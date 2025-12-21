బాలీవుడ్ నటి నోరా ఫతేహి కారుకు ప్రమాదం- ప్రస్తుతం ఎలా ఉందంటే?
రోడ్డు ప్రమాదానికి గురైన నటి నోరా ఫతేహి కారు- సన్బర్న్ ఫెస్టివల్కు వెళ్తుండగా ఘటన- డ్రైవర్ అరెస్ట్
Published : December 21, 2025 at 10:19 AM IST
Nora Fatehi Accident News : బాలీవుడ్ స్టార్ హీరోయిన్ నోరా ఫతేహికి పెను ప్రమాదం తప్పింది. ముంబయిలో ఆమె కారు రోడ్డు ప్రమాదానికి గురైంది. నోరా ప్రయాణిస్తున్న వాహనాన్ని, మరో కారు ఢీ కొట్టింది. ఈ ప్రమాదంలో నటి స్వల్పంగా గాయపడ్డారు. దీంతో ఆమెను వెంటనే స్థానికంగా ఉన్న ప్రైవేట్ ఆసుపత్రికి తరలించారు. ప్రస్తుతం ఆమె ఆరోగ్యం నిలకడగానే ఉన్నట్లు డాక్టర్లు తెలిపారు. అయితే శుక్రవారం మధ్యాహ్నం ఈ ప్రమాదం జరగ్గా, తాజాగా ఇది వెలుగులోకి వచ్చింది. ప్రమాదానికి కారణమైన కారు డ్రైవర్ వినయ్ సక్పాల్ (27)ను పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకున్నారు.
నేను క్షేమంగానే ఉన్నాను
తాను స్వల్ప గాయాలతో ప్రమాదం నుంచి బయటపడ్డానని, ప్రస్తుతం క్షేమంగానే ఉన్నట్లు నటి నోరా సోషల్ మీడియా వేదిక ఇన్స్టాగ్రామ్ స్టోరీలో చెప్పుకొచ్చారు. తాజాగా ఈ వీడియోను షేర్ చేశారు. 'రీసెంట్గా జరిగిన రోడ్డు యాక్సిడెంట్ నుంచి నేను క్షేమంగా బయటపడ్డాను. స్వల్ప గాయాలైనా ప్రస్తుతం బాగానే ఉన్నాను. మద్యం సేవించి కారు నడిపిన వ్యక్తి నా వాహనాన్ని బలంగా ఢీకొట్టాడు. దీంతో నా వెహికిల్ డ్యామేజ్ అయ్యింది. దయచేసి ఎవరూ కూడా మద్యం సేవించి డ్రైవింగ్ చేయకండి' అని నోరా చెప్పుకొచ్చారు.
డ్రైవర్ అరెస్ట్!
ప్రతి ఏటా గోవాలో జరిగే సన్బర్న్ ఫెస్టివల్ను ఈసారి ముంబయిలో నిర్వహిస్తున్నారు. ఈనెల 19నే ఫెస్టివల్ అట్టహాసంగా ప్రారంభమైంది. ఈ ఈవెంట్లో పాల్గొనేందుకు నోరా వెళ్తుండగా అంబోలి లింక్ రోడ్డు వద్ద ఈ యాక్సిడెంట్ జరిగింది. ప్రమాదానికి కారణమైన డ్రైవర్ వినయ్ సక్పాల్ను ముంబయి పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకున్నారు. అతడిపై ర్యాష్ డ్రైవింగ్, డ్రంక్ అండ్ డ్రైవ్ సెక్షన్ల కింద కేసు నమోదు చేసినట్లు పోలీసులు తెలిపారు. అయితే అతను మద్యం మత్తులో కారు నడిపాడని పోలీసు అధికారి ఒకరు తెలిపారు. ఆసుపత్రిలో ప్రథమ చికిత్స అనంతరం ఆమె ముంబయిలో జరిగిన ఆ ఫెస్టివల్కు హాజరయ్యారని తెలిసింది. కాగా, ముడు రోజుల పాటు సాగే ఈ ఫెస్టివల్ ఇవాళ్టితో ముగియనుంది.
జైలర్ 2లో డ్యాన్సింగ్ క్వీన్!
సూపర్స్టార్ రజనీకాంత్ సినిమాల్లో ఇటీవలి కాలంలో స్పెషల్ సాంగ్స్ ఒక పెద్ద ట్రెండ్గా మారాయి. సినిమా ఫలితంతో సంబంధం లేకుండా ఈ పాటలు సోషల్ మీడియాలో టాప్ ట్రెండింగ్లో నిలుస్తూ, భారీ వ్యూస్ సాధిస్తున్నాయి. ఈ క్రేజ్ నేపథ్యంలో టాలీవుడ్, బాలీవుడ్ టాప్ బ్యూటీలు కూడా రజనీ సినిమాల్లో ఇలాంటి స్పెషల్ సాంగ్స్లో ఆడిపాడేందుకు ఆసక్తి చూపుతున్నారు.
2023లో విడుదలైన "జైలర్" సినిమాలో మిల్కీ బ్యూటీ తమన్నా భాటియా చేసిన 'కావాలయ్యా', ఇటీవల రిలీజైన కూలీలో పూజా హెగ్డే 'మోనికా' స్పెషల్ సాంగ్స్ సూపర్ హిట్ అయ్యాయి. ఈ రెండింటికీ అనిరుధ్ సంగీతం సమకూర్చారు. ఈ పాటలు సినిమా విడుదలకు ముందే సూపర్ హిట్ అయి, రీల్స్లో వైరల్ కావడంతో సినిమాలపై భారీ బజ్ క్రియేట్ చేశాయి. దీంతో రజనీ సినిమాల్లో స్పెషల్ సాంగ్స్ ఒక ముఖ్య ఆకర్షణగా మారాయి. ఇప్పుడు "జైలర్ 2" లో కూడా ఇదే ఫార్ములాను రిపీట్ చేస్తున్నారు. ఈ క్రమంలోనే బాలీవుడ్ డ్యాన్సింగ్ క్వీన్ నోరా ఫతేహి జైలర్ 2 స్పెషల్ సాంగ్లో కనిపించబోతుందనే వార్తలు వస్తున్నాయి. కానీ దీనిపై అధికారిక ప్రకటన రాలేదు.
ఈ హీరోకి కూడా యాక్సిడెంట్
తమిళ ప్రముఖ నటుడు శివకార్తికేయన్ కారు శనివారం ప్రమాదానికి గురైంది. ఆయన ప్రయాణిస్తున్న వాహనాన్ని చెన్నై సెంట్రల్ పరిధిలోని కైలాశ్ నగర్ వద్ద మరో కారు ఢీకొట్టింది. ఈ ప్రమాదంలో ఆయన కారు స్వల్పంగా దెబ్బతింది. సమాచారం అందుకున్న ట్రాఫిక్ పోలీసులు ఘటనా స్థలానికి చేరుకొని పరిశీలించారు. ఆ సమయంలో కారులో శివకార్తికేయన్, ఆయన కుటుంబ సభ్యులు ఉన్నట్లు తెలిసింది. ఈ ప్రమాదంలో ఎవరికి గాయాలు కాలేదని, అంతా క్షేమంగానే ఉన్నట్లు సమాచారం.
