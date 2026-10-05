'20 ఏళ్ల నుంచే ట్యాక్స్ కడుతున్నా- నాకు ఎవరూ ఏ గిఫ్ట్ ఇవ్వలేదు'- IP రైడ్స్పై రకుల్ స్పందన
తనపై వస్తున్న తప్పుడు వార్తలను ఖండించిన రకుల్ప్రీత్ సింగ్ - అందులో ఎలాంటి నిజం లేదని స్పష్టం
Published : October 5, 2026 at 2:14 PM IST
Rakul Preet Singh on IT Raids : ఐటీ సోదాల నేపథ్యంలో తన పేరును ప్రస్తావించడంపై బాలీవుడ్ నటి రకుల్ ప్రీత్ సింగ్ స్పందించారు. ఈ సోదాలతో తనకు ఎలాంటి సంబంధం లేదని చెప్పారు. వాస్తవాలు తెలుసుకొని మీడియా బాధ్యతాయుతంగా వ్యవహరించాలని ఆమె అన్నారు. ఈ మేరకు ఇన్స్టాగ్రామ్లో సుదీర్ఘమైన స్టేట్మెంట్ రిలీజ్ చేశారు.
ఇటీవల జరిగిన ఐటీ సోదాలతో తనకు ఎలాంటి సంబంధం లేదని రకుల్ ప్రీత్ సింగ్ తెలిపారు. ఆర్మీ కుటుంబ నేపథ్యం ఉన్న తాను, ఎంతో కష్టపడి ఈ స్థాయికి వచ్చానని పేర్కొన్నారు. 'నాది ఆర్మీ నేపథ్యం ఉన్న కుటుంబం. నేను ఎంతో కష్టపడి ఈ స్థాయికి వచ్చాను. బాధ్యతాయుత పౌరురాలిగా 20ఏళ్ల వయసు నుంచే టాక్స్ కడుతున్నాను. వ్యక్తిగతంగా లేదా నిర్మాణ సంస్థ ద్వారా నేను ఎలాంటి అక్రమ విదేశీ చెల్లింపుల్లో భాగం కాలేదు. నాకు ఎలాంటి బినామీ ఆస్తులు లేవు. నాకు ఎవరూ ప్రాపర్టీలు గిప్ట్గా ఇవ్వలేదు. అలాంటివి ఇచ్చినా కూడా స్వీకరించను' అని రకుల్ ప్రీత్ సింగ్ పేర్కొన్నారు.
కాగా, గతనెల 29న ముంబయిలో ఆమె మామ, నిర్మాత వాసు భగ్నానీ, పనోరమా స్టూడియోస్కు సంబంధించిన పలు ప్రాంతాల్లో ఐటీ అధికారులు తనిఖీలు నిర్వహించారు. అయితే ఈ సోదాలను తనకు లింక్ చేస్తుండడంపై ఆమె తాజాగా స్పందించారు.