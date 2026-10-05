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'20 ఏళ్ల నుంచే ట్యాక్స్ కడుతున్నా- నాకు ఎవరూ ఏ గిఫ్ట్ ఇవ్వలేదు'- IP రైడ్స్​పై రకుల్ స్పందన

తనపై వస్తున్న తప్పుడు వార్తలను ఖండించిన రకుల్​ప్రీత్ సింగ్ - అందులో ఎలాంటి నిజం లేదని స్పష్టం

Rakul Preet Singh on IT Raids
నటి రకుల్​ప్రీత్​ సింగ్ (Source : Getty Images)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : October 5, 2026 at 2:14 PM IST

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Rakul Preet Singh on IT Raids : ఐటీ సోదాల నేపథ్యంలో తన పేరును ప్రస్తావించడంపై బాలీవుడ్ నటి రకుల్ ప్రీత్ సింగ్ స్పందించారు. ఈ సోదాలతో తనకు ఎలాంటి సంబంధం లేదని చెప్పారు. వాస్తవాలు తెలుసుకొని మీడియా బాధ్యతాయుతంగా వ్యవహరించాలని ఆమె అన్నారు. ఈ మేరకు ఇన్​స్టాగ్రామ్​లో సుదీర్ఘమైన స్టేట్​మెంట్ రిలీజ్ చేశారు.

ఇటీవల జరిగిన ఐటీ సోదాలతో తనకు ఎలాంటి సంబంధం లేదని రకుల్​ ప్రీత్ సింగ్ తెలిపారు. ఆర్మీ కుటుంబ నేపథ్యం ఉన్న తాను, ఎంతో కష్టపడి ఈ స్థాయికి వచ్చానని పేర్కొన్నారు. 'నాది ఆర్మీ నేపథ్యం ఉన్న కుటుంబం. నేను ఎంతో కష్టపడి ఈ స్థాయికి వచ్చాను. బాధ్యతాయుత పౌరురాలిగా 20ఏళ్ల వయసు నుంచే టాక్స్ కడుతున్నాను. వ్యక్తిగతంగా లేదా నిర్మాణ సంస్థ ద్వారా నేను ఎలాంటి అక్రమ విదేశీ చెల్లింపుల్లో భాగం కాలేదు. నాకు ఎలాంటి బినామీ ఆస్తులు లేవు. నాకు ఎవరూ ప్రాపర్టీలు గిప్ట్​గా ఇవ్వలేదు. అలాంటివి ఇచ్చినా కూడా స్వీకరించను' అని రకుల్ ప్రీత్ సింగ్ పేర్కొన్నారు.

కాగా, గతనెల 29న ముంబయిలో ఆమె మామ, నిర్మాత వాసు భగ్నానీ, పనోరమా స్టూడియోస్‌కు సంబంధించిన పలు ప్రాంతాల్లో ఐటీ అధికారులు తనిఖీలు నిర్వహించారు. అయితే ఈ సోదాలను తనకు లింక్​ చేస్తుండడంపై ఆమె తాజాగా స్పందించారు.

Rakul Preet Singh insta Status
రకుల్​ప్రీత్​ సింగ్ ఇన్​స్టా స్టోరీ (Source: Rakul Preet Singh instagram Account)

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