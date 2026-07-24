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'కారు కొనుక్కోవచ్చనే ఇండస్ట్రీలోకి వచ్చాను'- రకుల్ ప్రీత్ సింగ్

రకుల్ ప్రీత్ సింగ్ లేటెస్ట్ ఇంటర్వ్యూ- సినిమాల్లోకి ఎలా వచ్చిందో షేర్ చేసుకున్న హీరోయిన్- ఆమె ఫస్ట్ రెమ్యూనరేషన్ ఎంతో తెలుసా?

Rakul Preet Singh
Rakul Preet Singh (Source : Getty Images)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : July 24, 2026 at 9:08 PM IST

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Rakulpreet Singh Journey : టాలీవుడ్​లో టాప్ హీరోలతో స్క్రీన్ షేర్ చేసుకున్న అతికొద్దిమంది హీరోయిన్లలో రకుల్ ప్రీత్ సింగ్ ఒకరు. ధృవ, నాన్నకు ప్రేమతో, సరైనోడు, ఖాకీ లాంటి సూపర్ హిట్ సినిమాల్లో నటించి మంచి గుర్తింపు తెచ్చుకుంది. అయితే తాను ఇండస్ట్రీలోకి ఎలా వచ్చిందో రీసెంట్​గా ఓ ఇంటర్వ్యూలో షేర్ చేసుకుంది. చిన్నప్పటి నుంచి నటి కావాలన్న కలలు తనకు లేవని, అనుకోకుండా సినిమాల్లోకి వచ్చినట్లు చెప్పింది. కాలేజీ డేస్​లో ఉన్నప్పుడే తొలి సినిమా ఆఫర్ వచ్చిందని, ఈ రెమ్యూనరేషన్​తో కారు కొనుక్కోవచ్చనన్న కారణంతోనే ఓకే చెప్పినట్లు రకుల్ పేర్కొంది.

ఇదీ రకుల్ జర్నీ
'నేను కాలేజీలో చదువుతుండగా, ఎక్కడో నా ఫొటోలు చూసి కన్నడ ఇండస్ట్రీ వాళ్లు మా నాన్ను సంప్రదించారు. నన్ను సినిమాలో తీసుకుంటామని అన్నారు. అప్పుటికీ నేను ఇంకా ఫస్ట్ ఇయరే చదువుతున్నా. సినిమాల గురించి నాకు ఎక్కువగా తెలియదు. అందుకే ఏం చెప్పలేదు. అయితే వాళ్లు రెమ్యూనరేషన్ కింద రూ.5 లక్షలు ఇస్తామని అన్నారు. ఆ రెమ్యూనరేషన్​కు నేను అట్రాక్ట్ అయిపోయాను. ఎందుకంటే ఆ డబ్బుతో ఓ కారు కొనుక్కోవాలని అనుకున్నాను. అప్పటిదాకా నా ఫ్రెండ్స్ గ్యాంగ్​లో ఎవరికీ కారు లేదు. నేనే మొదటి అమ్మాయిని అవుతానన్న ఒక్క కారణంతోనే సినిమాకు ఓకే చెప్పాను'

'అయితే ఆ సినిమా కోసం 40 రోజులు షూటింగ్​లో పాల్గొన్నాను. అలా కెమెరా ముందు పని చేయడం నాకు చాలా నచ్చేసింది. దీంతో గ్యాడ్యుయేషన్ కంప్లీట్ చేసి సినిమాల్లో కెరీర్ ప్రారంభించాలని అప్పుడే డిసైడ్ అయ్యాను. అందుకే తొలి సినిమాకు రెండో సినిమాకు గ్యాప్ వచ్చింది. అలా 2013లో రీ ఎంట్రీ ఇచ్చాను. కానీ నాకు నేనుగానే ఇండస్ట్రీలోకి వచ్చాను. ఎవరి హెల్ప్ తీసుకోలేదు. అయితే కెరీర్ ప్రారంభంలో కాలేజీ అటెండెన్స్, క్లాస్​లు మిస్ కాకూడదని అనేక పెద్ద సినిమాలు ఒప్పుకోలేదు' అని రకుల్ తన సినీ జర్నీ గురించి పేర్కొంది. కాగా, 2024లో బాలీవుడ్ నటుడు జాకీ భగ్నానీని పెళ్లి చేసుకుంది.

తెలుగులో వరుస హిట్లు
కాగా, రకుల్‌ ప్రీత్‌ 2009లో కన్నడ చిత్రం 'గిల్లీ'తో హీరోయిన్‌గా డెబ్యూ చేసింది. కానీ, తెలుగులో మాత్రం 2013లో ఎంట్రీ ఇచ్చింది. సందీప్ కిషన్ హీరోగా వచ్చిన 'వెంకటాద్రి ఎక్స్‌ప్రెస్'​ సినిమాతో ఇక్కడి ప్రేక్షకులకు పరిచయమైంది. ఈ సినిమా మంచి విజయం అందుకుంది. ఆ తర్వాత గోపీచంద్ 'లౌక్యం', ఎన్టీఆర్​తో 'నాన్నకు ప్రేమతో' , అల్లు అర్జున్​తో 'సరైనోడు', రామ్​చరణ్​తో 'ధృవ', మహేశ్ బాబు 'స్పైడర్', నాగ చైతన్య 'రారండోయ్ వేడుక చూద్దాం', కార్తి 'ఖాకీ' ఇలా వరుస హిట్ సినిమాల్లో నటించింది. తెలుగులోనే కాకుండా బాలీవుడ్​లోనూ రకుల్ రాణించింది. 2014లో 'యారియాన్'​తో హిందీలోకి ఎంట్రీ ఇచ్చింది. ఆ తర్వాత 'దేదే ప్యార్ దే' లాంటి పలు సినిమాల్లో నటించింది. ప్రస్తుతం తెలుగు సినిమాలు లేవు. కానీ నితేశ్ తివారి ప్రతిష్ఠాత్మకంగా రూపొందిస్తున్న 'రామాయణ'లో నటిస్తోంది. ఇందులో ఆమె శూర్పణఖ పాత్రలో కనిపించనుంది. ఈ సినిమా రెండు భాగాలుగా రానుంది. తొలి భాగం ఈ ఏడాది దీపావళి, రెండో భాగం 2028 దీపావళికి రిలీజ్ కానున్నాయి.

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