ప్రభాస్ సినిమాలో అనుష్క శర్మ!- 'కల్కి' సీక్వెల్ కోసం మేకర్స్ కొత్త ప్లాన్!
కల్కి సీక్వెల్లో ప్రియాంక చోప్రా కూడా కాదట- బాలీవుడ్ హీరోయిన్లు
Published : December 10, 2025 at 6:04 PM IST
Kalki 2 Priyanka Chopra : ప్రభాస్- నాగ్ అశ్విన్ కాంబోలో రూపొందిన పాన్ ఇండియా మూవీ 'కల్కి 2898 AD'. ఈ చిత్రం పాన్ ఇండియా స్థాయిని దాటి, ఇంటర్నేషనల్ లెవల్లో భారీ విజయాన్ని సొంతం చేసుకుంది. అంతేకాదు బాక్సాఫీస్ వద్ద అనేక రికార్డులను బ్రేక్ చేసి, సరికొత్త రికార్డులు సృష్టించింది. అయితే ఈ చిత్రం నుంచి దీపికా పదుకొణె తప్పకున్న తర్వాత, కొత్త హీరోయిన్ ఎవరన్నదానిపై ఇంకా స్పష్టత రాలేదు. కానీ దీపిక స్థానంలో ప్రియాంక చోప్రాను ఎంపిక చేసినట్లుగా గత కొంతకాలంగా వార్తలు వస్తున్నాయి. అయితే తాజాగా తెలిసిన విషయం ఏంటంటే, ప్రియాంక కూడా ఈ సినిమాలో నటించడం లేదని తెలుస్తోంది.
ప్రభాస్ సినిమాలో అనుష్క శర్మ?
కల్కి సీక్వెల్లో నటించడానికి ప్రియాంక భారీగా డిమాండ్ చేసినట్లు సమాచారం. అలాగే షెడ్యూల్ విషయంలోనూ ఇద్దరికీ సెట్ కాకపోవడంతో ఆమెను కూడా ఈ ప్రాజెక్ట్లో ఎంపిక చేయలేదని తెలిసింది! దీంతో మరికొంత మంది బాలీవుడ్ హీరోయిన్ల పేర్లను మేకర్స్ పరిశీలిస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఇందులో ఆలియా భట్, సాయి పల్లవి, అనుష్క శర్మ పేర్లు ఉన్నాయని సినీ వర్గాల్లో టాక్ వినిపిస్తుంది. ఈ ముగ్గురిలో ఒక్కరిని కల్కి సీక్వెల్లో ఎంపిక చేస్తారని ప్రచారం సాగుతోంది. అయితే దీనిపై మేకర్స్ నుంచి క్లారిటీ రావాల్సి ఉంది. ఇప్పటికైతే సీక్వెల్లో ఫీమేల్ లీడ్ మాత్రం కన్ఫార్మ్ కాలేదు.
ఇదిలా ఉండగా ఈ భారీ బడ్జెట్ మూవీ నుంచి దీపిక ఇదివరకే వైదొలిగారు. 'కల్కి సీక్వెల్లో దీపిక భాగం కాదని అధికారికంగా తెలియజేస్తున్నాం. జాగ్రత్తగా ఆలోచించిన తర్వాతే మేం ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నాం. ఫస్ట్ పార్ట్లో ఆమెతో సుదీర్ఘ ప్రయాణం చేసినప్పటికీ కల్కి 2 లో ఆమె భాగస్వామి కాలేకపోయింది. గొప్ప టీమ్తో కల్కి సీక్వెల్ మీ ముందుకు వస్తుంది. దీపిక భవిష్యత్లో మంచి సినిమాలతో అలరించాలని కోరుకుంటున్నాం' అని సినిమా నిర్మాణ సంస్థ సోషల్ మీడియా వేదిక గతంలోనే ఎక్స్లో పోస్ట్ చేసింది.
రూ.1000 కోట్ల కలెక్షన్లు
భారీ అంచనాలతో తెరకెక్కిన 'కల్కి 2898 ఏడి' సినిమాకు ప్రేక్షకుల నుంచి భారీ స్పందన దక్కింది. ఇందులో ప్రభాస్తో పాటు దీపికా పదుకొణె ప్రధాన పాత్రలో కనిపించి మంచి ప్రశంసలు అందుకున్నారు. దాదాపు 600 కోట్ల భారీ బడ్జెట్తో తెరకెక్కిన ఈ మైథో-సైఫై ఎపిక్ మూవీ దాదాపు రూ.1000 కోట్లకు పైగా వసూళ్లు సాధించింది. ప్రభాస్ కెరీర్కు పాన్ వర్డల్ స్థాయికి తీసుకెళ్లింది. కల్కి సినిమాలో ప్రభాస్- దీపికల పాత్రలు సినిమాకు హైలైట్గా నిలిచాయి. అయితే దీపిక ఈ ప్రాజెక్టు నుంచి తప్పుకున్న తర్వాత ఆమె పాత్రలో మరో నటి ఎంట్రీ ఇవ్వబోతుందని స్పష్టమైంది. దీంతో 'కల్కి' సీక్వెల్పై కొత్త ఊహాగానాలు మొదలయ్యాయి.
'కల్కి-2' నుంచి దీపిక ఔట్- వెల్లడించిన మూవీ టీమ్!
జోరందుకున్న 'అఖండ 2' బుకింగ్స్ - ఓవర్సీస్లో బాలయ్య ఆల్టైమ్ రికార్డ్!