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బెట్టింగ్ యాప్ కేసు: ఈడీ విచారణకు నిధి అగర్వాల్- 2గంటల పాటు ప్రశ్నించిన అధికారులు

బెట్టింగ్ యాప్ కేసులో ఈడీ విచారణకు హాజరైన హీరోయిన్ నిధి అగర్వాల్ - స్టేట్​మెంట్ రికార్డు చేసిన అధికారులు!

Nidhi Agarwal in Betting App Case
బెట్టింగ్ యాప్ కేసులో నిధి అగర్వాల్ (Source: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : August 19, 2026 at 3:19 PM IST

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Nidhi Agarwal: బెట్టింగ్ యాప్​లు, ఆన్ గేమింగ్ అప్లికేషన్ల ప్రమోషన్ వ్యవహారం కేసులో హీరోయిన్ నిధి అగర్వాల్ ఈడీ విచారణకు హాజరయ్యారు. బెట్టింగ్ యాప్స్‌ ప్రమోషన్ చేస్తూ, అందుకు ప్రతిఫలంగా హవాలా మార్గాల ద్వారా భారీగా నిధులు ఆర్జించారన్న అభియోగాలను ఆమె ఎదుర్కొంటున్నారు. ఈ మేరకు ఈడీ అధికారులు నోటీసులు జారీ చేయగా బుధవారం ఆమె హైదరాబాద్‌లో ఈడీ అధికారుల ఎదుట విచారణకు హాజరయ్యారు. నిధి అగర్వాల్‌కు ఈడీ నుంచి గతంలోనే నోటీసులు అందినప్పటికీ, ఆమె తన షూటింగ్‌ల వల్ల విచారణకు హాజరుకావడానికి కొంత సమయం కోరారు. ఈ నేపథ్యంలో ఈడీ అధికారులు 19వ తేదీన విచారణకు రావాలని మరోసారి నోటీసులు పంపారు.

2 గంటల పాటు ప్రశ్నించిన అధికారులు
నిధి అగర్వాల్​ను ఈడీ అధికారులు దాదాపు రెండు గంటలకు పైగా విచారించారు. ఈ సందర్భంగా ఆమెపై ప్రశ్నల వర్షం కురిపించినట్లు తెలుస్తోంది. ఆన్​లైన్ బెట్టింగ్ యాప్స్ ప్రచారం వ్యవహారంలో డబ్బులు హవాలా రూపంలో తీసుకున్నారా? గేమింగ్ ప్లాట్‌ఫారమ్‌లతో ఆమె కుదుర్చుకున్న ఒప్పందాలు ఏంటి? ప్రమోషనల్ వీడియోల రూపకల్పన, వాటి ద్వారా అందిన రెమ్యునరేషన్ వివరాలు ఏంటి? ముఖ్యంగా చెల్లింపులు ఏయే మార్గాల ద్వారా జరిగాయి? హవాలా నెట్‌వర్క్‌తో ఏమైనా సంబంధాలు ఉన్నాయా? అనే కోణంలో అధికారులు విచారించినట్లు తెలుస్తోంది. ఈమేరకు నిధి అగర్వాల్​ స్టేట్​మెంట్​ను అధికారులు రికార్డు చేసుకున్నారు.

ఇప్పటికే పలువురిని విచారించిన ఈడీ
కాగా, ఈ బెట్టింగ్ యాప్ ప్రమోషన్ల వ్యవహారంలో ఇప్పటికే 21 మంది సెలబ్రిటీలపై ఈడీ అధికారులు కేసులు నమోదు చేశారు. ఈ దర్యాప్తులో భాగంగా ఈడీ అధికారులు ఇప్పటికే సినీ హీరోలు విజయ్ దేవరకొండ, రానా దగ్గుబాటి, మంచు లక్ష్మి, ప్రకాశ్ రాజ్ తదితరులను విచారించి వివరాలు సేకరించారు. తాజాగా నిధి అగర్వాల్​ను కూడా ఈడీ అధికారులు ప్రశ్నించారు.

సెలబ్రిటీలు చేసే బెట్టింగ్ యాప్స్ ప్రమోషన్స్ నమ్మి లక్షలాది మంది యువత అధిక మొత్తంలో నగదును కోల్పోయి, ఆత్మహత్యలకు పాల్పడుతున్నారనే ఫిర్యాదులు వెల్లువెత్తడంతో అధికారులు దీన్ని తీవ్రంగా పరిగణించారు. సుప్రీంకోర్టు సైతం వీటి​ని తీవ్రంగా పరిగణించింది. నిషేధిత యాప్స్​ను నియంత్రించాలని అధికారులకు ఆదేశాలను జారీ చేసింది. దీంతో బెట్టింగ్ యాప్ ప్రమోషన్స్​కు సెలబ్రిటీలకు ఏ ఖాతాల ద్వారా ఎంత మొత్తంలో నగదు లావాదేవీలు జరిగాయనే దానిపై ఈడీ అధికారులు పూర్తి నిఘా పెట్టారు. ఈ యాప్స్​ను ప్రమోట్ చేసిన సెలబ్రిటీలు, సోషల్ మీడియా ఇన్​ఫ్ల్యూయెన్సర్లను ఒక్కొక్కరికాగా విచారిస్తూ వస్తున్నారు.

పలు సెక్షన్ల వారీగా కేసులు
బెట్టింగ్ యాప్​లను ప్రచారం చేసిన సినీ హీరోలు, యాంకర్లు, బుల్లితెర నటులు, సోషల్​ మీడియా ఇన్​ఫ్లూయెన్సర్లపై తెలంగాణ పోలీసులు ఇప్పటికే పలు కేసులను నమోదు చేశారు. బీఎన్​ఎస్​లోని ఐటీ చట్టం 2000, 2008లోని 66డి, తెలంగాణ గేమింగ్​ యాక్ట్​లోని 3, 3(ఎ), 4 సెక్షన్లు, 318(4), 112, రెడ్​విత్​ 49 సెక్షన్ల కింద ఈ కేసులు నమోదు చేశారు. హైదరాబాద్​ పోలీసులు నమోదు చేసిన ఎఫ్​ఐఆర్​ ఆధారంగా ఈడీ కేసును దర్యాప్తు చేస్తుంది.

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