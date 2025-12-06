'గోల్డ్ మెడల్' సాధించిన ప్రగతి- ఏషియన్ గేమ్స్లో తెలుగు నటి సత్తా!
పవర్ లిఫ్టింగ్లో సత్తా చాటిన నటి ప్రగతి- ఏషియన్ పోటీల్లో నాలుగు పతకాలు
Published : December 6, 2025 at 8:46 PM IST
Pragathi Gold Medal : టాలీవుడ్ సీనియర్ నటి ప్రగతి ఏషియన్ ఛాంపియన్షిప్లో సత్తా చాటారు. సినిమాల్లో క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్ట్గా నటిస్తూనే, పవర్ లిఫ్టింగ్లో రాణిస్తున్న ఆమె తాజాగా ఇంటర్నేషనల్ పోడియంపై విజేతగా నిలిచారు. టర్కీలో జరిగిన 2025 ఏషియన్ ఓపెన్ అండ్ మాస్టర్స్ పవర్ లిఫ్టింగ్ ఛాంపియన్షిప్లో ప్రగతి నాలుగు పతకాలతో సత్తా చాటారు. ఇందులో ఓ గోల్డ్ మెడల్ కూడా ఉండడం విశేషం.
టర్కీలో ఏషియన్ గేమ్స్లో ప్రగతి భారత్ తరపున ప్రాతినిథ్యం వహించారు. ఈ పోటీల్లో ఆమె పవర్ లిఫ్టింగ్ ఈవెంట్లో పాల్గొన్నారు. ఇందులో ఓవరాల్గా సిల్వర్ మెడల్ సాధించారు. అలాగే బెంచ్ అండ్ స్వ్కాడ్ విభాగంలో రెండు సిల్వర్ సాధించగా, డెడ్లిఫ్ట్ విభాగంలో ఏకంగా స్వర్ణం ముద్దాడారు. ఈమేరకు ప్రగతి ఇన్స్టాగ్రామ్లో పోస్ట్ షేర్ చేశారు. ప్రస్తుతం ఇందుకు సంబంధించిన వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది. అభిమానులు, సెలబ్రిటీలు ఆమెకు శుభాకాంక్షలు చెబుతున్నారు.
కాగా, 49ఏళ్ల ప్రగతి నటనతో పాటు ఫిట్నెస్కూ ప్రాధాన్యమిస్తారు. ఈ క్రమంలోనే ఆమె పవర్ లిఫ్టింగ్ వైపు మళ్లారు. ఈ ఏడాది హైదరాబాద్ జిల్లా స్థాయి, తెలంగాణ రాష్ట్ర స్థాయి పోటీల్లో స్వర్ణం గెల్చుకున్న ప్రగతి, కేరళలో జరిగిన నేషనల్ లెవెల్ పవర్ లిఫ్టింగ్ పోటీల్లోనూ గోల్డ్ మెడల్ దక్కించుకున్నారు. ఇక 2023లో పవర్ లిఫ్టింగ్ పోటీల్లో పాల్గొనడం ప్రారంభించిన ప్రగతి, 2024 సౌత్ ఇండియన్ ఛాంపియన్షిప్ పోటీల్లో సిల్వర్ మెడల్ గెలిచారు. వీటితోపాటు గత రెండేళ్లుగా హైదరాబాద్, తెలంగాణ, ఆంధ్రప్రదేశ్తో పాటు జాతీయ స్థాయిలో పవర్ లిఫ్టింగ్లో వరుసగా గోల్డ్ మెడల్స్ గెల్చుకుంటూ సత్తా చాటారు.
ఇండస్ట్రీలో ప్రగతి క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్ట్గా తనకంటూ మంచి గుర్తింపు తెచ్చుకున్నారు. వెండితెరపై ఎన్నో వైవిధ్యమైన పాత్రల్లో కనిపించారు. భార్యగా, తల్లిగా, సోదరిగా ఎన్నో చిత్రాల్లో సపోర్టింగ్ రోల్స్లో మెప్పించారు. ఏపీలోని నెల్లూరు జిల్లా ఉలవపాడులో జన్మించిన ఆమె, డబ్బింగ్ ఆర్టిస్ట్గా కెరీర్ ప్రారంభించారు. తమిళ దర్శకుడు కె.భాగ్యరాజా 'వీట్ల విశేషంగా' సినిమాలో హీరోయిన్ అవకాశం దక్కించుకున్నారు. ఆ తర్వాత తమిళ, మలయాళ చిత్రాల్లోనూ నటించి మెప్పించారు.
తెలుగు సినిమాల్లోనూ క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్ట్గా రాణించారు. బృందావనం, రేసుగుర్రం, బాద్షా, జులాయి లాంటి బ్లాక్బస్టర్ సినిమాల్లో నటించారు. ఇక ఈ పోటీలపై దృష్టి పెట్టేందుకే ఇటీవల కాలంలో సినిమాలకు చిన్న బ్రేక్ ఇచ్చారు.