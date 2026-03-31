బేబీ బంప్‌తో ఫోటోలు షేర్​ చేసిన పూనమ్ పాండే- ఏప్రిల్ ఫూల్ అంటూ ఫైర్ అవుతున్న నెటిజన్లు!

బేబీ బంప్‌ను చూపిస్తూ ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌లో ఫోటోలు షేర్ చేసిన పూనమ్ పాండే- గతేడాది తన మరణంపై ఫేక్ న్యూస్ సృష్టించి వివాదంలో నిలిచిన నటి- ఆ ఫొటోలు ఏఐ ద్వారా సృష్టించినవని కొందరి వాదన

By ETV Bharat Telugu Team

Published : March 31, 2026 at 5:28 PM IST

Poonam Pandey Baby Bump : ఎప్పుడూ ఏదో ఒక వివాదంతో వార్తల్లో నిలిచే నటి పూనమ్ పాండే మరోసారి సోషల్ మీడియాను షేక్ చేస్తోంది. ఇటీవల ఆమె తన ఇన్‌స్టాగ్రామ్ ఖాతాలో షేర్ చేసిన కొన్ని ఫోటోలు చూసి నెటిజన్లు నోరెళ్లబెడుతున్నారు. తన బేబీ బంప్‌ను చూపిస్తూ తాను గర్భవతినని పరోక్షంగా హింట్ ఇచ్చారు ఈ అమ్మడు. అయితే ఈ వార్త విన్న అభిమానుల్లో సంతోషం కంటే అనుమానాలే ఎక్కువగా కనిపిస్తున్నాయి. గతంలో ఆమె చేసిన పబ్లిసిటీ స్టంట్స్ గుర్తొచ్చి, ఇది నిజంగానే ప్రెగ్నెన్సీనా లేక మరేదైనా 'ఏప్రిల్ ఫూల్' ప్రాంకా? అని చర్చించుకుంటున్నారు. పూర్తి వివరాల్లోకి వెళితే!

బేబీ బంప్‌తో ఫోటోలు- క్లారిటీ లేని క్యాప్షన్
పూనమ్ పాండే మంగళవారం తన ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌లో రెండు ఫోటోలను పోస్ట్ చేశారు. ఒక ఫోటోలో తన టీ షర్ట్ పైకి రోల్ చేసి బేబీ బంప్‌ను చూపిస్తుండగా, రెండో ఫోటోలో బంప్‌ను హైలైట్ చేస్తూ ఫోజులిచ్చింది. ఈ పోస్ట్‌కు ఆమె ఎటువంటి వివరణ ఇవ్వకుండా కేవలం ప్రెగ్నెంట్ లేడీ, పాలు తాగే బాటిల్ అలాగే బేబీ ఎమోజీలను మాత్రమే ఉంచింది. దీంతో ఆమె మొదటిసారి గర్భం దాల్చిందని కొందరు కన్ఫర్మ్ చేస్తుంటే, మరికొందరు మాత్రం ఆమెపై రకరకాల కామెంట్స్ చేస్తూ అసలు విషయం ఏంటని ఆరా తీస్తున్నారు.

నెటిజన్ల ప్రశ్నలు
ఈ ఫొటోలు చూసిన నెటిజన్లు రకరకాలుగా స్పందిస్తున్నారు. "నిజమేనా?" అని కొందరు ఆశ్చర్యపోతుంటే, మరికొందరు రకరకాల కామెంట్స్ ద్వారా నేరుగా ప్రశ్నిస్తున్నారు. పూనమ్ తన భర్త శామ్ బాంబేతో విడిపోయి చాలా కాలం అవుతున్న తరుణంలో ఈ గర్భం వార్త సంచలనంగా మారింది. అయితే మరికొందరు నెటిజన్లు మాత్రం ఈ ఫోటోలు ఏఐ టెక్నాలజీతో సృష్టించినవని, ఆమె పొట్ట దగ్గర ఉన్న డీటెయిల్స్ చూస్తే ఫేక్ అని అర్థమవుతోందని కామెంట్స్ చేస్తున్నారు.

