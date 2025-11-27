ETV Bharat / entertainment

'నాకు అన్నీ ధరమ్ జీ నే'- ధర్మేంద్ర మృతిపై హేమ మాలిని ఎమోషనల్ పోస్ట్

నటి హేమ మాలిని ఎమోషనల్ పోస్టు

Dharmendra Hema Malini
Dharmendra Hema Malini (Source : Hema Malini 'x' Post)
Published : November 27, 2025 at 12:59 PM IST

Hema Malini Post On Dharmendra : లెజెండరీ నటుడు ధర్మేంద్ర మృతిపై ఆయన భార్య, నటి హేమ మాలిని తొలిసారి స్పందించారు. ధర్మేంద్ర మరణించిన మూడు రోజుల తర్వాత హేమ మాలిని సోషల్ మీడియా వేదికగా ఓ ఎమోషనల్ పోస్టు షేర్ చేశారు. ఆయన లేకపోవవడం తమ కుటుంబానికి వర్ణించలేని లోటు అని హేమ మాలిని పేర్కొన్నారు. ఆమె ఇంకా ఏమన్నారంటే?

'ధరమ్ జీ, నా జీవితంలో ఆయనే నాకు అన్నీ. ప్రేమించే భర్త, నా ఇద్దరు పిల్లలకు బాధ్యతగల తండ్రి, ఓ స్నేహితుడు, ఫిలాసఫర్, మార్గదర్శకుడు, కవి, ఆయనే నాకు ప్రతిదీ. నా కష్టసుఖాల్లో ఆయన ఉన్నాడు. కుటుంబ సభ్యులందరిపై ఎంతో ప్రేమ చూపిస్తారు. అందరిపై ఆయనకు ఆప్యాయత ఉంటుంది. అలాగే ఒక నటుడిగా ఆయన టాలెంట్, తనకున్న ప్రజాదరణ, వినయం ఇవన్నీ ఆయన్ను ఒక లెజెండ్​లాగా నిలబెట్టాయి. చలనచిత్ర పరిశ్రమలో ఆయన కీర్తి, విజయాలు శాశ్వతంగా నిలిచిపోతాయి'

'ఇక వ్యక్తిగతంగా ఆయన లేని జీవితం నేను వర్ణించలేనిది. ఆయనతో కలిసి జీవించిన ఇన్నేళ్లలో నాకు అనేక ప్రత్యేక క్షణాలు, లెక్కలేనన్ని జ్ఞాపకాలు మిగిలి ఉన్నాయి' అని హేమ మాలిని ఎమోషనల్ నోట్ షేర్ చేశారు. కాగా, ధర్మేంద్ర ఈనెల 24న అనారోగ్యంతో కన్నుమూశారు. ఆయన మృతి పట్ల బాలీవుడ్ ఇండస్ట్రీ సంతాపం తెలిపింది. అభిమానులు దిగ్ర్బాంతికి గురయ్యారు.

పెళ్లి- జీవితం
1970ల్లో 'తుమ్ హసీన్ మై జవాన్', 'షరాఫత్', 'సీతా ఔర్ గీతా', 'సమాధి', 'రాజా రాణి' సినిమాల్లో ధర్మేంద్ర, హేమ మాలిని యాక్ట్ చేశారు. ఆ సమయంలోనే ఈ ఇద్దరి మధ్య ప్రేమ చిగురించింది. 1979లోనే ఆగస్టు 21న ఈ ఇద్దరు పెళ్లి చేసుకున్నారు. ఈ 1981లో ఈ దంపతులకు కుమార్తె జన్మించింది. ఆమె పేరు ఈషా దేవల్. 1985లో మరో బిడ్డ పుట్టింది. ఆమెకు అహానా దేవల్ వొహ్రా అని పేరు పెట్టారు. ధర్మేంద్ర, హేమ మాలిని కలిసి దాదాపు 42కుపైగా సినిమాల్లోనూ నటించడం విశేషం.

300+ సినిమాల్లో నటన
భారతీయ చిత్ర పరిశ్రమలో గొప్పనటుడిగా గుర్తింపు పొందిన ధర్మేంద్రను బాలీవుడ్ హీ-మ్యాన్ అని కూడా పిలుస్తారు. 6 దశాబ్దాలకుపైగా సినీ కెరీర్‌లో 300కుపైగా చిత్రాల్లో నటించారు. బాలీవుడ్‌లో అత్యధిక హిట్ చిత్రాలు అందించిన నటుడిగా రికార్డు సొంతం చేసుకున్నారు. 1973లో ఆయన నటించిన 8చిత్రాలు బాక్సాఫీసు వద్ద కలెక్షన్ల వర్షం కురిపించాయి.1987లో ఆయన నటించిన 7చిత్రాలు హిట్‌ సాధించాయి. చిత్ర పరిశ్రమకు ఆయన చేసిన సేవలను గుర్తించిన కేంద్రం 2012లో పద్మభూషణ్‌తో సత్కరించింది. ధర్మేంద్ర 2009లో రాజస్థాన్‌ బికనీర్ పార్లమెంటు స్థానానికి బీజేపీ తరఫున పోటీచేసి గెలిచారు.

DHARAM HEMA MALINI
DHARMENDRA

