'మాకు ప్రైవసీ ఇవ్వండి'- డివోర్స్ ప్రచారంపై మౌనీ రాయ్ స్పందన
భర్తతో విడిపోతున్నట్లు వార్తలు- సోషల్ మీడియాలో ఫొటోలు డిలీట్- ఎట్టకేలకు స్పందించిన నటి- ఇన్స్టాలో పోస్టు షేర్
Published : May 13, 2026 at 3:56 PM IST
Mouni Roy Divorce : తన వైవాహిక జీవితం గురించి వస్తున్న వార్తలపై బాలీవుడ్ హీరోయిన్ మౌనీ రాయ్ స్పందించారు. ఆమె తన భర్త సూరజ్ నంబియార్కు విడాకులు ఇవ్వనున్నారని కొద్ది రోజులుగా ప్రచారం జరుగుతోంది. అయితే ఈ కథనాలపై సోషల్ మీడియా వేదికగా మౌనీ రాయ్ రియాక్ట్ అయ్యారు. అవాస్తవాలను ప్రచారం చేయకూడదని మీడియా సంస్థలకు విజ్ఞప్తి చేశారు. ఈ మేరకు ఇన్స్టాగ్రామ్ స్టోరీలో షేర్ చేశారు.
'తప్పుడు కథనాలను ప్రచురించవద్దని అన్ని మీడియా సంస్థలను కోరుతున్నాను. మా వ్యక్తిగత గోప్యతకు భంగం కలిగించొద్దు. దయచేసి మాకు కాస్త ప్రైవసీ ఇవ్వాలని వినయపూర్వకంగా అభ్యర్థిస్తున్నాను' అని మౌనీ రాయ్ చేతులు జోడించిన ఎమోజీతో ఇన్స్టా స్టోరీలో రాసుకొచ్చారు. ఇది ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో వైరల్గా మారింది. దీనిపై ఆ జంట స్పష్టత ఇచ్చేవరకు ఎవరు కూడా అవాస్తవాలు ప్రచారం చేయొద్దంటూ ఫ్యాన్స్ కూడా రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నారు.
కాగా, సోషల్ మీడియాలో బాగా యాక్టివ్గా ఉండే మౌనీ రాయ్ కొద్ది రోజులుగా తన భర్తతో ఉన్న ఫొటోలు షేర్ చేయలేదు. మరోవైపు, సూరజ్ ఇన్స్టాగ్రామ్ అకౌంట్లో వాళ్లిద్దరి పెళ్లికి సంబంధించిన ఫొటోలు కూడా లేవు. అంతేకాకుండా మౌనీ రాయ్- సూరజ్ ఇన్స్టాలో ఒకరినొకరు అన్ఫాలో చేసుకున్నట్లు తెలిసింది. అలాగే ప్రస్తుతం సూరజ్కు సంబంధించిన ఇన్స్టా అకౌంట్ కనిపించడం లేదు. ఈ పరిణామాలతో ఈ జంట డివోర్స్ తీసుకోనున్నారని ప్రచారం ప్రారంభమైంది.
2019లో దుబాయ్లో జరిగిన న్యూ ఇయర్ సెలబ్రేషన్స్లో వీళ్లిద్దరూ క్లోజ్గా కనిపించారు. ఆ తర్వాత తమ మధ్య ఉన్న లవ్ను కన్ఫర్మ్ చేశారు. ఇక 2022లో మౌనీ రాయ్ - సూరజ్ పెళ్లి చేసుకున్నారు. నాగిని సీరియల్తో ప్రేక్షకులకు పరిచయమైన మౌనీ ఆ తర్వాత సినిమాల్లోకి ఎంట్రీ ఇచ్చారు. ఆమె 'బ్రహ్మాస్త్ర' సినిమాల్లో నటించగా, 'KGF 1' (కన్నడ), 'వేదా'’ (హిందీ) సినిమాల్లో స్పెషల్ పాటలకు డ్యాన్స్ చేశారు. ఆమె టాలీవుడ్లో భారీ బడ్జెట్తో తెరకెక్కుతున్న విశ్వంభరలోనూ ఓ స్పెషల్ సాంగ్ చేయనున్నట్లు సమాచారం!