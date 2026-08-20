'ఆ కష్టాలన్నింటినీ సూర్య దాటేశాడు - తనను చూస్తే గర్వంగా ఉంది'- రాధిక
కోలీవుడ్ స్టార్ సూర్యను ప్రశంసించిన చేసిన రాధిక - జీవితంలో సూర్య ఎన్నో మానసిక పోరాటాలు చేశారని చెప్పిన నటి
Published : August 20, 2026 at 4:04 PM IST
Radhika on Hero Suriya : 'విశ్వనాథ్ అండ్ సన్స్' తో హీరో సూర్య మంచి విజయాన్ని అందుకున్నారు. ఫ్యామిలీ ఎంటర్టైనర్గా తెరకెక్కిన ఈ మూవీని వెంకీ అట్లూరి డైరెక్ట్ చేశారు. ఇటీవల ప్రేక్షకుల ముందుకు వచ్చిన ఈ చిత్రానికి ఆడియెన్స్ నుంచి పాజిటివ్ రెస్పాన్స్ వస్తుంది. దీంతో మూవీటీమ్ బుధవారం చెన్నైలో థాంక్స్ మీట్ ఏర్పాటు చేసింది. ఈ ఈవెంట్లో పాల్గొన్న సీనియర్ నటి రాధిక, హీరో సూర్యపై ప్రశంసలు కురిపించారు. సూర్య చిన్నప్పటి నుంచి తనకు తెలుసని రాధిక అన్నారు. ఆయన తండ్రి శివకుమార్తో కలిసి చాలా సినిమాల్లో నటించానని ఆమె తెలిపారు. సూర్య జీవితంలో మానసికంగా ఎన్నో పోరాటాలు చేశారని, వాటిని ఆయన అధిగమించడం తాను దగ్గర నుంచి చూశానని తెలిపారు. భవిష్యత్తులో ఆయన మరిన్ని విజయవంతమైన సినిమాల్లో నటించాలని రాధిక ఆకాంక్షించారు.
ఆయన ఎన్నో పోరాటాలు చేశారు - రాధిక
'సూర్య పడిన కష్టాలను, బాధను నేను దగ్గర నుంచి చూశాను. అతడిని నా కుటుంబంలో ఓ భాగంగా భావిస్తాను. సినిమాల్లో చాలా మంది సవాళ్లను ఎదుర్కొన్నారు. కానీ, నిజమైన మానసిక పోరాటాలు మరో స్థాయిలో ఉంటాయి. అతను ఆ కష్టాలను అధిగమించారు. ఇప్పుడు అతడిని చూస్తుంటే గర్వంగా అనిపిస్తుంది. సూర్య ఎక్కువగా మాట్లాడే వ్యక్తి కాదు. తన మనసులోని భావాలను చాలా అరుదుగా కొంతమందితో మాత్రమే పంచుకుంటారు. అతడు ఎక్కువగా మాట్లాడే ఆ కొంతమందిలో సన్నిహితుల్లో నేను కూడా ఒకదాన్ని. అతనికి అప్పుడప్పుడు సలహాలు ఇస్తుంటా' అని రాధిక అన్నారు.
The One continues his unstoppable run in the USA 🇺🇸❤️🔥#VishwanathAndSons USA gross crossed $2 MILLION+ mark and counting! 🥳🔥#BlockbusterVAS USA release by @shlokaents #BlockbusterVishwanathAndSons @Suriya_offl #VenkyAtluri @_mamithabaiju @realradikaa @TandonRaveena… pic.twitter.com/qcIdsTAzOL— Sithara Entertainments (@SitharaEnts) August 20, 2026
రాధిక చేసిన సహాయం
అయితే సూర్య కుడా రాధికపై తన అభిమానం చాటుకున్నారు. ఆమె తనకు చేసిన ఆర్థిక సహాయం గురించి ఈ సినిమా ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్లో గుర్తుచేసుకున్నారు. ఆ యన సోదరుడు కార్తి ఉన్నత చదువు కోసం అమెరికా వెళ్లడానికి రాధిక ఆర్ధిక సాయం చేశారని గుర్తు చేసుకున్నారు. ఆమె చేసిన సాయాన్ని వారి కుటుంబమంతా జీవితాంతం గుర్తు పెట్టుకుంటామని సూర్య చెప్పారు. రాధిక తనకు తల్లిగా నటించడం ఈ సినిమాకు ఇంకా ప్లస్ అయ్యిందని సూర్య అన్నారు. ఆమెతో ఈ చిత్రంలో నటించడం జీవితంలో మరచిపోలేని అనుభూతి అని ఆయన పేర్కొన్నారు. మూవీలో రాధికతో తనకుండే సీన్స్ సినిమాకే హైలెట్గా నిలిచాయని సూర్య అభిప్రాయపడ్డారు.
