'టాలీవుడ్కు ఎందుకు దూరమయ్యావు?'- రకుల్ ప్రీత్ సింగ్ రిప్లై ఇదే
Rakul Preet Singh On Telugu Movies : నటి రకుల్ ప్రీత్ సింగ్ తాను తెలుగు సినిమాలకు ఎందురు దూరమయ్యారో కారణం చెప్పారు.
Published : November 1, 2026 at 10:03 AM IST
నటి రకుల్ప్రీత్ సింగ్ ఒకప్పుడు టాలీవుడ్లో స్టార్ హీరోయిన్గా వెలుగు వెలిగారు. ఆమె కెరీర్ ప్రారంభంలో వరుస హిట్లు అందుకున్నారు. తెలుగులో దాదాపుగా ఉన్న టాప్ హీరోలందరితోనూ రకుల్ స్క్రీన్ షేర్ చేసుకున్నారు. జూనియర్ ఎన్టీఆర్, అల్లు అర్జున్, రామ్చరణ్, మహేశ్ బాబు, రవితేజ, నాగార్జున లాంటి స్టార్ల సినిమాల్లో హీరోయిన్గా కనిపించి మెప్పించారు. అయితే ఏమైందో ఏమో తెలియదు కానీ, గత ఐదారేళ్లుగా ఆమె టాలీవుడ్కు దూరంగా ఉంటున్నారు. కేవలం బాలీవుడ్లోనే సినిమాలు చేస్తున్నారు. తాజాగా దీనిపై రకుల్ స్పందించారు. ఆమె తెలుగు సినిమాలకు ఎందుకు దూరమయ్యారో కారణం చెప్పారు.
రకుల్ ప్రస్తుతం బాలీవుడ్లో పలు ప్రాజెక్ట్లతో బిజీగా ఉన్నారు. అందులో నితేశ్ తివారీ తెరకెక్కించిన రామాయణం సినిమా ఒకటి. ఇందులో ఆమె శూర్పణఖగా కనిపించనున్నారు. అయితే ఈ సినిమా మరో నాలుగు రోజుల్లో థియేటర్లలోకి రానున్న నేపథ్యంలో ప్రమోషన్స్లో భాగంగా తాజాగా ఓ ఇంటర్వ్యూలో పాల్గొన్నారు. ఒకప్పుడు తెలుగులో వరుస ప్రాజెక్టులతో ఎంతో బిజీగా ఉన్న రకుల్, ఇప్పుడు ఎందుకు చాలా తెలుగు సినిమాల్లో కనిపించడం లేదని యాంకర్ నటిని అడిగారు. దీనికి స్పందిస్తూ, తాను తెలుగు సినిమాలకు దూరంగా ఉండటం గురించి రకుల్ మాట్లాడారు.
ఏదీ ప్లాన్ చేయలేదు- అనుకోకుండానే జరిగిపోయింది : రకుల్
తెలుగు సినిమాలకు దూరమవ్వాలని తాను ఎప్పుడూ అనుకోలేదని రకుల్ చెప్పారు. అయితే తన కెరీర్ ప్రయాణాన్ని కొవిడ్ మార్చివేసిందని అన్నారు. ఆ సమయంలో తాను ముంబయికి వెళ్లాల్సి వచ్చిందని, దీంతో అక్కడే కెరీర్ మొదలుపెట్టిన తనకు హిందీ చిత్రాల్లో చేయాల్సి వచ్చిందని చెప్పారు. ఇదేమీ ప్లాన్ చేసింది కాదని, అనుకోకుండా అలా జరిగిపోయిందని అన్నారు. 'టాలీవుడ్కు దూరమవ్వడం నేను ప్లాన్ చేసింది కాదు. ఒక దశలో, నేను ఇక్కడ వరుసగా సినిమాలు చేస్తున్నాను. అయితే అప్పుడే కొవిడ్ వచ్చింది. దీంతో నేను ముంబయికి వెళ్లాను. ఆ తర్వాత అక్కడ ఆఫర్లు రావడంతో సినిమాలు చేస్తున్నాను' అని చెప్పారు.
అయితే తాను కొంతకాలంగా తెలుగు సినిమాను మిస్ అవుతున్నానని రకుల్ తెలిపారు. టాలీవుడ్లో మళ్లీ పనిచేయడానికి ఆసక్తిగా ఉన్నానని చెప్పారు. ప్రస్తుతం తాను కొన్ని తెలుగు కథలను వింటున్నానని అన్నారు. 'తెలుగు సినిమాను నేను చాలా మిస్ అవుతున్నాను. అయితే ఇక్కడ మళ్లీ సినిమాలు చేసేందుకు నేను ఆసక్తిగానే ఉన్నాను. గత రెండేళ్లుగా కొన్ని తెలుగు కథలను కూడా వింటున్నాను. హైదరాబాద్ను బాగా మిస్ అవుతున్నాను. ఇప్పుడు ఇక్కడికి రావడం చాలా ఉత్సాహంగా అనిపించింది' అని రకుల్ చెప్పారు.
కాగా, రకుల్ చివరిసారిగా తెలుగులో కొండ పొలం సినిమాలో కనిపించారు. క్రిష్ దర్శకత్వం వహించిన ఈ చిత్రం 2021లో వచ్చింది. ఇందులో వైష్ణవ్ తేజ్, రకుల్ ప్రీత్ సింగ్ లీడ్ రోల్స్లో కనిపించారు. 69వ జాతీయ చలనచిత్ర అవార్డ్స్లో ఈ సినిమాలోని ధమ్ ధమ్ ధమ్ అనే పాటకు లిరిసిస్ట్ చంద్రబోస్ జాతీయ ఉత్తమ గీత రచయితగా జాతీయ అవార్డును ఎంపికయ్యారు.