గతేడాది 'మరణం' డ్రామా- మర్చిపోలేకపోతున్న ఫ్యాన్స్
పూనమ్ పాండేపై నెటిజన్లకు ఇంతగా అనుమానం కలగడానికి బలమైన కారణం ఉంది. 2024 ఫిబ్రవరి 1న ఆమె సర్వైకల్ క్యాన్సర్ (గర్భాశయ క్యాన్సర్) తో మరణించిందని ఆమె టీమ్ ప్రకటించింది. కానీ మరుసటి రోజే ఆమె ప్రత్యక్షమై, అది కేవలం క్యాన్సర్ విషయంలో అవగాహన కల్పించడానికి చేసిన పబ్లిసిటీ స్టంట్ అని చెప్పి అందరికీ షాకిచ్చింది. చనిపోయానంటూ అబద్ధం చెప్పడంపై అప్పట్లో ఆమెపై తీవ్ర స్థాయిలో విమర్శలు వచ్చాయి. అందుకే ఇప్పుడు ప్రెగ్నెన్సీ వార్తను కూడా ఎవరూ సీరియస్‌గా తీసుకోవడం లేదు.

ఏప్రిల్ ఫూల్ ప్రాంక్? పబ్లిసిటీ పిచ్చా?
రేపు ఏప్రిల్ 1, అంటే ఏప్రిల్ ఫూల్స్ డే కావడంతో పూనమ్ పాండే మరోసారి తన ఫాలోవర్లను ఫూల్ చేయడానికి ఈ ఫోటోలు షేర్ చేసి ఉంటుందని మెజారిటీ ప్రజలు భావిస్తున్నారు. పబ్లిసిటీ కోసం ఆమె ఎంతటి గాసిప్స్ అయినా క్రియేట్ చేయడానికి సిద్ధమవుతారని మరికొందరు అంటున్నారు. ఎందుకంటే గతంలోనే నిరూపించుకుంది కాబట్టి, ఇది కూడా అలాంటి ఒక చీప్ స్టంట్ అయి ఉంటుందని నెటిజన్లు మండిపడుతున్నారు. "మరో ఫేక్ స్టంట్" అంటూ ఆమె పోస్ట్ కింద నెగిటివ్ కామెంట్స్ వెల్లువెత్తుతున్నాయి.

శామ్ బాంబేతో వివాహం- ఆపై వేధింపుల కేసు
పూనమ్ పాండే వ్యక్తిగత జీవితం కూడా ఎప్పుడూ వివాదాస్పదమే. 2020లో లాక్ డౌన్ సమయంలో తన చిరకాల ప్రియుడు శామ్ బాంబేను ఆమె వివాహం చేసుకున్నారు. అయితే పెళ్ళైన కొద్ది రోజులకే గోవాలో షూటింగ్ చేస్తున్న సమయంలో తన భర్త తనను వేధించాడని, కొట్టాడని ఆమె పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు. దాంతో శామ్ బాంబేను గోవా పోలీసులు అరెస్ట్ చేశారు. ఆ తర్వాత వారు విడాకులు తీసుకుని విడిపోయారు. అప్పటి నుండి పూనమ్ ఒంటరిగానే ఉంటోంది.

'లాక్ అప్' షోలో సందడి
కంగనా రనౌత్ హోస్ట్ చేసిన 'లాక్ అప్' రియాలిటీ షోలో పూనమ్ పాండే తన వ్యక్తిగత విషయాల గురించి ఎన్నో షాకింగ్ నిజాలు వెల్లడించింది. తన భర్త తనను దారుణంగా కొట్టేవాడని, ఆ దెబ్బలకు తన శరీరంపై గాయాలయ్యాయని చెప్పుకొచ్చారు. ఆ షో ద్వారా ఆమెకు కొంత సానుభూతి లభించినా, ఆ తర్వాత ఆమె చేసిన పబ్లిసిటీ స్టంట్స్ వల్ల ఆమె క్రెడిబిలిటీని పూర్తిగా కోల్పోయారు. ఇప్పుడు ఈ ప్రెగ్నెన్సీ వార్త అబద్ధమైతే కూడా ఆమెను మళ్లీ నెగటివ్ ట్రెండింగ్ లో నిలబెట్టేలా ఉందని నెటిజన్లు అంటున్నారు. పూనమ్ పాండే షేర్ చేసిన ఈ ఫోటోలు నిజమైనవి కావా అనేది మరోరోజు గడిస్తే తప్ప తెలియదు. ఒకవేళ ఆమె నిజంగానే గర్భవతి అయితే అది ఆమె వ్యక్తిగత విషయం, కానీ ఏప్రిల్ ఫూల్ కోసం ఇలాంటి పనులు చేస్తే మాత్రం ఆమె మళ్లీ భారీ స్థాయిలో ట్రోలింగ్‌కు గురవ్వడం ఖాయం. భవిష్యత్తులో కూడా ఆమె ఇలాంటి స్టంట్స్ మానుకోకపోతే ప్రజలు ఆమెను పూర్తిగా నమ్మడం మానేస్తారు. మరి అమ్మడు నెక్స్ట్ ఎలాంటి క్లారిటీతో వస్తారో చూడాలి.