The audience has spoken, and the love is MASSIVE❤️🔥— Sithara Entertainments (@SitharaEnts) August 20, 2026
2 MILLION+ TICKETS SOLD ON @bookmyshow 🔥#VishwanathAndSons continues its blockbuster run 🤩🥳#BlockbusterVAS #BlockbusterVishwanathAndSons pic.twitter.com/zt2Z2d1X8M
2 మిలియన్ టికెట్ సేల్స్
విశ్వనాథ్ అండ్ సన్స్ టికెట్ బుకింగ్స్లో జోరు ప్రదర్శిస్తుంది. తాజాగా బుక్ మై షోలో రెండు మిలియన్లకుపైగా టికెట్ సేల్స్ జరిగాయని నిర్మాణ సంస్థ అధికారంగా వెల్లడించింది. ఇక ఓవర్సీస్ మార్కెట్లో సైతం ఈ చిత్రం మంచి ప్రదర్శనను కనబరుస్తుంది. యూఎస్ఏలో ఇప్పటివరకు ఈ సినిమా 2 మిలియన్ డాలర్లకు పైగా గ్రాస్ వసూలు చేసినట్లు మేకర్స్ వెల్లడించారు.
4 రోజుల్లో రూ. 150 కోట్ల వసూళ్లు
ఆగస్టు 14న రిలీజైన ఈ సినిమా ప్రస్తుతం థియేటర్లో విజయవంతంగా రన్ అవుతోంది. ఇది 4 రోజుల్లోనే రూ. 150 కోట్లు (గ్రాస్) కలెక్షన్లు సాధించినట్లు నిర్మాణ సంస్థ అఫీషియల్గా అనౌన్స్ చేసింది. చాలా కాలం తర్వాత కంప్లీట్ ఫ్యామిలీ ఎంటర్టైనర్ చిత్రంగా విశ్వనాథ్ అండ్ సన్స్ నిలిచింది. ఇందులో ఫస్టాప్లో వచ్చే డ్రైవర్ సీన్ను ప్రేక్షకులు బాగా ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు. ఆ సీన్లో తల్లిదండ్రులు పిల్లల భవిష్యత్తు కోసం తపనపడే విధానాన్ని వెంకీ అట్లూరి అద్భుతంగా తెరకెక్కించారు. ఇక ఇందులో అన్ని వర్గాల ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకునే మూమెంట్స్ ఉన్నాయని ఆడియెన్స్ అభిప్రాయపడుతున్నారు. ఈ చిత్రాన్ని సితార ఎంటర్టైన్మెంట్ బ్యానర్పై నాగవంశీ నిర్మించారు.
That's Sanjay Vishwanath & His Glory ❤️🔥❤️🔥— Sithara Entertainments (@SitharaEnts) August 18, 2026
AIMED & HIT the bullseye with 150Cr+ Worldwide Gross in just 4 days 💥💥#VishwanathAndSons#BlockbusterVAS #BlockbusterVishwanathAndSons @Suriya_offl #VenkyAtluri @_mamithabaiju @realradikaa @TandonRaveena @gvprakash @vamsi84… pic.twitter.com/gtRc20M1AL
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