెళ్లడానికి కుదిరేది కాదని తెలిపారు. అప్పుడు తాము పడిన కష్టంలో, ఇప్పటి వాళ్లు పావువంతు కూడా పడడం లేదన్నారు. ఇప్పుడు ఎలాంటి కష్టమైన సీన్స్ ఉన్నా సరే సీజీ ఉండటంతో తేలికైపోయిందని, కానీ అప్పట్లో అలా ఉండేది కాదన్నారు. ఆ సమయంలో కారవ్యాన్స్ కూడా అందుబాటులో లేవని రమ్యకృష్ణ అన్నారు. ఇక అమ్మోరు సినిమా చేసే సమయంలో అంత పెద్ద విజయం సాధిస్తుందని ఊహించలేదని రమ్యకృష్ణ వెల్లడించారు. మెగాస్టార్ చిరంజీవితో 'అల్లుడా మజాకా', యాంగ్రీ యంగ్ మ్యాన్ రాజశేఖర్తో 'అల్లరి ప్రియుడు' లాంటి సినిమాల సమయంలోనే అమ్మోరు కూడా చేశానని రమ్యకృష్ణ వివరించారు. రమ్యకృష్ణ పర్సనల్ లైఫ్ విషయానికొస్తే 2003లో డైరెక్టర్ కృష్ణవంశీని ఆమె ప్రేమ వివాహం చేసుకున్నారు. ఈ దంపతులకు రిత్విక్ వంశీ అనే కుమారుడు ఉన్నాడు.
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