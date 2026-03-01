ETV Bharat / entertainment

'వరలక్ష్మిని శరత్​కుమార్ చాలా టార్చర్ చేశారు- ఆమె నటించడం ఆయనకు ఇష్టం లేదు'- రాధిక

'సరస్వతి' మూవీ ప్రీ రిలీజ్- వరలక్ష్మి సినిమా జర్నీ గురించి ఇంట్రెస్టింగ్ విషయాలు షేర్ చేసుకున్న రాధిక

Radhika Sarathkumar On Varalaxmi
Radhika Sarathkumar On Varalaxmi (Source : ETV Bharat)
Radhika Sarathkumar On Varalaxmi : నటి వరలక్ష్మి శరత్​కుమార్ లీడ్ రోల్​లో నటించిన లేటెస్ట్ సినిమా 'సరస్వతి'. ఈ సినిమాకు వరలక్ష్మినే స్వయంగా దర్శకత్వం వహించారు. ఆమె తన సోదరి పూజతో కలిసి నిర్మించారు. సీనియర్ నటి ప్రియమణి, ప్రకాశ్ రాజ్ ఇందులో కీలక పాత్రలు పోషించారు. ఈ సినిమా మార్చి 06న థియేటర్లలోకి రానుంది. ఈ క్రమంలో మూవీటీమ్ హైదరాబాద్​లో ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్ నిర్వహించింది. అయితే ఈ ఈవెంట్​లో సీనియర్ నటి, శరత్​కుమార్ సతీమణి రాధికా శరత్​కుమార్ వరలక్ష్మి గురించి పలు ఇంట్రెస్టింగ్ విషయాలు షేర్ చేసుకున్నారు.

వరలక్ష్మి హీరోయిన్ అవుతాను అనగానే ఆమె తండ్రి శరత్ కుమార్ మొదట్లో అస్సలు ఒప్పుకోలేదని రాధిక చెప్పారు. ఆమె నిర్ణయాన్ని ఆయన తొలుత అస్సలు అంగీకరించలేదని అన్నారు. ఈ క్రమంలోనే ఓరోజు నేరుగా నిర్మాతకు ఫోన్ చేసి తన కూతురును సినిమాలో పెట్టుకోకూడదని చెప్పినట్లు ఆమె గుర్తుచేసుకున్నారు. అయితే ఎట్టకేలకు ఆయన్ను ఒప్పించి సినిమాల్లోకి వచ్చిన వరలక్ష్మి, తనకు నచ్చిన రంగంలో అద్భుతంగా రాణిస్తున్నారని తెలిపారు.

'వరలక్ష్మి నటి అవుదామనుకున్నప్పుడు, తన తండ్రి శరత్​కుమార్ వ్యతిరేకించారు. అస్సలు ఒప్పుకోలేదు. ఈ విషయంలో ఆమెను ఆయన చాలా టార్చర్ చేశారు. నువ్వు ఎలా నటిస్తావు? నటించకూడదు అని అన్నారు. ఏకంగా ప్రొడ్యూసర్ల​కు ఫోన్ చేసి 'నా కూతురును సినిమాల్లో పెట్టుకోకూడదు' అని వాళ్లకు చెప్పేవారు. అప్పుడు వరలక్ష్మి, వాళ్ల అమ్మ ఛాయ వచ్చి శరత్​ను ఒప్పించాలని నాతో చెప్పారు. 'నేను నిర్ణయాలు తీసుకునే స్టేజ్​లో లేను. కానీ మీకు సపోర్ట్ చేస్తా' అని వాళ్లకు నేను చెప్పాను. అలా ఓరోజు వాళ్లను శరత్​ సినిమా సెట్స్​కు తీసుకెళ్లాను. అదే సమయంలో హీరోయిన్ నమితో శరత్​కు ఓ సాంగ్ షూటింగ్ జరుగుతుంది. అప్పుడు వాళ్ల క్యాస్టూమ్ చూసి వరలక్ష్మి షాక్ అయ్యారు. అప్పుడు మా మధ్య కొంత సంభాషణ జరిగింది'

'నిన్ను చదివించాను కదా. నీ టాలెంట్​ను ఇంకెందులోనైనా ఉపయోగించు. కానీ సినిమా ఇండస్ట్రీలో వద్దు. ఇక్కడ చాలా కష్టాలు ఉంటాయి. నా కూతురు సినిమాల్లో ఉండడానికి నేను ఒప్పుకోను. రాధిక నీకు ఇవన్ని తెలుసుగా, నువ్వు చెప్పు తనకు' అని అన్నారు. అయినా ఆమె వినలేదు. ఎట్టకేలకు తండ్రిని ఒప్పించి సినిమాల్లోకి వచ్చింది. ఆమె తొలి సినిమాలో నటించిన రోజే శరత్​కు చెప్పాను. వరలక్ష్మి ఏదో ఒక రోజు పెద్ద నటి అవుతుంది. నువ్వు ఆమె పట్ల గర్వపడు అని చెప్పా. ఆ తర్వాత వరుకు నేనొక సలహా ఇచ్చాను. 'టాలీవుడ్​పై శ్రద్ధ పెట్టు. తెలుగులో సినిమాలు చెయ్. వాళ్లు నిన్ను గౌరవిస్తారు' అని చెప్పాను. నేను కూడా తెలుగులో ఎన్నో సినిమాలు చేశాను. నిజంగా తెలుగు ఇండస్ట్రీలో చాలా గౌరవం లభిస్తుంది' అని రాధిక పేర్కొన్నారు. ఇలా వరలక్ష్మి సినీ జర్నీ గురించి వివరంగా చెప్పారు.

చిరంజీవి దోశ!
అలాగే యాంకర్ సుమ ఈ ఈవెంట్​కు వచ్చిన గెస్ట్​లతో ఫన్నీ చిట్​చాట్ నిర్వహించారు. ఈ క్రమంలో ఈ సినిమా ప్రొడక్షన్ బ్యానర్ దోసా సినిమాస్ గురించి మాట్లాడుతూ దోశల గురించి ప్రస్తావించారు. దీనికి 'చిరంజీవి దోశ' ను రాధిక గుర్తుచేసుకున్నారు. ఆమె ఓసారి చిరు ఇంటికెళ్లగా, ఆయన స్వయంగా వేసిన దోశను తిన్నానని, అది మల్లెపుల్లా ఉందని రాధిక గుర్తుచేసుకున్నారు.

కాగా, ఈ సినిమాలో రాధిక, రావు రమేశ్, శ్రీకాంత్ అయ్యంగార్, సప్తగిరి కీలక పాత్రల్లో నటించారు. తమన్ సంగీతం అందించగా, ఎమ్. ఎడ్విన్ సకాయ్, వెంకట్ రాజెన్ సినిమాటోగ్రఫీ, ఎడిటింగ్ బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. దోశ డైరీస్ బ్యానర్​పై వరలక్ష్మి, తన సోదరి పూజ సంయుక్తంగా సినిమాను నిర్మించారు. ఈ శక్రవారం విడుదల కానుంది.

