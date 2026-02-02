ETV Bharat / entertainment

'అది తనకు నచ్చలేదు అందుకే నన్ను వదిలేసి వెళ్లిపోయాడు'- మాజీ బాయ్​ఫ్రెండ్ గురించి చెప్పిన మృణాల్ ఠాకూర్

ధనుష్​తో పెళ్లి రూమర్స్ వేళ మాజీ బాయ్‌ఫ్రెండ్‌ గురించి చెప్పిన మృణాల్‌ ఠాకూర్‌- సోషల్ మీడియాలో ఫుల్ వైరల్

By ETV Bharat Telugu Team

Published : February 2, 2026 at 3:18 PM IST

Mrunal Thakur Boyfriend : స్టార్ హీరోయిన్ మృణాల్‌ ఠాకూర్‌ తాజా సినిమా 'దో దీవానే శహర్‌ మే' మరో రెండు వారాల్లో రిలీజ్ కానుంది. ఈ క్రమంలో సినిమా ప్రమోషన్స్​లో మృణాల్ జోరుగా పాల్గొంటున్నారు. ఇందులో భాగంగా రీసెంట్​గా ఓ ఇంటర్వ్యూలో పాల్గొన్న ఆమె తన మాజీ ప్రియుడి గురించి మాట్లాడారు. అయితే అతడితో రిలేషన్​షిప్ ముగిసిందని చెప్పారు. దీనికి సంబంధించిన వీడియో ఒకటి సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది. ఇంతకీ ఆమె ఏం చెప్పారంటే?

'నేను సినిమాల్లోకి రావాడం తనకు నచ్చలేదు. నాకు దూకుడు ఎక్కువ అని, అందుకే నాతో ఉండలేనని అతను బ్రేకప్‌ చెప్పాడు. మా రిలేషన్​షిప్ బ్రేక్ అవ్వడానికి ఇవే కారణాలు. అయితే తను బ్రేకప్ చెప్పినందుకు నేను బాధపడలేదు. కానీ తన మనస్తత్వం గురించి జాలి పడ్డాను. అయితే అలాంటి వాళ్లతో బంధం కొనసాగించడం కూడా కష్టమే. అందువల్లే మేం విడిపోయాం. అలాంటి మైండ్​సెట్​ వాళ్లతో ఉంటే భవిష్యత్​లో పిల్లలు కూడా అదే భావనతో పెరుగుతారు. అది నాకు అస్సలు ఇష్టం లేదు' అని మృణాల్‌ ఇంటర్వ్యూలో పేర్కొన్నారు.

కాగా, గత కొన్ని నెలలుగా ప్రేమ, పెళ్లి అంశాల్లో మృణాల్ తరచూ వార్తల్లో నిలుస్తున్నారు. ఆమె తమిళ్ స్టార్ హీరో ధనుష్​తో డేటింగ్​లో ఉన్నట్లు వార్తలు సోషల్‌ మీడియాలో చక్కర్లు కొడుతున్నాయి. ఈ ఇద్దరూ ఈ నెలలోనే పెళ్లి చేసుకోనున్నారని కూడా ప్రచారం సాగింది. అయితే ప్రచారాన్ని మృనాల్ టీమ్ ఖండించింది. అవన్నీ రూమర్లే అని కొట్టిపారేసింది. హీరో ధనుష్‌ తనకు మంచి ఫ్రెండ్ అని ఆ ప్రచారాన్ని మృణాల్‌ ఖండించారు.

క్రికెటర్​తోనూ రూమార్లు
అంతకుముందు టీమ్ఇండియా స్టార్ బ్యాటర్ శ్రేయస్ అయ్యర్​తోనూ మృణాల్ డేటింగ్​లో ఉన్నట్లు వార్తలు వైరల్ అయ్యాయి. ఈ ప్రచారానని కూడా ఆమె ఖండించారు. ఇలాంటి రూమర్స్‌ వినడానికి ఫన్నీగా ఉంటాయిని, కొంతమంది వార్తలు సృష్టిస్తుంటారని అన్నారు. వాటిని చూసి నవ్వుకుంటానని చెప్పారు. అయితే ఇలాంటివి తనకు ఫ్రీ పీఆర్ స్టంట్స్ అని తెలిపారు.

ఇక మృణాల్ తాజా సినిమా ‘దో దీవానే శహర్‌ మే ఈనెల 20న థియేటర్లలో గ్రాండ్​గా రిలీజ్ కానుంది. రవి ఉద్యవర్ ఈ సినిమాక దర్శకత్వం వహించారు. మృణాల్​తోపాటు ఇందులో సిద్ధాంత్ చతుర్వేది కీలక పాత్ర పోషించారు. ఇప్పటికే రిలీజైన పాటలకు, టీజర్ గ్లింప్స్ సినిమాపై అంచనాలు పెంచాయి.

